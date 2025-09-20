এইচ ১-বি ভিছাৰ মাচুল ১ লাখ ডলাৰলৈ বৃদ্ধি ট্ৰাম্পৰ; ভাৰতীয় শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত পৰিব প্ৰভাৱ
এই মাচুল নবীকৰণ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবেদন কৰা উভয়ৰে বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব আৰু ই এইচ১-বি ভিছাত আমেৰিকাত কাম কৰা হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয়ক প্ৰভাৱিত কৰিব ।
Published : September 20, 2025 at 4:29 PM IST
নতুন দিল্লী/ৱাশ্বিংটন : শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এক ঘোষণাত স্বাক্ষৰ কৰে য’ত এইচ-১বি ভিছাৰ আবেদন আৰু নবীকৰণৰ বাবে এক লাখ ডলাৰ (প্ৰায় ৯০ লাখ ₹) নতুন বাৰ্ষিক মাচুল আৰোপ কৰা হ’ব ৷ আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্বৰ সম্ভাৱ্য পথ হিচাপে ১০ লাখ ডলাৰৰ ‘গোল্ড কাৰ্ড’ ভিছাও প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷
এইচ-১বি ভিছাৰ মাচুল যথেষ্ট বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাত ভিছাধাৰী ভাৰতীয় পেছাদাৰীসকলৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয়ই আমেৰিকাত এইচ-১বি ভিছাধাৰী হিচাপে বাস কৰে আৰু কাম কৰে ৷ আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব আৰু অভিবাসন সেৱাৰ তথ্য অনুসৰি তথ্য অনুসৰি ২০২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ২০৭,০০০ ভাৰতীয়ই এইচ-১বি ভিছা লাভ কৰিছিল । ২০২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত এই সংখ্যা আছিল ১৯১,০০০ ।
এইচ-১বি ভিছাৰ বৰ্তমানৰ খৰচ: কোম্পানীটোৰ আকাৰ আৰু কৰ্মশক্তিৰ গঠনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পঞ্জীয়ন মাচুল ২১৫ ডলাৰ, বেচ ফাইলিং মাচুল ৪৬০ ডলাৰ, প্ৰৱঞ্চনা বিৰোধী মাচুল ৫০০ ডলাৰ আৰু অতিৰিক্ত নিয়োগকৰ্তাৰ মাচুল ৪,০০০ ডলাৰ ৷
এইদৰে বাৰ্ষিক এক লাখ ডলাৰৰ মাচুল যথেষ্ট বৃদ্ধি আৰু ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ পৰা কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়া কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত বিশেষকৈ প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব । এই সিদ্ধান্ত ট্ৰাম্পে উচ্চ দক্ষ বিদেশী শ্ৰমিক আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে আমেৰিকাৰ ভিছা ব্যৱস্থাৰ নতুন ৰূপ দিয়াৰ লগতে অনুপ্ৰৱেশক দমন কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ ৷
১৯৯০ চনত বিশেষকৈ বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, অভিযান্ত্ৰিক আৰু গণিত বিষয়ত চাকৰি পূৰণ কৰাটো কঠিন বুলি গণ্য কৰা ক্ষেত্ৰত স্নাতক ডিগ্ৰী বা তাতকৈ অধিক ডিগ্ৰীধাৰীসকলৰ বাবে এইচ-১বি কাৰ্যসূচী সৃষ্টি কৰা হৈছিল ৷ সমালোচকসকলে কয় যে তেওঁলোকে কোম্পানীসমূহক কম শ্ৰম সুৰক্ষাৰ সৈতে কম মজুৰি দিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
ঐতিহাসিকভাৱে এই ভিছাসমূহ লটাৰী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ এই বছৰ আমাজনে এইচ-১বি ভিছা লাভ কৰিছে আৰু ১০ হাজাৰৰো অধিক ভিছা লাভ কৰিছে ৷ তাৰ পিছতে আছে টাটা কনছালটেন্সি, মাইক্ৰ’ছফ্ট, এপল, গুগল ৷ ভৌগোলিকভাৱে কেলিফৰ্ণিয়াত এইচ-১বি শ্ৰমিকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বুলি ইউ চি আই এছে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
সমালোচকসকলে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এইচ-১বি পদসমূহ প্ৰায়ে নিৰ্দিষ্ট দক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা জ্যেষ্ঠ পদৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰৱেশ পৰ্যায়ৰ চাকৰিত পৰে ৷ আৰু যদিও এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য আমেৰিকাৰ মজুৰি হ্ৰাস কৰা বা আমেৰিকাৰ শ্ৰমিকসকলক স্থানচ্যুত কৰা নহয়, সমালোচকসকলে কয় যে কোম্পানীসমূহে চাকৰিসমূহক সৰ্বনিম্ন দক্ষতা স্তৰত শ্ৰেণীভুক্ত কৰি কম মজুৰি দিব পাৰে, যদিও নিযুক্তি দিয়া সাধাৰণ কৰ্মচাৰীসকলৰ অধিক অভিজ্ঞতা থাকে ৷
ফলত বহু আমেৰিকান কোম্পানীয়ে ভাৰতৰ উইপ্ৰ’, ইনফ’ছিছ, এইচচিএল টেকন’লজিছ, আৰু টাটাৰ দৰে পৰামৰ্শদাতা কোম্পানীক আৰু আমেৰিকাৰ আই বি এম আৰু কগনিজেণ্টৰ দৰে পৰামৰ্শদাতা কোম্পানীক হেল্প ডেস্ক, প্ৰগ্ৰেমিং আৰু অন্যান্য মৌলিক কামসমূহ আউটচ’ৰ্চ কৰাটো সহজ বুলি বিবেচনা কৰে ৷ এই পৰামৰ্শদাতা কোম্পানীসমূহে প্ৰায়ে ভাৰতৰ পৰা বিদেশী শ্ৰমিক নিয়োগ কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক ধন সঞ্চয় কৰিব বিচৰা আমেৰিকাৰ নিয়োগকৰ্তাসকলক চুক্তিবদ্ধ কৰি দিয়ে ৷
'সৰ্বাধিক অপব্যৱহৃত ভিছা'
হোৱাইট হাউছৰ কৰ্মচাৰী সচিব উইল শ্বাৰফে কয় যে এইচ-১বি নন-ইমিগ্ৰেণ্ট ভিছা প্ৰগ্ৰেমটো দেশখনৰ বৰ্তমানৰ ইমিগ্ৰেচন ব্যৱস্থাৰ অন্যতম ‘সৰ্বাধিক অপব্যৱহাৰ’ ভিছা ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে উচ্চ দক্ষ শ্ৰমিকসকলক আমেৰিকালৈ আহি আমেৰিকানসকলে কাম নকৰা ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ দিয়া ।
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে কয় যে এক লাখ ডলাৰৰ মাচুল এইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰোপ কৰা হৈছে যে, দেশখনলৈ অনা লোকসকল যাতে ‘সঁচাকৈয়ে অতি দক্ষ’ হয় আৰু আমেৰিকাৰ শ্ৰমিকৰ ঠাই নলয় ৷
এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে যে কোম্পানীসমূহে আমেৰিকাৰ শ্ৰমিকসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে আমেৰিকালৈ ‘সঁচাকৈয়ে ব্যতিক্ৰমী লোক’ নিযুক্তি আৰু অনাৰ উপায় লাভ কৰে ৷ কোম্পানীসমূহে এইচ-১বি আবেদনকাৰীক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবলৈ ধন দিয়ে ৷
বাণিজ্য সচিব হাৱাৰ্ড লুটনিকৰ উপস্থিতিত অ’ভেল অফিচত ঘোষণাত স্বাক্ষৰ কৰি ট্ৰাম্পে কয়, "আমাক শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন ৷ আমাক শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন ৷ আমাক শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰায় নিশ্চিত হয় যে সেইটোৱেই হ’ব ৷ "
নবীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন মাচুল প্ৰযোজ্য
দেশত ইতিমধ্যে থকা এইচ ১-বি ভিছাধাৰীসকলৰ বাবে, নবীকৰণ বিচৰাসকলৰ বাবে বা বিদেশৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবেদন কৰাসকলৰ বাবে নতুন এক লাখ ডলাৰৰ মাচুল প্ৰযোজ্য হ’ব নেকি বুলি সোধাত লুটনিকে কয়, "নবীকৰণ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে, কোম্পানীসমূহৰ সিদ্ধান্ত ৷ সেই ব্যক্তিজনৰ মূল্য আছেনে চৰকাৰক বছৰি এক লাখ ডলাৰ দিব পৰাকৈ, নে তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতি আহি কোম্পানীসমূহে এজন আমেৰিকানক নিযুক্তি দিব লাগে?"
"এইটো মুঠ ছয় বছৰৰ বাবে হ’ব পাৰে, অৰ্থাৎ বছৰি এক লাখ ডলাৰ হ’ব পাৰে ৷ গতিকে হয় সেই ব্যক্তিজন কোম্পানী আৰু আমেৰিকাৰ বাবে অতি মূল্যৱান, নহ'লে তেওঁলোক গুচি যাব আৰু কোম্পানীয়ে এজন আমেৰিকানক নিযুক্তি দিব ৷ সেইটোৱেই হৈছে ইমিগ্ৰেচনৰ উদ্দেশ্য—আমেৰিকানক নিযুক্তি দিয়া আৰু নিশ্চিত হ'ব যে সোমাই অহা মানুহবোৰ শীৰ্ষস্থানীয় মানুহ ৷ এই বিনামূলীয়া ভিছাত মানুহক এই দেশলৈ আহিবলৈ দিয়াৰ এই আজেবাজে কথা বন্ধ কৰক ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্থিতি ৷ অতি স্পষ্ট: মূল্যৱান মানুহ কেৱল আমেৰিকাৰ বাবে ৷ এই আজে বাজে কথা বন্ধ কৰক ৷" লুটনিক কয় ৷
ভাৰতীয় কৰ্মচাৰীসকল গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হ’ব
এই পদক্ষেপে এইচ ১-বি ভিছাত প্ৰযুক্তি কোম্পানী আৰু অন্যান্য সংস্থাত নিয়োজিত ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব । এই ভিছাসমূহ তিনি বছৰৰ বাবে বৈধ আৰু আৰু তিনি বছৰৰ বাবে নবীকৰণ কৰিব পাৰিব ।
যদি কোনো কোম্পানীয়ে কোনো কৰ্মচাৰীক গ্ৰীণ কাৰ্ডৰ বাবে পৃষ্ঠপোষকতা কৰে তেন্তে স্থায়ী বাসস্থান প্ৰদান নোহোৱালৈকে ভিছা নবীকৰণ কৰিব পাৰিব । কিন্তু ৱৰ্ক ভিছা লৈ আমেৰিকাত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলে গ্ৰীণ কাৰ্ডৰ বাবে দশক দশক ধৰি অপেক্ষাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় আৰু এই নতুন পদক্ষেপৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে যে যদিহে তেওঁলোকৰ কোম্পানীসমূহে এতিয়া ভিছা ধৰি ৰাখিবলৈ বছৰি এক লাখ মাৰ্কিন ডলাৰৰ মাচুল নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে তেওঁলোকে আমেৰিকাত থাকিব পাৰিবনে নাই ।
"গতিকে গোটেই ধাৰণাটো হ'ল এই ডাঙৰ টেক কোম্পানী বা আন বৃহৎ কোম্পানীবোৰে আৰু বিদেশী শ্ৰমিকক প্ৰশিক্ষণ নিদিয়ে । চৰকাৰক এক লাখ ডলাৰ দিব লাগিব, তাৰ পিছত কৰ্মচাৰীজনক দিব লাগিব । গতিকে ই অৰ্থনৈতিকভাৱে সম্ভৱপৰ নহয় । যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ গৈ আছে, তেন্তে আপুনি আমাৰ কোনোবা ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শেহতীয়াকৈ স্নাতক হোৱা কোনোবা এজনক প্ৰশিক্ষণ দিব, আমেৰিকানক প্ৰশিক্ষণ দিব । আমাৰ চাকৰি ল'বলৈ মানুহক অনা বন্ধ কৰক । ইয়াত সেইটোৱেই নীতি । আৰু সকলো ডাঙৰ কোম্পানী ইয়াৰ বাবে সাজু হৈছে ।" লুটনিকে লগতে কয় ৷
ট্ৰাম্পে কয় যে টেক উদ্যোগে ‘ভাল পাব’
ট্ৰাম্পে জোৰ দি কয় যে টেক উদ্যোগে এই পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা নকৰে । "তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে ভাল পায় । সঁচাকৈয়ে ভাল পায় । তেওঁলোকক ইয়াৰ প্ৰয়োজন ।" মূল কথাটো হ'ল আমাৰ ইয়ালৈ আহিব শ্ৰেষ্ঠ মানুহ ।"
শুকুৰবাৰে আমাজন, এপল, গুগল, মেটাকে ধৰি ডাঙৰ ডাঙৰ টেক কোম্পানীসমূহৰ প্ৰতিনিধিয়ে মন্তব্য বিচৰা বাৰ্তাৰ তৎক্ষণাত কোনো সঁহাৰি নিদিলে । মাইক্ৰ’ছফ্টেও কোনো মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
লুটনিকে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "গতিকে আপুনি আৰু এইচ-১বি ভিছাত প্ৰশিক্ষাৰ্থী নিয়োগ নকৰে । ই আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সম্ভৱপৰ নহয় । যদি আপুনি মানুহক প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আমেৰিকানক প্ৰশিক্ষণ দিব । ... যদি আপোনাৰ এজন অতি দক্ষ অভিযন্তা আছে আৰু আপুনি তেওঁক আনিব বিচাৰে... তেন্তে আপুনি তেওঁৰ এইচ-১বি ভিছাৰ বাবে বছৰি এক লাখ ডলাৰ দিব পাৰে ।"
ট্ৰাম্পে ‘গোল্ড কাৰ্ড’ ভিছাৰো ঘোষণা কৰে
ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্বৰ সম্ভাৱ্য পথৰ সৈতে ‘গোল্ড কাৰ্ড’ ভিছা বিক্ৰী আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে । প্ৰচেছিং মাচুল আৰু পৰীক্ষণৰ পিছত ১০ লাখ ডলাৰৰ বৰঙণিৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব ‘ট্ৰাম্প গোল্ড কাৰ্ড’ ৷ কোম্পানীসমূহৰ বাবে ইয়াৰ বাবে ২০ লাখ ডলাৰ খৰচ হ’ব ।
ইফালে, ‘ট্ৰাম্প প্লেটিনাম কাৰ্ড’ ৫০ লাখ ডলাৰৰ বৰঙণিৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিদেশীসকলে অ-আমেৰিকান আয়ৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ কৰ নিদিয়াকৈ ২৭০ দিনলৈকে আমেৰিকাত থাকিব পাৰিব । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ট্ৰাম্পে বৰ্তমানৰ বিনিয়োগকাৰী ভিছাৰ ঠাইত ৫০ লাখ ডলাৰৰ গোল্ড কাৰ্ড ঘোষণা কৰিছিল—যাক বৰ্তমান প্লেটিনাম কাৰ্ড বুলি জনা যায় । আবেদনকাৰীয়ে এতিয়া প্লেটিনাম কাৰ্ডৰ বাবে অপেক্ষা তালিকাৰ বাবে ছাইন আপ কৰিব পাৰিব, কিন্তু তথাপিও ইয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন ।
ট্ৰাম্পে কয় যে আমি শ শ কোটি ডলাৰ উপাৰ্জন কৰিছো ।
ইমিগ্ৰেচন নিষেধাজ্ঞাবাদীসকলৰ বাবে অনুৰাগী সেৱা: ইউএছচিআইএছৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক
বাইডেন প্ৰশাসনৰ সময়ত আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব আৰু অভিবাসন সেৱাৰ সঞ্চালক হিচাপে কাম কৰা ডাগ ৰেণ্ডে কয় যে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে এইটো ‘বিভাজিত ব্যক্তিত্ব বিকাৰ’ৰ সমান কাৰণ প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰা ভিছাৰ মাত্ৰ আধাহে পৰম্পৰাগত কোম্পানীলৈ যায় যিয়ে দীৰ্ঘম্যাদী কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰে আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নাগৰিকত্বৰ পথত ৰাখিব পাৰে । বাকী আধাখিনি কৰ্মচাৰী বা পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতলৈ যায়—আৰু বহুতো প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সুপৰিচিত কোম্পানী হ’লেও আন কিছুমান কেৱল এজন ব্যক্তিৰ কাম যিবোৰ এইচ-১বি কাৰ্যসূচীৰ অবিহনে নাথাকিলহেঁতেন।
ৰেণ্ডে কয় যে এইটো হ’ব ‘লিটিগেটৰসকলৰ বাবে ই সঁচাকৈয়ে বেয়া ছুটিৰ দিন হ’ব, যিসকলে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ শুকুৰবাৰে নিশাৰ আহাৰত এটা হাস্যকৰভাৱে আইনহীন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ঘোষণাৰ দ্বাৰা বাধাগ্ৰস্ত হৈছিল, যিটো দেওবাৰে পুৱা ১২:০১ বজাত কাৰ্যকৰী হ’ব ।”
ৰেণ্ডে কয়, "এয়া প্ৰকৃত নীতি নহয়—ই ইমিগ্ৰেচন নিষেধাজ্ঞাবাদীসকলৰ বাবে অনুৰাগী সেৱা ।" ট্ৰাম্পে শিৰোনাম পায় আৰু তেওঁলোকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আদালতৰ সৈতে প্ৰথম সংস্পৰ্শৰ পৰা ই বাচিব নে নাই সেইটো তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে ।"
ৰেণ্ডে কয় যে তেওঁলোকে মূলতঃ লটাৰীত প্ৰৱেশ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে মানুহক নিযুক্তি দিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত প্ৰকৃত কাম কৰা আন ডাঙৰ কোম্পানীক ভাড়াত দিব পাৰে ‘আৰু সেয়েহে ব্যৱস্থাটোৰ এই অংশত বহুত গালি-গালাজ আৰু প্ৰৱঞ্চনা হৈছে’ ।