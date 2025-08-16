পেছোৱাৰ: সমগ্ৰ উত্তৰ পাকিস্তানত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত বিগত ৪৮ ঘণ্টাত কমেও ৩২১ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, উদ্ধাৰকাৰীয়ে ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এতিয়াও সংগ্ৰাম কৰি আছে ।
প্ৰাদেশিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, পাহাৰীয়া খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত সৰ্বাধিক ৩০৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । অধিকাংশই আকস্মিক বান আৰু ঘৰ ভাঙি পৰাৰ ফলত মৃত্যুক সাবটিবলগা হয় । নিহতসকলৰ ভিতৰত ১৫ গৰাকী মহিলা আৰু ১৩ গৰাকী শিশুও আছে । আনহাতে, আহত হয় আন কমেও ২৩ গৰাকী লোক ।
প্ৰাদেশিক উদ্ধাৰ সংস্থাটোৱে এ এফ পিক জনোৱা মতে, ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত ৯ খন জিলাত প্ৰায় ২০০০ উদ্ধাৰকাৰীয়ে সাহায্য অভিযান চলাই আছে । অৱশ্যে তাত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণে এতিয়াও উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আছে ।
খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ উদ্ধাৰ সংস্থাৰ মুখপাত্ৰ বিলাল আহমেদ ফাইজীয়ে এ এফ পিক জনোৱা মতে, "প্ৰচণ্ড বৰষুণ, কেইবাটাও অঞ্চলত ভূমিস্খলন আৰু বিধ্বস্ত পথসমূহে সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গধুৰ যন্ত্ৰপাতি আৰু এম্বুলেন্সৰ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বেছিভাগ অঞ্চলতে পথ বন্ধ হোৱাৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰীয়ে দুৰ্গম অঞ্চলত অভিযান চলাবলৈ খোজকাঢ়ি যাবলগা হৈছে । তেওঁলোকে জীৱিত লোকসকলক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও ধ্বংসাৱশেষত আবদ্ধ হৈ পৰা আত্মীয় বা আপোনজনৰ মৃত্যুৰ বাবে অতি কমসংখ্যক লোককহে স্থানান্তৰিত কৰিব পৰা হৈছে ।"
প্ৰাদেশিক চৰকাৰে ভয়াৱহভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত পাহাৰীয়া জিলা বুনেৰ, বাজাউৰ, স্বাট, শ্বাংলা, মানচেহৰা আৰু বট্টাগ্ৰামক দুৰ্যোগপীড়িত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ।
আনহাতে, বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে পাকিস্তানৰ উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলৰ বাবে আগন্তুক কেইঘণ্টামানৰ বাবে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি জনসাধাৰণক 'সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা' গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ইফালে পাকিস্তান প্ৰশাসিত কাশ্মীৰত আৰু ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উত্তৰ গিলগিট-বাল্টিস্তান অঞ্চলত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে ।
শুকুৰবাৰে সাহায্য অভিযানৰ সময়ত স্থানীয় চৰকাৰৰ এখন হেলিকপ্টাৰ বেয়া বতৰৰ বাবে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ দুজন পাইলটসহ আন পাঁচজন লোক নিহত হয় ।
প্ৰলয়কাৰী বাৰিষা
উল্লেখ্য যে বাৰিষাৰ বতৰত দক্ষিণ এছিয়াত বাৰ্ষিক বৰষুণৰ প্ৰায় তিনি চতুৰ্থাংশ বৰষুণ হয়, যিটো কৃষি আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় যদিও ই ধ্বংসলীলাৰো সৃষ্টি কৰে । এই ঋতুৰ সময়ছোৱাত ভূমিস্খলন আৰু আকস্মিক বান সাধাৰণতে দেখা যায়, যিটো সাধাৰণতে জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে লাঘৱ হয় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সংস্থাটোৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি চৈয়দ মহম্মদ তৈয়ব শ্বাহে এ এফ পিক জনোৱা মতে, এইবাৰৰ বাৰিষা সাধাৰণতকৈ আগতেই আৰম্ভ হৈছে আৰু পলমকৈ শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । "আগন্তুক ১৫ দিনত বাৰিষাৰ তীব্ৰতা আৰু অধিক ভয়াৱহ হ’ব ।" তেওঁ লগতে কয় ।
এজন বাসিন্দাই এই দুৰ্যোগক 'প্ৰলয়ৰ দিন'ৰ হিচাপে অভিহিত কৰে । বহু লোকৰ মৃত্যু আৰু আহত হোৱা বুনেৰ জিলাৰ বাসিন্দা আজিজুল্লাই এ এফ পিক কয়, "মই এটা ডাঙৰ শব্দ শুনিলোঁ, যেন পাহাৰখন খহি পৰিছে । মই বাহিৰলৈ লৰালৰিকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে সমগ্ৰ অঞ্চলটো কঁপি আছে, যেন ই পৃথিৱীৰ শেষ দিন ।"
তেওঁ কয়, "মই ভাবিছিলোঁ এইটোৱে শেষ দিন । পানীৰ হেঁচাত মাটি কঁপি আছিল আৰু এনে লাগিছিল যেন মৃত্যুৱে মোৰ মুখলৈ চাই আছে ।"
আফগানিস্তানৰ কাষৰীয়া জনজাতীয় জিলা বাজাউৰত বোকাত পোত খাই থকা পাহাৰৰ মাজেৰে খান্দি থকা এক্সকেভেটৰৰ চাৰিওফালে যথেষ্ট গোট খাইছিল । শুকুৰবাৰে ওচৰৰ এখন কবৰস্থানত জানাজা নমাজ হয় । তাত কম্বলেৰে ঢাকি থোৱা কেইবাটাও মৃতদেহৰ সন্মুখত মানুহে শোক প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে, কৰ্তৃপক্ষই 'অস্বাভাৱিক' বুলি অভিহিত কৰা এই বাৰিষা ঋতু আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা পাকিস্তানত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ৬০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
জুলাই মাহত পাকিস্তানৰ ২৫.৫ কোটি জনসংখ্যাৰ প্ৰায় অৰ্ধসংখ্যক লোকৰ বাসস্থান পঞ্জাবত বিগত বছৰৰ তুলনাত ৭৩ শতাংশ বেছি বৰষুণ হোৱাৰ লগতে পূৰ্বৰ সমগ্ৰ বাৰিষাতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ বাবে বিশ্বৰ অন্যতম বিপদাশংকাপূৰ্ণ দেশ পাকিস্তান আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণে ক্ৰমান্বয়ে চৰম বতৰৰ পৰিঘটনাৰ সৈতে যুঁজি আছে ।
২০২২ চনত বাৰিষাৰ বানত দেশৰ এক তৃতীয়াংশ ডুব গৈছিল আৰু প্ৰায় ১৭০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । বুনাৰৰ আন এজন গাঁওবাসীয়ে এ এফ পিক জনোৱা মতে, স্থানীয় লোকে গোটেই নিশা ধ্বংসাৱশেষৰ মাজেৰে আত্মীয়ক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰে । ৩২ বছৰীয়া স্থানীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাইফুল্লা খানে এ এফ পিক জনায় যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।