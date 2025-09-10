মোদী-ট্রাম্প দুয়োজনেই আলোচনাৰ বাবে সাজু, শেষ হ’ব শুল্ক সংঘাত !

মোদী-ট্রাম্প দুয়োজনেই আলোচনাৰ বাবে সাজু, শেষ হ’ব শুল্ক সংঘাত !
ভাৰত-মার্কিন সম্পর্কত গলিছে বৰফ ? ট্রাম্পৰ মন্তব্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কৰ ক্ষেত্রত উল্লেখযোগ্য ইংগিত ৷ দুই দেশৰ সম্পর্ক কি আগৰ ঠাইত উভতি আহিব ?
Published : September 10, 2025 at 12:53 PM IST
নতুন দিল্লী: মাৰ্কিন শুল্ক নীতিৰ বাবে ভাৰত- আমেৰিকা সম্পৰ্কত বহু পৰমাণে দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছে ৷ ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক বোজা আৰোপ কৰাৰ ট্ৰাম্পৰ আকোঁৰগোজ মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈছে সেই দেশৰে প্ৰভাৱশালীসকল ৷ এই অৱস্থাই কিছু পৰিমাণে ট্ৰাম্পক বেকফুটলৈ ঠেলি দিছে ৷ আৰু সেই কাৰণেই ভাৰতৰ সৈতে আকৌ এবাৰ সম্পৰ্ক মজবুত কৰিবলৈ সচেষ্ট হৈছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ৷ ভাৰতক ‘খুব ভাল বন্ধু’ বুলিও সম্বোধন কৰিছে ট্রাম্পে ৷ প্ৰত্যুত্তৰত ট্ৰাম্পৰ ইতিবাচক মনোভাৱপ প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ৷
মঙলবাৰে ট্ৰুথৰ এটি পোষ্টত মাৰ্কিন প্ৰেছিডেণ্টে লিখিছে, “মই এই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত যে, ভাৰত আৰু আমেৰিকা, এই দুয়ো দেশে বাণিজ্য সংক্ৰান্তীয়া আলোচনা চলাই গৈছে ৷ “ তেওঁ লগতে লিখে, “ মই আগন্তুক দিনত মোৰ বৰ ভাল বন্ধু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ ৷ মই নিশ্চিত যে আমাৰ উভয় দেশৰ বাবে এক সফল সিদ্ধান্তত উপনীত হ’বলৈ কোনো অসুবিধা নহয় ৷ ”
I am pleased to announce that India, and the United States of America, are continuing negotiations to address the Trade Barriers between our two Nations. I look forward to speaking with my very good friend, Prime Minister Modi, in the upcoming weeks. I feel certain that there…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2025
আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই পোষ্টৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিখিছে, ’’ভাৰত আৰু আমেৰিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু স্বাভাৱিক অংশীদাৰ ৷ মই নিশ্চিত যে আমাৰ বাণিজ্যিক আলোচনাই ভাৰত-আমেৰিকাৰ অংশীদাৰীত্বৰ অসীম সম্ভাৱনা উন্মোচনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ৷ আমাৰ দলবোৰে এই আলোচনাবোৰ যিমান সোনকালে সম্ভৱ শেষ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ মই প্ৰেছিডেণ্ট ট্ৰাম্পৰ সৈতে কথা পাতিবলৈও অধীৰ আগ্ৰহৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ ৷ আমাৰ উভয়ৰ জনগণ বাবে এক উজ্বল আৰু সমৃদ্ধ ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি একেলগে কাম কৰিম ৷ ”
সাম্প্রতিক সময়ত ভাৰত-মার্কিন সম্পর্কৰ যি ইতিবাচক অগ্ৰগতি হৈছে, তাৰ ইংগিত দি ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে জনাইছে. তেওঁ নিশ্চিত যে বাণিজ্য আলোচনাত দুয়ো দেশৰ সফল সিদ্ধান্তত উপনীত হ‘বলৈ কোনো অসুবিধা নহয় ৷ অনাগত দিনবোৰত তেওঁৰ নিজৰ “খুব ভাল বন্ধু” প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে বুলিও জনাইছে ট্ৰাম্পে ৷
শুল্ক আৰু দিল্লীৰ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনাৰ উত্তেজনাৰ মাজতে দুই দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সম্ভৱত দুই দশকৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়া পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ৷ ট্ৰাম্পৰ এটাৰ পিছত আন এটা মন্তব্যই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মাৰাত্মক প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ ট্ৰাম্পে ভাৰতীয় পণ্যৰ ওপৰত শুল্ক দ্বিগুণ কৰি যিদৰে 50 শতাংশ কৰিছে ঠিক ইয়াৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ পৰা অপৰিশোধিত তেল কিনাৰ বাবে 25 শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্কও আৰোপ কৰিছে ৷
ভাৰতে অৱশ্যে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই পদক্ষেপক "অন্যায্য, অযৌক্তিক” আখ্যা দিছে ৷ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কেবা মাহ ধৰি সমালোচনামূলক বক্তব্য ৰখাৰ পিছত, ট্ৰাম্পে যোৱা সপ্তাহত কৈছিল, ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে ৷ একে সময়তে তেওঁৰ দাবী, এইবোৰক লৈ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ ট্ৰাম্পে শুকুৰবাৰে ওভাল কাৰ্যালয়ত কৈছিল, “মই সদায় আছোঁ ৷ মই সদায় মোদীৰ সৈতে বন্ধুত্ব ৰাখিম,তেওঁ এজন মহান প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ তেওঁ দুৰ্দান্ত ৷ মই সদায় বন্ধুত্ব বজায় ৰাখিম, কিন্তু এই বিশেষ মূহূৰ্তত তেওঁ যি কৰিছে সেয়া মোৰ পছন্দ নহয় ৷ “ ট্ৰাম্পৰ মন্তব্যৰ উত্তৰ দি শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনায়, তেওঁ ভাৰত- আমেৰিকা সম্পৰ্কক লৈ ট্ৰাম্পৰ ইতিবাচক মূল্যায়নক গভীৰ প্ৰশংসা কৰে ৷ তেওঁৰ কথাত, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পৰ অনুভূতি আৰু আমাৰ সম্পর্কৰ ইতিবাচক মূল্যায়নক গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰোঁ ৷"
India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025
তেওঁ এইটোও কয়, "ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এটি অত্যন্ত ইতিবাচক তথা ভৱিষ্যৎমুখী বিস্তৃত আৰু আন্তর্জাতিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আছে ৷" আনপিনে ইয়াৰ আগতে ট্ৰাম্পে কৈছিল, “মই খুব হতাশ হৈছোঁ যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা ইমান তেল কিনিছে ৷ আমি ভাৰতৰ ওপৰত বৰ বৃহৎ শুল্ক আৰোপ কৰিছোঁ, 50 শতাংশ শুল্ক ৷ মোদীৰ সৈতে মোৰ খুব ভাল সম্পৰ্ক ৷” পিছত অৱশ্যে ট্ৰাম্পে এইটোও কয় যে, “এনে লাগিছে আমি ভাৰত আৰু ৰাছিয়াক আটাইতকৈ গভীৰ, অন্ধকাৰতম চীনৰ ওচৰত হেৰুৱাই পেলাইছোঁ ৷“ ইয়াৰ লগতে ট্ৰাম্পে ৰাছিয়ান ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এটি ছবিও পোষ্ট কৰিছিল
