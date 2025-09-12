৩৪ জনৰ মৃত্যুৰ পাচত পুনৰ সুস্থিৰ হোৱাৰ দিশে নেপালৰ পৰিস্থিতি
স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে বাণিজ্যিক কাম-কাজো ।
Published : September 12, 2025 at 7:30 PM IST
কাঠমাণ্ডু : বৃহস্পতিবাৰে নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত সান্ধ্য আইনত কেইঘণ্টামানৰ বাবে শিথিল কৰা হয় । ফলত উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু বেংক মুকলি কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত লাহে লাহে ব্যৱসায়িক-বাণিজ্যিক কাম-কাজো আৰম্ভ হৈছে ।
মঙলবাৰৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নেপালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় দেওবাৰৰ পৰা মুকলি হ’ব । মুখ্য ন্যায়াধীশ প্ৰকাশ মান সিং ৰাউতে এক বিবৃতিত কয় যে বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জৰুৰী পূৰ্ণ বৈঠকত আদালত মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
ৰাউতে কয় যে প্ৰতিবাদৰ সময়ত আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰৰ অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে নেপালৰ ন্যায়িক ইতিহাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ ধ্বংসৰ পথত ।
মঙলবাৰৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় দুয়োটাৰে কাৰ্যালয়ৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় । নেপালৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংকে সকলো বাণিজ্যিক বেংককে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ২ বজালৈ সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । এই বেংকসমূহ খোলা হৈছে ।
এই জাননীৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুপৰীয়া ২ বজালৈকে একাংশ বেংকে কাম আৰম্ভ কৰে । Gen Z-ৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে মঙলবাৰৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে বেংক । কিছুমান কাৰ্যালয়েও বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আংশিকভাৱে কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
ইফালে আগন্তুক হিন্দু উৎসৱ বিজয়া দশমীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৫ৰ পৰা ৭ বজাৰ ভিতৰত, যেতিয়া সান্ধ্য আইন শিথিল কৰা হয়, কাঠমাণ্ডুৰ বৃহৎ বজাৰ যেনে আশোণ, ইন্দ্ৰচৌক, মাৰুত বজাৰ কৰা দেখা গ’ল । অৱশ্যে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা ৰাজহুৱা পৰিবহণ সেৱা এতিয়াও পুনৰ আৰম্ভ হোৱা নাই ।
নেপাল সেনাই শুকুৰবাৰৰ বাবে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ আৰু কাৰ্ফিউ সন্দৰ্ভত এক নতুন সূচী জাৰি কৰে । নেপাল সেনাৰ জাননী অনুসৰি শুকুৰবাৰে পুৱা ৭ বজালৈকে সান্ধ্য আইন প্ৰযোজ্য হ’ব আৰু তাৰ পিছত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ প্ৰযোজ্য হ’ব । ইয়াৰ পিছত সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা ৬ বজালৈ সান্ধ্য আইন প্ৰণয়ন কৰা হ’ব ।
পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ১১ বজালৈ আৰু সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজাৰ ভিতৰত সাধাৰণ জনতাৰ চলাচলৰ অনুমতি দিয়া হ’ব । কাঠমাণ্ডুৰ লগতে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ হৈ থকাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত এতিয়াও সেনা জোৱানে টহল দি আছিল । বিষয়াসকলৰ মতে, সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দুদিনীয়া হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩৪লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।