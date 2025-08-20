ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ’লিন লেভিটে মঙলবাৰে (স্থানীয় সময়) কয় যে ৰাছিয়া- ইউক্ৰেইনৰ বিবাদ বৃদ্ধিত বাধা দিবলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰিছে ৷ ট্ৰাম্পে প্ৰথমে ভাৰতৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ইয়াত অতিৰিক্ত কৰ যোগ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল ৷
সংবাদমেলৰ সময়ত লেভিটে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাছিয়াৰ ওপৰত অতিৰিক্ত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা ৷ তেওঁ কয়, "চাওক, এই যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ৷ তেওঁ পদক্ষেপ লৈছে, আপুনি দেখাৰ দৰে ভাৰতৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰু অন্যান্য পদক্ষেপো আৰোপ কৰিছে ৷ তেওঁ নিজেই স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁ এই যুদ্ধৰ অন্ত পৰাটো চাব বিচাৰে ৷ যিকোনো বৈঠকৰ বাবে আমি আৰু এমাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি আনৰ ধাৰণাক তেওঁ উপহাস কৰিছে ৷"
ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ জেলেনস্কিক হোৱাইট হাউছত সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ মাজতে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ পুটিনৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ দিনটো অতি সফল আছিল, আনহাতে জেলেনস্কিয়ে কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে তেওঁৰ এতিয়ালৈকে হোৱা সৰ্বোত্তম কথা-বতৰা ৷
লেভিটে আৰু কয় যে ট্ৰাম্পে অতি সোনকালে শান্তি আনিব বিচাৰে ৷ তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে আৰু এই যুদ্ধখন অতি সোনকালে শেষ কৰিব বিচাৰিছে ৷ নাটোৰ মহাসচিবকে ধৰি সকলো ইউৰোপীয় নেতাই হোৱাইট হাউছ এৰিছে ৷ তেওঁলোক সকলোৱে একমত যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৷ এই দুয়োজন নেতাই একেলগে বহাটো ভাল কথা, ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও তেনেকৈয়ে আশা কৰিছে ৷"
লেভিটে আৰু কয়, ‘মই আপোনালোকক নিশ্চিত কৰিব পাৰো যে আমেৰিকা চৰকাৰ আৰু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন দুয়োখন দেশৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সম্ভৱপৰ কৰি তুলিছে ৷" লেভিটে কয় যে ট্ৰাম্পে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ বাবে পুটিনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইউৰোপীয় নেতাসকলে হোৱাইট হাউছত হাজিৰ হ’বলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
লেভিটে লগতে কয় যে আলাস্কাত ট্ৰাম্প আৰু পুটিনৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ লগে লগে ইউৰোপীয় নেতাসকলক সমগ্ৰ প্ৰকৰণটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল ৷ ফলত ইউৰোপীয় নেতাসকলে লগে লগে আমেৰিকাত উপস্থিত হৈ ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰে ৷ এজন সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লেভিটে পুনৰ কয় যে যদি ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি হ’লহেঁতেন তেন্তে যুদ্ধ কেতিয়াও নহ’লহেঁতেন ৷