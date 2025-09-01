টিয়ানজিনঃ সোমবাৰে ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাই পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত “দ্বৈত মানদণ্ড” গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ভাৰতৰ স্থিতিৰ সৈতে একমত প্ৰকাশ কৰে।
চীনৰ বন্দৰ চহৰত দুদিনীয়া বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ শেষত উন্মোচন কৰা ঘোষণাত প্ৰভাৱশালী গোটটোৱে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে নিজৰ দৃঢ় সংকল্পৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে য’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিং, ৰাছিয়াৰ ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু আন বহু বিশ্ব নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে।
এছ চি অ’ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে গাজাত ইজৰাইলৰ সামৰিক আক্ৰমণকো গৰিহণা দিয়ে কাৰণ ইয়াৰ ফলত অসামৰিক জনসাধাৰণৰ মাজৰ অসংখ্য লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ষ্ট্ৰিপত বিপৰ্যয়জনক মানৱীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে।
ঘোষণাত আঞ্চলিক নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ২২ এপ্ৰিলত পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে তীব্ৰ গৰিহণা দিছিল। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ খুজদাৰ আৰু জাফাৰ এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণকো গৰিহণা দিয়ে এছচিঅ’ৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে।
ঘোষণা অনুসৰি, "তেওঁলোকে (সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে) মৃত আৰু আহতসকলৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা আৰু সমবেদনা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে আৰু কয় যে এনে আক্ৰমণৰ দোষী, সংগঠক আৰু পৃষ্ঠপোষকক ন্যায়ৰ কাষ চাপিব লাগিব।"
ইয়াত কোৱা হৈছে যে এছচিঅ’ই সন্ত্ৰাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ আৰু উগ্ৰবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ প্ৰতি নিজৰ দৃঢ় দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আৰু উগ্ৰপন্থী গোটসমূহক “ভাড়াতীয়া উদ্দেশ্য”ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অগ্ৰাহ্যতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।
সন্ত্ৰাসবাদী আৰু উগ্ৰপন্থী ভাবুকি প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ যোগ্য কৰ্তৃপক্ষৰ অগ্ৰণী ভূমিকাক স্বীকৃতি দিয়া বুলি এছচিঅ’ই কয়।
ঘোষণাত কোৱা হৈছে যে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে সন্ত্ৰাসবাদৰ সকলো ৰূপ আৰু প্ৰকাশৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰে, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত দ্বৈত মানদণ্ড গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি জোৰ দিয়ে আৰু সীমা অতিক্ৰমকে ধৰি যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক আহ্বান জনায়।
এছ চি অ’ই কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ নীতি অনুসৰি সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশ্বব্যাপী সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কৌশল সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা আছে, যাতে সকলো সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ বিৰুদ্ধে যৌথভাৱে প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায়।
