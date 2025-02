ETV Bharat / international

নেতান্যাহুৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ উপহাৰ; ইজৰাইলক 7 বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক মূল্যৰ অস্ত্ৰ বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা - US TO SALE ARMS TO ISRAEL

ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে নেতান্যাহু ( AP )

By ETV Bharat Assamese Team Published : Feb 8, 2025, 10:49 AM IST