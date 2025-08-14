ETV Bharat / international

যুদ্ধ বন্ধ নকৰিলে ভয়াৱহ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ব: পুটিনক সকীয়নি ট্ৰাম্পৰ - TRUMP WARNS PUTIN

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ট্ৰাম্পে কয় যে ইয়াৰ পৰিণতি ভোগ কৰিব লাগিব । পৰিণতি অতি ভয়াৱহ হ'ব ।

Trump warns Putin
ড'নাল্ড ট্ৰাম্প (AP (file photo))
By ANI

Published : August 14, 2025 at 2:05 PM IST

ৱাশ্বিংটন ডি চি : ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক পুনৰ সকীয়াই দিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । ট্ৰাম্পে কয়, যদিহে ৰাছিয়াই ১৫ আগষ্টত আলাস্কাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকৰ পিছত ইউক্ৰেইনৰ সৈতে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ সন্মত নহয় তেন্তে ইয়াৰ 'অতি ভয়াৱহ পৰিণতি' হ’ব ।

বুধবাৰে কেনেডি চেণ্টাৰত এগৰাকী সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ট্ৰাম্পে কয়, "হয় । ইয়াৰ পৰিণতি ভোগ কৰিব লাগিব । মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই (কি পৰিণাম হ'ব তাৰ ওপৰত) । ইয়াৰ পৰিণতি অতি ভয়াৱহ হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে দুয়োপক্ষৰ নেতাসকলে ১৫ আগষ্টত আলাস্কাৰ এংকৰেজৰ যৌথ ঘাটি এলমেনডৰ্ফ-ৰিচাৰ্ডছনত ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সম্ভাৱ্য যুদ্ধবিৰতিৰ বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা আছে । শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই শীৰ্ষ সন্মিলন চাৰি বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ভিতৰত আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ নেতাসকলৰ মাজত ব্যক্তিগতভাৱে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন বৈঠক হ'ব । যদি এই প্ৰথমখন বৈঠক ভালদৰে অনুষ্ঠিত হয়, তেন্তে অতি সোনকালে দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, য’ত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিও জড়িত হ'ব পাৰে ।

ট্ৰাম্পে কয়, "যদি প্ৰথমখন বৈঠক ঠিকে-ঠাকে সম্পন্ন হয়, তেন্তে শীঘ্ৰে আমাৰ দ্বিতীয়খন বৈঠকো অনুষ্ঠিত হ’ব । মই এইটো যিমান পাৰি সোনকালে হোৱাটো বিচাৰিম । যদি তেওঁলোকে বিচাৰে, তেন্তে মই ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু জেলেনস্কিৰ সৈতে অতি সোনকালে দ্বিতীয় বৈঠকত মিলিত হোৱাটো বিচাৰিম ।"

ট্ৰাম্পে পুটিন আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

অৱশ্যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ বিচৰা ধৰণে যদি উত্তৰ নাপায় তেন্তে এই দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত নহ’ব । ট্ৰাম্পে কয়, "হয়তো দ্বিতীয়খন বৈঠক নহ’বও পাৰে । কাৰণ যদি মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমি পাবলগীয়া উত্তৰবোৰ মই নাপাওঁ বা উপযুক্তভাৱে পোৱা নাই, তেন্তে আমি দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নাযাবও পাৰোঁ ।"

উল্লেখ্য যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনে শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ৩০ দিনৰ বাবে বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । লগতে দুয়োপক্ষই কৃষ্ণ সাগৰত যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তসমূহৰ ওপৰত আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । ট্ৰাম্পে লগতে জোৰ দি কয় যে এই সংঘাত হৈছে 'বাইডেনৰ কাম' । লগতে দাবী কৰে যে তেওঁ যদি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ’লহেঁতেন তেন্তে ইয়াক বাধা দিলেহেঁতেন ।

ট্ৰাম্পে কয়, "এয়া বাইডেনৰ কাম, এইটো মোৰ কাম নহয় । তেওঁ আমাক এই কথাটোত সুমুৱাই দিলে । মই ৰাষ্ট্ৰপতি হ'লে এই যুদ্ধ কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন । কিন্তু যি হ'ল, সেয়া হৈ গ'ল । মই বৰ্তমান ইয়াক ঠিক কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ...যদি আমি বহু জীৱন বচাব পাৰোঁ, তেন্তে ই এক ডাঙৰ কথা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে তেওঁ বিগত ছমাহত পাঁচখন যুদ্ধ বন্ধ কৰিছে আৰু ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক ক্ষমতা নাইকিয়া কৰিছে । "মই বিগত ছয়মাহত পাঁচখন যুদ্ধ বন্ধ কৰিছোঁ । ইয়াৰ শীৰ্ষত আছে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক সক্ষমতা ৰোধ কৰা ।" ট্ৰাম্পে কয় ।

ইফালে জেলেনস্কিয়ে পুটিনৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি ৰাছিয়াই যুদ্ধখন দীঘলীয়া কৰি আছে বুলি সকীয়াই দিছে । যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত ট্ৰাম্পৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সবিশেষ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি ক্ৰেমলিনে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে কেইবাটাও চৰ্তৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিদেশী সামৰিক সাহায্য আৰু ইউক্ৰেইনৰ সৈতে চোৰাংচোৱা তথ্যৰ আদান-প্ৰদান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা ।

