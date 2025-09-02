নতুন দিল্লীঃ সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে ভাৰতে এতিয়া নিজৰ শুল্ক কমাবলৈ “প্ৰস্তাৱ” দিছে, “কিন্তু দেৰি হৈ গৈছে,” লগতে তেওঁ কয় যে ভাৰতে নিজৰ বেছিভাগ তেল আৰু সামৰিক সামগ্ৰী ৰাছিয়াৰ পৰা কিনে আৰু আমেৰিকাৰ পৰা অতি কম পৰিমাণৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে।
ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এটা পোষ্টত ট্ৰাম্পে কয় “ খুব কমসংখ্যক লোকে যিটো বুজি পায় সেয়া হ’ল আমি ভাৰতৰ সৈতে অতি কম ব্যৱসায় কৰো, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ব্যৱসায় কৰে।”
তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতে আমেৰিকাক, ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ “গ্ৰাহকক”, “বিপুল” পৰিমাণৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে, “কিন্তু আমি তেওঁলোকক অতি কম বস্তু বিক্ৰী কৰো - এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ একপক্ষীয় সম্পৰ্ক, আৰু বহু দশক ধৰি চলি আহিছে।” কাৰণটো হ’ল ভাৰতে আমাৰ পৰা, এতিয়ালৈকে, ইমান উচ্চ শুল্ক লৈছে, যিকোনো দেশৰ তুলনাত সৰ্বাধিক, যে আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে ভাৰতত বিক্ৰী কৰিবলৈ অক্ষম,” তেওঁ কয়।
"এয়া সম্পূৰ্ণ একপক্ষীয় দুৰ্যোগ হৈ পৰিছে! লগতে ভাৰতে নিজৰ বেছিভাগ তেল আৰু সামৰিক সামগ্ৰী ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰে, আমেৰিকাৰ পৰা অতি কম। তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ শুল্ক কমাবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, কিন্তু দেৰি হৈছে। বছৰ বছৰ আগতে তেওঁলোকে তেনে কৰা উচিত আছিল। মানুহে চিন্তা কৰিবলৈ মাত্ৰ কিছুমান সহজ তথ্য!!!" এই মন্তব্য কৰে ট্ৰাম্পে।
টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হোৱা চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়তে ট্ৰাম্পৰ এই মন্তব্য।
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ভাৰতৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ পাৰস্পৰিক শুল্ক আৰু দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ কৰ আৰোপ কৰি ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰা মুঠ শুল্ক ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছে, যিটো বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক শুল্কসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম। ভাৰতে আমেৰিকাই আৰোপ কৰা শুল্কক “অযুক্তিকৰ আৰু অকাৰণ” বুলি অভিহিত কৰিছে।
নতুন দিল্লীয়ে কয় যে যিকোনো বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দৰেই দেশে ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৃষক, গৰুপালক, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ কৰিব নোৱাৰে বুলি দৃঢ়তাৰে কয় আৰু সতৰ্ক কৰি দিছে “আমাৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু আমি সহ্য কৰিম”।
