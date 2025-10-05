নেপালত প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ;বান আৰু ভূমিস্খলনত ৪০ জনৰ মৃত্যু
নেপালৰ বিভিন্ন স্থানত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি । অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ঘৰুৱা বিমান সেৱা বাতিল । চুবুৰীয়া দেশখনক সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভাৰতৰ ।
নতুন দিল্লী : কিছুদিন আগলৈ 'Gen Z' প্ৰতিবাদত অচল হৈ পৰা নেপালত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ । দেওবাৰৰ পুৱালৈকে পূব নেপালৰ বিভিন্ন ঠাইত বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ৪০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৫ গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । শনিবাৰে নিশা হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত কোশি প্ৰদেশৰ ইলাম জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলনৰ ফলত ৩৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন কৰ্তৃপক্ষই (NDRRMA) এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে ।
এন ডি আৰ আৰ এম এৰ তথ্য অনুসৰি ৩৭ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত দেউমাই আৰু মাইজোগমাই পৌৰসভাত ৮ জন, ইলাম পৌৰসভা আৰু সন্দকপুৰ গ্ৰাম্য পৌৰসভাত ৬ জন, সূৰ্য্যোদয়া পৌৰসভাত ৫ জন, মাংছেবুঙত ৩ জন আৰু ফাকফকথুম গাঁৱত এজন লোক নিহত হৈছে ।
পঞ্চথাৰত ভূমিস্খলনৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে খোটাং আৰু উদয়াপুৰ জিলাত বানত এজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিছে ।
বানৰ ফলত ৰাসুৱা জিলাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে ৪ জন লোক । পঞ্চথাৰ জিলাত ভূমিস্খলনৰ ফলত এজন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । নেপাল সেনা, নেপাল আৰক্ষী আৰু সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ইলাম জিলাত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাসহ ৪ জন লোকক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰি ধৰণ পৌৰসভাৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ।
ইফালে দেওবাৰে পুৱা ৰাউতহাট জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত বজ্ৰপাতৰ ফলত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । একেদৰে সমগ্ৰ নেপালৰ বিভিন্ন স্থানত বজ্ৰপাতৰ ঘটনাত ৭ জন লোক আহত হয় ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ভোজপুৰ জিলাত ৩ জন, খোটাং জিলাত ৩ জন আৰু মকাৱানপুৰ জিলাত এজন লোক আহত হৈছে । নেপালৰ ৭ খন প্ৰদেশৰ ভিতৰত কোশি, মধেছ, বাগমতী, গণ্ডাক আৰু লুম্বিনীকে ধৰি ৫ খন প্ৰদেশত মৌচুমী বতাহৰ প্ৰভাৱ আছে । শনিবাৰে নেপাল কৰ্তৃপক্ষই ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰৱৰ্তী ৩ দিনলৈ কাঠমাণ্ডুৰ পৰা যান-বাহনৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানত বাধা আৰোপ কৰে ।
এন ডি আৰ আৰ এম এয়ে এক জাননী জাৰি কৰি কয় যে শনিবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈ কাঠমাণ্ডু উপত্যকাত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান কৰা বাহনসমূহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । লগতে কৰ্তৃপক্ষই জৰুৰীকালীন অৱস্থা নহ'লে আগন্তুক ৩ দিনলৈ দীঘলীয়া ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।
বাগমতী আৰু পূব ৰাপ্তি নদীৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে শুকুৰবাৰে নিশাৰে পৰা কাঠমাণ্ডু আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।
ইফালে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা ঘৰুৱা বিমান সেৱা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । কাঠমাণ্ডুৰ টি আই এৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ হান্সা ৰাজ পাণ্ডে কয় যে কাঠমাণ্ডু, ভাৰতপুৰ, জনকপুৰ, ভদ্ৰপুৰ, পোখৰা আৰু টুমলিংটাৰৰ পৰা ঘৰুৱা বিমান সেৱা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
The loss of lives and damage caused by heavy rains in Nepal is distressing. We stand with the people and Government of Nepal in this difficult time. As a friendly neighbour and first responder, India remains committed to providing any assistance that may be required.— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2025
নেপালৰ এনে পৰিস্থিতিক লৈ ভাৰতেও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কঠিন সময়ত নেপালৰ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ সৈতে থিয় দি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেশী আৰু প্ৰথম সঁহাৰিদাতা হিচাপে ভাৰতে যিকোনো সহায়ৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।
