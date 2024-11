ETV Bharat / international

ৰাসায়নিক যুদ্ধ দিৱসত ভুক্তভোগীসকলক স্মৰণ

বিশেষ প্ৰতিবেদন : ৰাসায়নিক যুদ্ধৰ ভুক্তভোগীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে 30 নৱেম্বৰত সমগ্ৰ বিশ্বতে ৰাসায়নিক যুদ্ধৰ সকলো ভুক্তভোগীক স্মৰণ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।

এই দিৱসটোৱে ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ প্ৰতিৰোধ সংগঠনৰ (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা পুনৰ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ৰাসায়নিক অস্ত্ৰৰ ভাবুকি দূৰ কৰি শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ লক্ষ্যক প্ৰচাৰ কৰে ।

ইতিহাস আৰু তাৎপৰ্য

২০০৫ চনৰ ১১ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৰাজ্যিক দলসমূহৰ সন্মিলনৰ দশম অধিবেশনৰ অন্তিম দিনটোত সচিবালয়ৰ মহানিৰ্দেশক ৰোগেলিঅ' প্ৰিটাৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্যসকলে ৰাসায়নিক যুদ্ধৰ সকলো ভুক্তভোগীৰ বাবে স্মৰণ দিৱসক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিয়ে । এই দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ (ৰাষ্ট্ৰসংঘ) দ্বাৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃত আৰু ২০০৫ চনৰ পৰা ইয়াক উদযাপন কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ৰাসায়নিক নিৰস্ত্ৰীকৰণত উপনীত হোৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাৰ ইতিহাস এক শতিকাৰো অধিক পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল । প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ৰাসায়নিক অস্ত্ৰসমূহ বৃহৎ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । যাৰ ফলত 100,000 ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এক নিযুত লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ।

ৰাসায়নিক অস্ত্ৰমুক্ত বিশ্বৰ দিশে

যদিও বিশ্বৰ বেছিভাগ দেশে ২০১৩ চনলৈকে তেওঁলোকৰ ৰাসায়নিক অস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ ত্যাগ কৰিছে বা ধ্বংস কৰিছে, তথাপিও কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰই এতিয়াও এই পথ অনুসৰণ কৰা নাই । ইজিপ্ত, ইজৰাইল, দক্ষিণ চুডান আৰু উত্তৰ কোৰিয়াকে ধৰি চাৰিখন দেশে এই সন্মিলনত অনুমোদন জনোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ হাতত ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

নেদাৰলেণ্ডত 2013 চনৰ 8-19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত ৰাসায়নিক সন্মিলনৰ ৰাজ্যিক পক্ষসমূহৰ তৃতীয় পৰ্যালোচনা সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এক ৰাজনৈতিক ঘোষণা গ্ৰহণ কৰা হয়, যিয়ে বিশ্বজনীন ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতি ৰাজ্যিক পক্ষবোৰৰ 'দ্ব্যর্থহীন প্ৰতিশ্ৰুতি'ৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু 2008 চনত অন্তিম পৰ্যালোচনা সন্মিলনৰ পিছত চি ডব্লিউ চি ৰূপায়ণৰ এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।

চি ডব্লিউ চিৰ স্থিতি