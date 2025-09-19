ETV Bharat / international

মই ভাৰতৰ অতি ঘনিষ্ঠ: বেপাৰ-বানিজ্যৰ কথা ভাবি সুৰ কুমলিছে ট্ৰাম্পৰ

"আমাৰ মাজত অতি ভাল সম্পৰ্ক আছে । সিদিনা তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাও জনালোঁ ।" ব্ৰিটেইনত ক'লে ট্ৰাম্পে ৷

Trump and Modi
হাস্যবদনে ট্ৰাম্প আৰু মোদী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 7:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লণ্ডন: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফোনযোগে ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনৰ ওলগ জনোৱাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ‘বন্ধুত্ব’ দৃঢ় কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৷ তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় নেতাগৰাকীৰ সৈতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক অত্যন্ত শক্তিশালী ।

ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইৰ ষ্টাৰমাৰৰ চেকাৰছস্থিত চৰকাৰী বাসগৃহত এক যৌথ সংবাদমেলত ভাগ লৈ ট্ৰাম্পে কয় যে মোদীৰ সৈতে তেওঁৰ “অতি ভাল সম্পৰ্ক” আছে আৰু তেওঁক ৭৫ সংখ্যক জন্মদিনতো শুভেচ্ছা জনাইছে, ইয়াৰ সহাৰিও ভাৰতীয় নেতাগৰাকীয়ে “সুন্দৰ” বক্তব্যৰে দিছে ।

সাংবাদিকৰ আগত ট্ৰাম্পে কয়, "মই ভাৰতৰ অতি ঘনিষ্ঠ । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বহুত ঘনিষ্ঠ । সিদিনা তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ।" আনহাতে,ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়- "আমাৰ মাজত অতি ভাল সম্পৰ্ক আছে ।"

ট্ৰাম্পৰ এই মন্তব্যক শুল্ক বিষয়ক লৈ চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপনৰ বাবে আমেৰিকাই চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক দুগুণ কৰি ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰে, য’ত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰা হয় ।

ট্ৰাম্পে কয়, "অতি সহজভাৱে ক’বলৈ গ’লে যদি তেলৰ দাম কমি যায় তেন্তে পুটিনৰ তেলৰ দামো কমি যাব । তেওঁৰ হাতত কোনো উপায় নাথাকিব । তেওঁ সেই যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি যাব ।" সংবাদমেলত ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰে যে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে চলি থকা সংঘাতক লৈ পুটিন "হতাশ” হৈ পৰিছে ।

"আমি সাতটাকৈ সংঘাত নিৰাময় কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰে বেছিভাগেই নিষ্পত্তিযোগ্য বুলি ভবা হোৱা নাছিল । আমি ভাৰত কৰিলোঁ, আমি পাকিস্তান কৰিলোঁ । সেই দুয়োখনেই পাৰমাণৱিক দেশ । সেয়া আছিল বিশুদ্ধ বাণিজ্যৰ বাবে । আপুনি (ভাৰত আৰু পাকিস্তান) আমাৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে, গতিকে আপোনালোক মিলিব লাগিব । কিন্তু তেওঁলোকে (ভাৰত আৰু পাকিস্তানে) গধুৰভাৱে কাম কৰিছিল ।" ট্ৰাম্পে কয় ৷

বিগত এপ্ৰিল মাহত পহলগামত পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে ভাৰতে চলোৱা অভিযানৰ পিছত ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে “সম্পূৰ্ণ আৰু তাৎক্ষণিক” যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু বাৰে বাৰে দাবী কৰিছিল যে যদিহে তেওঁলোকে সংঘাত বন্ধ কৰে তেন্তে আমেৰিকাই তেওঁলোকৰ সৈতে “বহুত বাণিজ্য” কৰিব ।

ইপিনে ভাৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে, পাকিস্তানৰ সৈতে শত্ৰুতা বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বুজাবুজি দুয়োটা সামৰিক বাহিনীৰ সামৰিক অভিযানৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ (ডি জি এম অ’)ৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ আলোচনাৰ পিছতহে হোৱা বুলি কয় ভাৰতে ।

(পি টি আই ইনপুটৰ সৈতে)

লগতে পঢ়ক: তেওঁ এক ডাঙৰ কাম কৰি আছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফোনত জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ; মোদীয়েও দিলে প্ৰত্যুত্তৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP ON MODITRUMP MODI FRIENDSHIPTRUMP MODI RELATIONBRITISH PRIME MINISTERDONALD TRUMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.