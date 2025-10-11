ইজৰাইল-হামাছ যুদ্ধবিৰতি: সপোনৰ ঘৰখন বিচাৰি উভতিছে হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী
ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নিজৰ ঘৰখনৰ সন্ধানত হাজাৰ হাজাৰ লোক গাজালৈ ৰাওনা হৈছে ।
ৱাডি গাজা: ইজৰাইল আৰু হামাছৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যুদ্ধবিৰতিৰ লগে লগে গাজাত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । দুবছৰ ধৰি চলা যুদ্ধৰ ফলত গৃহহীন লোকসকলে এতিয়া লাহে লাহে নিজৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । শুকুৰবাৰে হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী লোকে প্ৰায় ধ্বংসস্তূপত পৰিণত উত্তৰ গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ উভতি গৈছে । ইজৰাইলে বন্দী কৰি ৰখা লোকসকলকো কিছুদিনৰ ভিতৰতে মুকলি দিয়াৰ কথা আছে ।
একেদৰে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি অনুসৰি ইজৰাইলৰ সেনা ক্ৰমান্বয়ে পিছুৱাই যোৱাৰ লগে লগে গাজাক কোনে শাসন কৰিব আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ যুদ্ধবিৰতি পৰিকল্পনাত আহ্বান জনোৱা অনুসৰি হামাছে অস্ত্ৰ বৰ্জন কৰিব নেকি সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে । মাৰ্চ মাহত একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধবিৰতিৰ অন্ত পেলোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে ইংগিত দিছে যে হামাছে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি নিদিলে ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।
তথাপিও শেহতীয়া যুদ্ধবিৰতিয়ে দুবছৰীয়া সংঘৰ্ষৰ অন্ত পেলোৱাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই যুদ্ধত লাখ লাখ পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰায় ২০ লাখ গাজাৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে । তেওঁলোকৰ বহুতেই হয়তো নিজৰ ঘৰখনৰ স্থানত ধ্বংসাৱশেষহে বিচাৰি পাব ।
শুকুৰবাৰে ইজৰাইলী সেনাই যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে আৰু বাকী ৪৮ গৰাকী বন্দীক সোমবাৰৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে । তাৰ ভিতৰত প্ৰায় ২০ গৰাকী লোকহে জীয়াই থকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । পেলেষ্টাইনীসকলে কয় যে সামৰিক বাহিনীৰ ঘোষণাৰ পিছতে গাজাৰ কিছু অংশত প্ৰচণ্ড গোলাবৰ্ষণ বন্ধ হৈ গৈছে ।
টেলিভিছনযোগে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত নেতান্যাহুৱে কয় যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হামাছক নিৰস্ত্ৰ কৰা হ'ব আৰু অস্ত্ৰবিহীন হ'ব গাজা । নেতান্যাহুৱে কয়, "যদি এয়া সহজে সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে ঠিকে আছে । যদি নহয় - তেন্তে কঠিন পদ্ধতিৰে সম্ভৱ হ'ব । চুক্তি অনুসৰি ইজৰাইলৰ সেনা উভতি যোৱাৰ পিছতো গাজাৰ প্ৰায় ৫০ শতাংশ অংশৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষামূলকভাৱে কাম কৰি যাব বুলিও তেওঁ কয় ।
শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব সাহায্য অভিযান
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে দেওবাৰৰ পৰা গাজালৈ সাহায্য প্ৰেৰণৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ ইজৰাইলে ৰাষ্ট্ৰসংঘক সেউজ সংকেত দিছে । ইজৰাইলী আক্ৰমণ আৰু মানৱীয় সাহায্যৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা ভয়াৱহ পুষ্টিহীনতা আৰু দুৰ্ভিক্ষৰ পৰিস্থিতিৰ সমাধানৰ বাবে এই সাহায্য অভিযান কৰা হৈছে । দুৰ্ভিক্ষক যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত নেতান্যাহু আৰু প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক অপৰাধ আদালতে বিচাৰিছে । অৱশ্যে ইজৰাইলৰ বিষয়াসকলে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে ।
মানৱীয় সাহায্যৰ বিষয়াসকলে নিজৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ইজৰাইল বাহিনীৰ অনুমতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে ইতিমধ্যে জৰ্ডান আৰু ইজিপ্তৰ দৰে চুবুৰীয়া দেশে আগবঢ়োৱা ১ লাখ ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিক টন সাহায্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়া আৰু ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষই যোৱা ২৪ ঘণ্টা ধৰি জেৰুজালেমত মানৱীয় সংস্থাসমূহে কিমান সাহায্য আনিব পাৰে আৰু কোনবোৰ প্ৰৱেশ পইণ্টৰ জৰিয়তে আনিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে ধাৰাবাহিকভাৱে আলোচনাত মিলিত হৈছে ।
শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখপাত্ৰ ষ্টেফান ডুজাৰিকে সাংবাদিকক কয় যে কেৰেম শ্বালম ক্ৰছিঙৰ মাজেৰে ইন্ধন, চিকিৎসা সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী লৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়াসকলে বিচাৰে যে ইজৰাইলে অধিক সীমান্ত ক্ৰছিং মুকলি কৰক আৰু গাজাৰ কিছুমান অংশলৈ উভতি অহা সাহায্য কৰ্মী আৰু সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ বাবে নিৰাপদ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰক ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱীয় মুৰব্বী টম ফ্লেচাৰে জনোৱা মতে যোৱা কেইবা মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰসকলে গাজা ষ্ট্ৰিপত প্ৰয়োজনীয় সাহায্যৰ মাত্ৰ ২০ শতাংশহে প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গন্তব্য স্থানলৈ আগবাঢ়িছে সাধাৰণ নাগৰিক
মধ্য গাজা ষ্ট্ৰিপৰ উপকূলীয় পথ এটাত মানুহৰ অসংখ্য ভিৰ দেখা গৈছে । যাৰ বেছি সংখ্যকে খোজকাঢ়ি নিজৰ ঘৰৰ দিশে ৰাওনা হৈছে । জানুৱাৰী মাহত পূৰ্বৰ যুদ্ধবিৰতিৰ আৱেগিক দৃশ্যবোৰ যে পুনৰ দেখা গৈছে । আন একাংশই আকৌ দক্ষিণৰ পেলেষ্টাইন ভূখণ্ডৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে । কিন্তু সেই লোকসকলৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, নিজৰ ঘৰখন তেওঁলোকে পূৰ্বৰ অৱস্থাত নাপাব । যুদ্ধৰ সময়ত বেছিভাগৰে ঘৰ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে ।
গৃহহীন জামাল মেছবাহে কয়, "বহুত বেছি আনন্দ পোৱা নাই যদিও যুদ্ধবিৰতিৰ ফলত মৃত্যু আৰু ৰক্তপাতৰ যন্ত্ৰণা কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে আৰু এই যুদ্ধৰ ভুক্তভোগী আমাৰ আপোনজন আৰু ভাইসকলৰ যন্ত্ৰণা কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে ।"
গাজাৰ দক্ষিণৰ চহৰ খান ইউনিছৰ পৰা ইজৰাইলৰ সেনা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত নিজৰ ঘৰলৈ উভতি অহা শ শ পেলেষ্টাইনী লোকে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অট্টালিকা আৰু ধ্বংসস্তূপহে উদ্ধাৰ কৰিছে ।
খান ইউনিছৰ পৰা গৃহহীন হোৱা ফাতমা ৰাদৱানে কয়, "একোৱেই বাকী নাই । মাত্ৰ কেইখনমান কাপোৰ, কাঠৰ টুকুৰা আৰু পাত্ৰ ।" ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা এতিয়াও চলি আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । হানি ওমৰানে এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমি এনে এখন ঠাইলৈ আহিলোঁ যিটো চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি... সকলোতে কেৱল ধ্বংস দেখা গৈছে ।"
যুদ্ধবিৰতি চুক্তি
চুক্তি অনুসৰি বাকী থকা বন্দীসকলৰ বিনিময়ত ইজৰাইলে প্ৰায় ২০০০ পেলেষ্টাইনী বন্দীক মুকলি কৰি দিব । শুকুৰবাৰে ইজৰাইলে প্ৰকাশ কৰা এখন তালিকাত পেলেষ্টাইনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা তথা হাইপ্ৰফাইল বন্দী মাৰৱান বৰঘৌতীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল । ইজৰাইলে তেওঁক আৰু অন্যান্য উচ্চ পদস্থ বন্দীসকলক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি গণ্য কৰে আৰু বিগত বিনিময়ত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ।
হামাছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া তথা মুখ্য আলোচনাপন্থী খলিল আল হায়ায়াই বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কয় যে ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা সকলো মহিলা আৰু শিশুক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ।
বন্দী অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা ইজৰাইলী বন্দীসকলৰ এজনৰ আত্মীয়ই কয় যে পৰিয়ালটোৱে আশা কৰিছে যে তেওঁৰ মৃতদেহ সমাধিস্থ কৰাৰ বাবে ঘূৰাই দিয়া হ'ব । ৭ অক্টোবৰৰ আক্ৰমণত ভগ্নী লিয়ান শ্বাৰবি আৰু দুগৰাকী কন্যা নিহত হোৱা ষ্টিফেন ব্রিজলীয়ে কয়, "সকলো বন্দী পৰিয়ালতে আশাৰ ৰেঙনি দেখা গৈছে ।"
