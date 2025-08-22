কিয়েভ : সম্প্ৰতি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ বাবে আমেৰিকাই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে ৰাছিয়াই নিশা পশ্চিম ইউক্ৰেইনত ড্ৰোণ আৰু মিছাইল আক্ৰমণ চলায় । আমেৰিকাৰ মালিকানাধীন ইলেক্ট্ৰনিকছ প্লাণ্টক লক্ষ্য কৰি ৰাছিয়াই চলোৱা এই আক্ৰমণৰ পিছতে ৩ বছৰীয়া যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত চলোৱা প্ৰচেষ্টাত অধিক অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বিশেষকৈ ইউক্ৰেইনৰ এই অংশত ৰাছিয়াই পূৰ্বে আক্ৰমণ কৰা নাছিল যদিও উক্ত অংশত আকাশী আক্ৰমণ এই বছৰ ৰাছিয়াৰ অন্যতম বৃহৎ আক্ৰমণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
যোৱা সপ্তাহত আলাস্কাত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে যুদ্ধ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে । ইফালে সোমবাৰে হোৱাইট হাউছত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কি আৰু ইউৰোপীয় নেতাসকলক ট্ৰাম্পে আতিথ্য প্ৰদান কৰে । এনে পৰিস্থিতিত ইউক্ৰেইনত আমেৰিকাৰ ফেক্টৰীত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক-ঔদ্যোগিক কমপ্লেক্স । তাৰ ভিতৰত আছে ড্ৰোণ কাৰখানা, ষ্ট'ৰেজ ডিপো, ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা স্থান আদি । অৱশ্যে ইউক্ৰেইনৰ সাধাৰণ বা অসামৰিক অঞ্চলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কথা বাৰে বাৰে অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ৰাছিয়াই ।
কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত এক্সৰ এটা পোষ্টত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে লিখিছে, "ৰাছিয়াই কাৰ্যতঃ ইলেক্ট্ৰনিকছ সামগ্ৰী আৰু ঘৰুৱা সঁজুলি উৎপাদন কৰা আমেৰিকান কোম্পানী এটা জ্বলাই দিলে, সেইটো সামৰিক ঘাটি নাছিল ।"
জেলেনস্কিয়ে লগতে লিখিছে, "ৰাছিয়াই নিশ্চিতভাৱে জানিছিল যে তেওঁলোকে ক'ত ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিছে । আমি জানো যে এয়া আমেৰিকাৰ সম্পত্তি আৰু এয়া ইউক্ৰেইনত বিনিয়োগৰ বিৰুদ্ধে ইচ্ছাকৃত আক্ৰমণ আছিল ।"
আক্ৰমণৰ পিছতে জেলেনস্কিয়ে এস্কত লিখিছে, "তেওঁলোকে এই যুদ্ধৰ অন্ত পেলাব নিবিচাৰে । তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ব্যাপক আক্ৰমণ আৰু সীমান্তৰে তেওঁলোকৰ হিংস্ৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । আনকি তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ এটা উদ্যোগত ক্ষেপণাস্ত্ৰও নিক্ষেপ কৰিছে, আন বহু অসামৰিক অঞ্চল লক্ষ্যত আছিল ।"
ইফালে ইউক্ৰেইনৰ বায়ুসেনাই জনোৱা মতে ৰাছিয়াই নিশাটোৰ ভিতৰতে ৫৭৪ টা ড্ৰোণ আৰু ৪০ টা বেলিষ্টিক আৰু ক্ৰুজ মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে । এই আক্ৰমণৰ বেছিভাগেই দেশখনৰ পশ্চিম অঞ্চলসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে এই আক্ৰমণত কমেও এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১৫ জন লোক আহত হয় ।
ইউক্ৰেইনৰ আমেৰিকান চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ অধ্যক্ষ এণ্ডি হাণ্ডাৰে জনোৱা মতে হাংগেৰীৰ সীমান্তৰ ওচৰৰ আমেৰিকাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ প্লাণ্ট এটাত আক্ৰমণ কৰে । যিটো ইউক্ৰেইনত আমেৰিকাৰ অন্যতম বৃহৎ বিনিয়োগ ফ্লেক্স কাৰখানা আছিল ।
হাণ্ডাৰে লগতে কয় যে আক্ৰমণৰ মুহূৰ্তত প্লাণ্টৰ চৌহদত ৬০০ নৈশ শ্বিফ্টৰ কৰ্মচাৰী আছিল । হাণ্ডাৰে লগতে কয় যে ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা চেম্বাৰৰ প্ৰায় ৬০০ সদস্যৰ আধাতকৈ অধিক সদস্যৰ সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । হাণ্ডাৰে কয়, "বাৰ্তাটো স্পষ্ট: ৰাছিয়াই শান্তি বিচৰা নাই । ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াই আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ক আক্ৰমণ কৰি আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ক অপমান কৰিছে ।"
টেলিগ্ৰামত আঞ্চলিক মুৰব্বী মেকচিম কোজিটস্কিয়ে লিখিছে যে পশ্চিমৰ লভিভ চহৰত ২৬ টা আৱাসিক অট্টালিকা, এটা কিণ্ডাৰগাৰ্টেন আৰু প্ৰশাসনিক অট্টালিকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । যাৰ ফলত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে তিনিজন আহত হয় ।
ইউক্ৰেইনৰ তথ্য অনুসৰি সোমবাৰে হোৱাইট হাউছৰ বৈঠকৰ পিছত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনলৈ প্ৰায় ১০০০ টা ড্ৰোণ আৰু মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে । ইউৰোপীয় দেশসমূহে ইউক্ৰেইনত যিকোনো আক্ৰমণক বাধা দিবলৈ সামৰিক সম্পত্তি কেনেকৈ নিয়োগ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে । কিন্তু ক্ৰেমলিনে নাটো দেশৰ পৰা কোনো সৈন্য নিয়োগ কৰাটো মানি নলয় আৰু বুধবাৰে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰ্গেই লাভৰ'ভে কয় যে মস্কো জড়িত নোহোৱাকৈ ইউক্ৰেইনৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অৰ্থহীন ।
বৃহস্পতিবাৰে লাভৰ'ভে কয় যে পুটিনে জেলেনস্কিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি শান্তিৰ চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু যদিহে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ সমাধান কৰে ।
ইফালে সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰাম্পে পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনক সমালোচনা কৰে আৰু কয় যে বাইডেনে ইউক্ৰেইনক প্ৰতিশোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অধিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা নাছিল । ট্ৰাম্পে কয় যে আক্ৰমণকাৰী দেশক যদি আক্ৰমণ কৰা নহয় তেনেহ'লে যুদ্ধত জয়ী হোৱাটো অসম্ভৱ ।
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ'ই বৃহস্পতিবাৰে ইউৰোপীয় দেশসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টাসকলৰ সৈতে এক কনফাৰেন্স কলত আলোচনা কৰে । ইউক্ৰেইনৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱাৰ বাবে আলোচনা কৰা হৈছে বুলি আমেৰিকাৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই জনাইছে । ব্ৰিটেইন, ফিনলেণ্ড, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী আৰু ইটালীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টাৰ উপৰিও ইউৰোপীয় আয়োগ আৰু নাটোৰ বিষয়াসকলেও এই আলোচনাত যোগ দিয়ে ।
