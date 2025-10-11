ETV Bharat / international

আমেৰিকা-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ: ১ নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চীনৰ ওপৰত ১০০ টা শুল্ক ঘোষণা ট্ৰাম্পৰ

ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই চীনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমেৰিকাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অহা ‘যিকোনো জটিল চফ্টৱেৰ’ত নিজৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব ।

US ADDITIONAL TAX ON CHINA
ৱাশ্বিংটনত হোৱাইট হাউছৰ অভাল অফিচত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি থকা সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প, শুকুৰবাৰ, ১০ অক্টোবৰ, ২০২৫ (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 11, 2025 at 10:49 AM IST

5 Min Read
ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত বাণিজ্য যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৷ অৱশ্যে এইবাৰ চীনে ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰে ৷ আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ পদাৰ্থৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত চীনৰ নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে ৷

চীনক বিশ্ব অৰ্থনীতিক পণবন্দী কৰি ৰখা আৰু নৈতিক অপমান কৰা বুলি অভিযোগ কৰি ট্ৰাম্পে ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা চীনৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু সকলো জটিল চফ্টৱেৰত ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পূৰ্বে এপ্ৰিল মাহত আমেৰিকাই চীনৰ ওপৰত ১০৪ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা কৰিছিল ৷

১০০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা

শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে বৰ্তমান আমেৰিকাই প্ৰদান কৰা যিকোনো শুল্কৰ উপৰিও চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত ১ নৱেম্বৰ, ২০২৫ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিব ৷ তেওঁ লগতে কয় যে সেই তাৰিখৰ পৰা সকলো জটিল চফ্টৱেৰত ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ জাপি দিয়া হ’ব ৷

আমেৰিকাই সকলো জটিল চফ্টৱেৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰিব

শুকুৰবাৰে (স্থানীয় সময়) ট্ৰুথাউট ছ’চিয়েলত দিয়া এটা পোষ্টত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "চীনে এই অভূতপূৰ্ব স্থিতি গ্ৰহণ কৰি কেৱল আমেৰিকাৰ হৈ কথা কৈছে, একেধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা আন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে নহয় ৷ ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা (বা তাৰ আগতে চীনৰ দ্বাৰা পৰৱৰ্তী কোনো পদক্ষেপ বা পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি) আমেৰিকাই চীনৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিব ৷ এই শুল্ক যিকোনোতকৈ অধিক হ'ব ৷ তদুপৰি, ১ নৱেম্বৰৰ পৰা আমি সকলো জটিল চফ্টৱেৰৰ ওপৰত ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰিম ৷”

চীনে বিশ্বলৈ অত্যন্ত শত্ৰুতাপূৰ্ণ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমী আগ্ৰাসী স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ট্ৰাম্পে এই ঘোষণা কৰে ৷ ট্ৰাম্পে কয়, “মাত্ৰ জানিব পাৰিলোঁ যে চীনে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰি বিশ্বলৈ এক অত্যন্ত শত্ৰুতাপূৰ্ণ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷”

চীনৰ ওপৰত নৈতিক অপমানৰ অভিযোগ

এই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায় প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ওপৰত ব্যাপক ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰিবলৈ ওলাইছে ৷ আনকি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ নকৰা কিছুমান সামগ্ৰীৰ ওপৰতো ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ’ব৷ ইয়াৰ ফলত ব্যতিক্ৰম নোহোৱাকৈ সকলো দেশতে প্ৰভাৱ পৰিব আৰু এই পৰিকল্পনা তেওঁলোকে বছৰ বছৰ আগতে স্পষ্টভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছিল ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যত এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই আৰু আন দেশৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত ই এক নৈতিক অপমান ৷

তেওঁ কয় যে বিশ্বাস কৰাটো অসম্ভৱ যে চীনে এনে ব্যৱস্থা লৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এনে কৰিলে, আৰু বাকীখিনি ইতিহাস ৷ চীনে আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ পদাৰ্থৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰা, নিয়ন্ত্ৰণ তালিকা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লগতে সামৰিক আৰু অৰ্ধপৰিবাহী খণ্ডকে ধৰি উৎপাদন প্ৰযুক্তি আৰু বিদেশী প্ৰয়োগসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

ট্ৰাম্পে গধুৰ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ সকীয়নি দিছিল

ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে ট্ৰাম্পে কৈছিল যে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ বেইজিঙে আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ পদাৰ্থৰ ওপৰত ব্যাপক নতুন ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰি অত্যন্ত শত্ৰুতাপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে আমেৰিকাই চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰাকে ধৰি কঠোৰ প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে ৷

এই জটিল বস্তুবোৰত বিৰল পৃথিৱীৰ খনিজ পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয়

স্মাৰ্টফোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুঁজাৰু বিমানলৈকে সকলোতে আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ পদাৰ্থৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চীন আগশাৰীৰ দেশ ৷ চীনে নিজৰ বৰ্তমানৰ নিষিদ্ধ খনিজ পদাৰ্থৰ তালিকাত পাঁচটা নতুন মৌল—হলমিয়াম, আৰ্বিয়াম, থুলিয়াম, ইউৰোপিয়াম আৰু ইটাৰবিয়াম—সংযোজন কৰিছে ৷ ইয়াৰ ফলত নিষিদ্ধ খনিজ পদাৰ্থৰ সংখ্যা ১৭টাৰ ভিতৰত ১২টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ এতিয়া কেৱল এই উপাদানসমূহৰ বাবেই নহয়, খনন আৰু চুম্বক উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত প্ৰযুক্তিসমূহৰ বাবেও ৰপ্তানিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত লোৱা সিদ্ধান্ত চীনৰ দাবী

চীনৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা আৰু সামৰিক আৰু অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ খণ্ডত এই সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰা ৷ চি এন এনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বৈদ্যুতিক বাহনত ব্যৱহৃত লিথিয়াম বেটাৰী আৰু গ্ৰেফাইট এনোড সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে মন্ত্ৰালয়ে ৷

নৱেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী হ’ব এই নতুন ব্যৱস্থা ৷ চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে দক্ষিণ কোৰিয়াত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছিয়া-পেচিফিক অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) শীৰ্ষ সন্মিলনত ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিং আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বৈঠকৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ সৈতে বাণিজ্যিক আলোচনাত বেইজিঙৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱক এইবোৰে প্ৰতিফলিত কৰে ৷

প্ৰতিবেদনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে শেহতীয়া নিষেধাজ্ঞাসমূহে উন্নত চিপৰ ওপৰত ৱাশ্বিংটনৰ নিজৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণক প্ৰতিফলিত কৰিছে, যিয়ে চলি থকা আমেৰিকা-চীনৰ বাণিজ্যিক সংঘাতৰ এক নতুন পৰ্যায়ৰ সূচনা কৰিছে ৷

