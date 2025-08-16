আলাস্কা (আমেৰিকা) : শুকুৰবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) আলাস্কাৰ এংকৰেজৰ এলমেনডৰ্ফ বায়ুসেনা ঘাটিত অৱতৰণ কৰি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক সাক্ষাৎ কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ।
জানিব পৰা মতে, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে শনিবাৰে আলাস্কাৰ সৰ্ববৃহৎ চহৰ এংকৰেজত এক বৈঠকত মিলিত হয় । দুয়োজন নেতাই ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে ।
বিমান ঘাটিত অৱতৰণ কৰাৰ পাচতে ৰেড কাৰ্পেটত তেওঁক আদৰণি জনোৱা হয় । ৰেড কাৰ্পেটতে হাত মিলাই ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰণি জনায় ট্ৰাম্পে । ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে বিমানত প্ৰায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিছিল পুটিনৰ বাবে ।
CNN ৰ তথ্য অনুসৰি, ১০ বছৰৰ পাছত আমেৰিকাত উপস্থিত হয় পুটিন । বিমান বন্দৰৰ পৰা ট্ৰাম্পৰ গাড়ীত বহি পুটিনে বৈঠকলৈ ৰাওনা হয় ।
দুয়োজন নেতাক যিকোনো ধৰণৰ ভাবুকি বা চোৰাংচোৱাগিৰিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ বহু নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু জোৱান এংকৰেজত উপস্থিত হয় ।
আমেৰিকাৰ গোপন সেৱাই মূল নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব চম্ভালি আছে আৰু পুটিনৰ নিৰাপত্তা দলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে ।
বৰ্তমানলৈকে চ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে লাভ কৰা খবৰৰ ভিত্তিত ট্ৰাম্প আৰু পুটিনৰ বৈঠকৰ কেইটামান ডাঙৰ আপডেট হ'ল -
- এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত সাংবাদিকৰ আগত ট্ৰাম্পে কয় যে যদি পুটিনে যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ সন্মত নহয়, তেন্তে ৰাছিয়াই ভয়াৱহ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
- ৰাছিয়াই কয় যে পুটিন আৰু ট্ৰাম্পৰ বৈঠক ৬-৭ ঘণ্টা ধৰি চলিব পাৰে ।
- আলাস্কালৈ যোৱাৰ আগতে পুটিনে মাগাডান চহৰত ৰৈছিল । ইয়াত তেওঁ এটা কাৰখানালৈ গৈছিল আৰু হকী খেলপথাৰত কিছু ল’ৰা-ছোৱালীক লগ পাইছিল ।
- ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে কয় যে তেওঁ আমেৰিকাক বিশ্বাস কৰে । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই বৈঠকে ভৱিষ্যতে তিনিওখন দেশৰ বৈঠকৰ বাট মুকলি কৰিব ।
- ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আলাস্কা পোৱাৰ সময়ত তেওঁ পিন্ধিছিল ইউ এছ এছ আৰ লিখা টি-চাৰ্ট ।
পুটিন আৰু ট্ৰাম্পৰ এই বৈঠকৰ ফলাফলে বিশ্ব বজাৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । বিনিয়োগকাৰীসকলে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ স্বাস্থ্য আৰু আমেৰিকা-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ সম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে সংকেত দিব পাৰে । শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে, পুটিন আৰু ট্ৰাম্পৰ এই বৈঠক কেবাঘণ্টা ধৰি চলিব ।