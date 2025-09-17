ভাৰত-পাকিস্তানৰ উত্তেজনাৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ সৈতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু শ্বৰীফ, মুনীৰ
চৌদি আৰৱৰ পৰামৰ্শ, সমৰ্থন আৰু অনুমোদনত আয়োজিত বিশেষ বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব ভাৰত-পাকিস্তানৰ স্থিতি ।
Published : September 17, 2025 at 11:37 AM IST
ইছলামাবাদ: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমেৰিকালৈ যোৱাৰ সময়তে, আগন্তুক সপ্তাহত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে বৈঠকত বহাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকৰ মাজতে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া বৈঠকত পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধান আছিম মুনীৰেও অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি এক সূত্ৰযোগে জানিব পৰা গৈছে ।
এই বৈঠক কাটাৰ আৰু ছৌদী আৰৱৰ পৰামৰ্শ আৰু সমৰ্থনত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । পাকিস্তানৰ বানৰ পৰা কাটাৰত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পৰিণামলৈকে বিস্তৃত এজেণ্ডা লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । সূত্ৰই কয় যে পাকিস্তান-ভাৰতৰ স্থিতি উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ সময়ত চৰ্চা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰাজনৈতিক সূত্ৰ অনুসৰি ৰিয়াধ আৰু দোহাই শ্বাহবাজ-ট্ৰাম্পৰ এই বৈঠকক সমৰ্থন কৰিছে । কিন্তু, পাকিস্তানৰ দূতাবাসে ৱাশ্বিংটনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সম্ভাৱনীয় বৈঠক সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত আছে । বিশেষকৈ মে' মাহত ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সশস্ত্ৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত ইছলামাবাদ আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত ৰাজনৈতিক সম্বন্ধক উন্নত কৰাৰ কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁ দুয়ো পৰমাণু-সশস্ত্ৰ শক্তিৰে শক্তিশালী চুবুৰীয়াৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি কৰাইছে । দেওবাৰে উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী ইশ্বাক দাৰৰ আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্ক ৰুবিয়াৰ সৈতে ফোনযোগে এক বাৰ্তালাপ হয়, য'ত পাকিস্তান-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক মজবুত কৰা আৰু সহযোগিতা কৰাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধক মজবুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংকল্প দৃঢ় কৰে ।
দাৰে জুলাইত ৰুবিয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু দুয়োপক্ষই দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ, ব্য়ৱসায়, অৰ্থব্যৱস্থা, নিৱেশ, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সহযোগ আৰু আঞ্চলিক শান্তিৰ আন কেইবাটাও বিষয়ত চৰ্চা কৰে । বৈঠকৰ কিছুসময়ৰ পিছতে দুয়োখন দেশে এক ব্যৱসায়িক বুজাবুজিৰ কথা ঘোষণা কৰে, যাৰ উদ্দেশ্য আছিল দ্বিপাক্ষিক ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰা, বজাৰত উপলব্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংশোধন কৰা, দুয়োপক্ষৰ হিতৰ বাবে সহযোগিতা মজবুত কৰা ।