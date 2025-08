ETV Bharat / international

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি ( AP )

Published : August 1, 2025 at 11:07 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 11:27 AM IST

ৱাশ্বিংটন : বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাৰ অধিকাংশ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ ওপৰত এসপ্তাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া নতুন শুল্ক ঘোষণা কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি তামৰ ওপৰত পৃথকভাৱে অঞ্চল-ভিত্তিক শুল্ক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ছিৰিয়াৰ ওপৰত ৪১ শতাংশ পৰ্যন্ত সৰ্বাধিক আমদানি শুল্ক আৰোপ কৰিছে । আনহাতে, কানাডাৰ আমদানি বাণিজ্যত বৰ্তমানৰ ২৫ শতাংশৰ পৰা ৩৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । শেহতীয়া পৰিঘটনাসমূহৰ ওপৰত এ এফ পিৰ এক অৱলোকন : কানাডা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে আমেৰিকাই কানাডাৰ কিছুমান সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক ২৫ শতাংশৰ পৰা ৩৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিব । ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নীয়ে পেলেষ্টাইনক এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে তেওঁ কানাডাই বাণিজ্যিক পৰিণতি ভুগিব লাগিব বুলি সকীয়াই দিছিল । ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত ট্ৰাম্পে লিখিছে, "বাহ ! কানাডাই ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে পেলেষ্টাইনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ সমৰ্থন কৰিছে ।" "সেইটোৱে আমাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সৈতে বাণিজ্য চুক্তি কৰাটো অতি কঠিন কৰি তুলিব ।" ট্ৰাম্পে কয় । আন কেইবাটাও অৰ্থনীতিত আৰোপ কৰা নতুন শুল্কৰ বিপৰীতে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিলম্ব নহ'ব আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা এয়া কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি হোৱাইট হাউছৰ এক তথ্য পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে । অৱশ্যে ২০২০ চনৰ আমেৰিকা-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তিৰ অধীনত থকা সামগ্ৰীসমূহ, য'ত বহু সামগ্ৰী সামৰি লৈছে, সেইবোৰক শুল্ক হাৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ’ব । মেক্সিকো বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ মেক্সিকোৰ আমদানিৰ ওপৰত বৰ্ধিত শুল্ক আৰোপ কৰাত বিলম্ব কৰিব, যাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰয়োগত ৯০ দিন পিছুৱাই যাব । মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ক্লাউডিয়া শ্বেইনবামৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰথমে অবৈধ ফেণ্টানিলৰ প্ৰবাহত অগ্ৰগতিৰ অভাৱৰ কাৰণে ১ আগষ্টত মেক্সিকান সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক ২৫ শতাংশৰ পৰা ৩০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ভাবুকি দিছিল । অৱশ্যে বৰ্তমানৰ উত্তৰ আমেৰিকান বাণিজ্যিক চুক্তিৰ অধীনত আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰা সামগ্ৰীসমূহক ৰেহাই দিয়া হৈছে । দক্ষিণ কোৰিয়া শুল্কৰ সময়সীমাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ৱাশ্বিংটন আৰু ছিউলে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ শুল্ক ৰোধ কৰাৰ চুক্তিত উপনীত হয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই স্তৰ ১৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস পায় । বুধবাৰে এই ঘোষণা কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে দেশখনে ৩৫০ বিলিয়ন ডলাৰৰ বিনিয়োগ আৰু ১০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ (এল এন জি) বা অন্যান্য শক্তি সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ১৫ শতাংশ হাৰ জাপান আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে আমেৰিকাৰ চুক্তিৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা স্তৰৰ সৈতে মিল খায় । অটোমোবাইলৰ শুল্কও ১৫ শতাংশত থাকিব বুলি ছিউলে জনায় ।

Last Updated : August 1, 2025 at 11:27 AM IST