ETV Bharat / international

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ ভাৰতৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ট্ৰাম্পে: হোৱাইট হাউছ - TRUMP SANCTIONS INDIA

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন শান্তি চুক্তিৰ দিশত ক্ৰমবৰ্ধমান পদক্ষেপৰ মাজতে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰা কাৰণ সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ।

TRUMP SANCTIONS INDIA
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read

ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ’লিন লেভিটে মঙলবাৰে (স্থানীয় সময়) কয় যে ৰাছিয়া- ইউক্ৰেইনৰ বিবাদ বৃদ্ধিত বাধা দিবলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰিছে ৷ ট্ৰাম্পে প্ৰথমে ভাৰতৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ইয়াত অতিৰিক্ত কৰ যোগ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল ৷

সংবাদমেলৰ সময়ত লেভিটে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাছিয়াৰ ওপৰত অতিৰিক্ত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা ৷ তেওঁ কয়, "চাওক, এই যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ৷ তেওঁ পদক্ষেপ লৈছে, আপুনি দেখাৰ দৰে ভাৰতৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰু অন্যান্য পদক্ষেপো আৰোপ কৰিছে ৷ তেওঁ নিজেই স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁ এই যুদ্ধৰ অন্ত পৰাটো চাব বিচাৰে ৷ যিকোনো বৈঠকৰ বাবে আমি আৰু এমাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি আনৰ ধাৰণাক তেওঁ উপহাস কৰিছে ৷"

ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ জেলেনস্কিক হোৱাইট হাউছত সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ মাজতে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ পুটিনৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ দিনটো অতি সফল আছিল, আনহাতে জেলেনস্কিয়ে কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে তেওঁৰ এতিয়ালৈকে হোৱা সৰ্বোত্তম কথা-বতৰা ৷

লেভিটে আৰু কয় যে ট্ৰাম্পে অতি সোনকালে শান্তি আনিব বিচাৰে ৷ তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে আৰু এই যুদ্ধখন অতি সোনকালে শেষ কৰিব বিচাৰিছে ৷ নাটোৰ মহাসচিবকে ধৰি সকলো ইউৰোপীয় নেতাই হোৱাইট হাউছ এৰিছে ৷ তেওঁলোক সকলোৱে একমত যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৷ এই দুয়োজন নেতাই একেলগে বহাটো ভাল কথা, ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও তেনেকৈয়ে আশা কৰিছে ৷"

লেভিটে আৰু কয়, ‘মই আপোনালোকক নিশ্চিত কৰিব পাৰো যে আমেৰিকা চৰকাৰ আৰু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন দুয়োখন দেশৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সম্ভৱপৰ কৰি তুলিছে ৷" লেভিটে কয় যে ট্ৰাম্পে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ বাবে পুটিনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইউৰোপীয় নেতাসকলে হোৱাইট হাউছত হাজিৰ হ’বলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

লেভিটে লগতে কয় যে আলাস্কাত ট্ৰাম্প আৰু পুটিনৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ লগে লগে ইউৰোপীয় নেতাসকলক সমগ্ৰ প্ৰকৰণটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল ৷ ফলত ইউৰোপীয় নেতাসকলে লগে লগে আমেৰিকাত উপস্থিত হৈ ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰে ৷ এজন সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লেভিটে পুনৰ কয় যে যদি ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি হ’লহেঁতেন তেন্তে যুদ্ধ কেতিয়াও নহ’লহেঁতেন ৷

লগতে পঢ়ক : জেলেনস্কিৰ আশা : ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰতে যোগাব অৰিহণা

পুটিন-জেলেনস্কিৰ সৈতে বৈঠকৰ পৰিকল্পনা ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ

ভাৰত আৰু পাকিস্তান উভয়ৰে সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ‘ভাল’: আমেৰিকা

ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ’লিন লেভিটে মঙলবাৰে (স্থানীয় সময়) কয় যে ৰাছিয়া- ইউক্ৰেইনৰ বিবাদ বৃদ্ধিত বাধা দিবলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰিছে ৷ ট্ৰাম্পে প্ৰথমে ভাৰতৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ইয়াত অতিৰিক্ত কৰ যোগ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল ৷

সংবাদমেলৰ সময়ত লেভিটে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাছিয়াৰ ওপৰত অতিৰিক্ত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা ৷ তেওঁ কয়, "চাওক, এই যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ৷ তেওঁ পদক্ষেপ লৈছে, আপুনি দেখাৰ দৰে ভাৰতৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰু অন্যান্য পদক্ষেপো আৰোপ কৰিছে ৷ তেওঁ নিজেই স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁ এই যুদ্ধৰ অন্ত পৰাটো চাব বিচাৰে ৷ যিকোনো বৈঠকৰ বাবে আমি আৰু এমাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি আনৰ ধাৰণাক তেওঁ উপহাস কৰিছে ৷"

ইয়াৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ জেলেনস্কিক হোৱাইট হাউছত সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ মাজতে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ পুটিনৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ দিনটো অতি সফল আছিল, আনহাতে জেলেনস্কিয়ে কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে তেওঁৰ এতিয়ালৈকে হোৱা সৰ্বোত্তম কথা-বতৰা ৷

লেভিটে আৰু কয় যে ট্ৰাম্পে অতি সোনকালে শান্তি আনিব বিচাৰে ৷ তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে আৰু এই যুদ্ধখন অতি সোনকালে শেষ কৰিব বিচাৰিছে ৷ নাটোৰ মহাসচিবকে ধৰি সকলো ইউৰোপীয় নেতাই হোৱাইট হাউছ এৰিছে ৷ তেওঁলোক সকলোৱে একমত যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৷ এই দুয়োজন নেতাই একেলগে বহাটো ভাল কথা, ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও তেনেকৈয়ে আশা কৰিছে ৷"

লেভিটে আৰু কয়, ‘মই আপোনালোকক নিশ্চিত কৰিব পাৰো যে আমেৰিকা চৰকাৰ আৰু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন দুয়োখন দেশৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সম্ভৱপৰ কৰি তুলিছে ৷" লেভিটে কয় যে ট্ৰাম্পে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ বাবে পুটিনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইউৰোপীয় নেতাসকলে হোৱাইট হাউছত হাজিৰ হ’বলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

লেভিটে লগতে কয় যে আলাস্কাত ট্ৰাম্প আৰু পুটিনৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ লগে লগে ইউৰোপীয় নেতাসকলক সমগ্ৰ প্ৰকৰণটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল ৷ ফলত ইউৰোপীয় নেতাসকলে লগে লগে আমেৰিকাত উপস্থিত হৈ ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰে ৷ এজন সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লেভিটে পুনৰ কয় যে যদি ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি হ’লহেঁতেন তেন্তে যুদ্ধ কেতিয়াও নহ’লহেঁতেন ৷

লগতে পঢ়ক : জেলেনস্কিৰ আশা : ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰতে যোগাব অৰিহণা

পুটিন-জেলেনস্কিৰ সৈতে বৈঠকৰ পৰিকল্পনা ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ

ভাৰত আৰু পাকিস্তান উভয়ৰে সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ‘ভাল’: আমেৰিকা

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR ENDWHITE HOUSERUSSIA UKRAINE WARইটিভি ভাৰত অসমTRUMP SANCTIONS INDIA

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ - য’ত স্মৰণীয় হৈ আছে চৈতী, ৰেণুকা, নমিতাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.