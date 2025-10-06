মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ হিমস্খলনত আবদ্ধ ১০০০ পৰ্বতাৰোহী, ৩৫০ জনক উদ্ধাৰ
ধুমুহাৰ ফলত মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ১০০০ জন পৰ্বতাৰোহী । চীনৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এতিয়ালৈকে ৩৫০ জন পৰ্বতাৰোহীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
Published : October 6, 2025 at 4:20 PM IST
বেইজিং: শুকুৰবাৰৰ পৰা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংগত প্ৰবল তুষাৰপাত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ চৰকাৰী এক প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি সোমবাৰে বি বি চিয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ২০০ৰো অধিক পৰ্বতাৰোহী তুষাৰপাতৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি, তুষাৰপাতৰ ফলত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতৰ পূব দিশৰ বৰফেৰে আবৃত এটা শিবিৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় এক হাজাৰ লোক ৷
চীনৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা তথ্য় অনুসৰি, এই পৰ্যন্ত ৩৫০ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । দেওবাৰৰ দিনাও মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ সুদূৰ তিব্বতী ঢালত অব্যাহত থাকে উদ্ধাৰ অভিযান ।
STORY | Rescue underway for around 1,000 climbers stranded on Tibetan side of Mt Everest after blizzard— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2025
Rescue efforts were underway on Sunday in the remote Tibetan slopes of Mount Everest where a blizzard has trapped nearly 1,000 people in campsites on the eastern side of the… pic.twitter.com/snjkE80gQ9
৪৯০০ মিটাৰতকৈ অধিক উচ্চতাত অৱস্থিত এই অঞ্চলত তুষাৰপাতৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্যত অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । শ শ স্থানীয় গাঁওবাসী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে দিনে নিশাই কাম কৰি আছে ।
আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্বতাৰোহীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ’ অনুসৰি দেওবাৰে বজ্ৰপাত, প্ৰচণ্ড বতাহে এই দুৰ্গম অঞ্চলটোত আঘাত হানে ৷ ফলত সেই স্থানলৈ যোৱা পৰ্বতাৰোহীসকল অবিৰতভাৱে হোৱা তুষাৰপাতৰ ফলত বহু লোক বৰফত পোত যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে চীনৰ মূলসুঁতিৰ সংবাদ মাধ্যমে এতিয়াও এই তুষাৰপাতৰ বিষয়ে বিশেষ বাতৰি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ এই ঘটনাৰ বিষয়ে মাত্ৰ কেইটামান তথ্য উপলব্ধ হৈছে । ইতিমধ্যে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ উদ্ধৃতি দি বি বি চিয়ে এইদৰে প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, চীনত মাউণ্ট এভাৰেষ্টক মাউণ্ট ক’মোলাংমা বুলি কোৱা হয় ৷ ই ৮,৮৪৯ মিটাৰতকৈ অধিক উচ্চতাত বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ ।
ইফালে, ২০২৫ চনৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় ধুমুহাময় বতৰৰ ২১ সংখ্যক নামকৰণ কৰা ধুমুহা মাটমোৱে দেওবাৰে দক্ষিণ চীনৰ গুৱাংডং প্ৰদেশৰ জানজিয়াং চহৰৰ জুৱেন কাউণ্টিৰ পূব উপকূলত স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰে । ঘণ্টাত সৰ্বোচ্চ ১৫১ কিলোমিটাৰ বতাহৰ গতিবেগ থকা এই ধুমুহাৰ পূৰ্বে স্থানীয় চৰকাৰে দক্ষিণ প্ৰদেশ গুৱাংডং আৰু হাইনানৰ পৰা প্ৰায় ৩ লাখ ৪৭ হাজাৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
হিমালয়ৰ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট নেপাল আৰু চীন (তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল)ৰ সীমান্তত অৱস্থিত, যাৰ বাবে ই দুয়োখন দেশৰ অংশ । ই হিমালয়ৰ পৰ্বতমালাৰ অংশ । তদুপৰি ই পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ । ইয়াৰ উচ্চতা ৮,৮৪৮ ৰ পৰা ৮,৮৪৯ মিটাৰ ।
মাউণ্ট এভাৰেষ্টত ট্ৰেকিং কৰাটো অত্যন্ত বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা হয় । কিন্তু অক্টোবৰ মাহত এভাৰেষ্ট আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে ট্ৰেকিং কৰাৰ বাবে নিৰাপদ সময় বুলি ধৰা হয় । এই সময়ত তাপমাত্ৰা মধ্যমীয়া আৰু আকাশ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে ।
অৱশ্যে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আৰম্ভ হোৱা বৰফৰ ধুমুহাই সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে ৷ কুডাং টাউনশ্বিপৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা এজন পৰ্বতাৰোহীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘পৰ্বতত বৰ্তমান অত্যন্ত তুষাৰপাত হৈ আছে ৷ ফলত শীতৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰ ফলত হাইপাৰথাৰ্মিয়া হোৱাৰ আশংকা অধিক ৷’’