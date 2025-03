ETV Bharat / international

স্ব-ইচ্ছাই আমেৰিকা কিয় এৰিলে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীয়ে ? - INDIAN STUDENT SELF DEPORTS FROM US

By ETV Bharat Assamese Team Published : Mar 15, 2025, 12:33 PM IST

নিউয়ৰ্ক/ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰব্ৰজন নীতিক লৈ বিশ্বজুৰি ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে । ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ পৰা বহু ভাৰতীয় বিতাড়িত হৈছে । অবৈধভাৱে আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয়সকলক পুনৰ স্বদেশলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে । তাৰ মাজতে স্ব-নিৰ্বাসিত হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী । কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ ষ্টুডেণ্ট ভিছা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ওকালতি কৰিছিল । হামাছক সমৰ্থন কৰা কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰো অভিযোগ আছে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে । হোমলেণ্ড ছিকিউৰিটী বিভাগে শুকুৰবাৰে এক বিবৃতিত কয় যে ভাৰতীয় নাগৰিক ৰঞ্জনী শ্ৰীনিবাসনে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নগৰ পৰিকল্পনাত ডক্টৰেট শিক্ষাৰ্থী হিচাপে এফ-১ ষ্টুডেণ্ট ভিছাৰে আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল । বিভাগটোৱে উল্লেখ কৰা মতে শ্ৰীনিবাসন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছক সমৰ্থন কৰিছিল । আমেৰিকাৰ ৰাজ্যিক বিভাগে ৫ মাৰ্চত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীগৰাকী ভিছা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল । হোমলেণ্ড ছিকিউৰিটী বিভাগে কয় যে তেওঁলোকে ১১ মাৰ্চত স্ব-নিৰ্বাসনৰ বাবে ব্যৱহৃত শুল্ক আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা (চিবিপি) হোম এপত শ্ৰীনিবাসনৰ ভিডিঅ' ফুটেজ লাভ কৰিছে । হোমলেণ্ড ছিকিউৰিটীৰ সচিব কৃষ্টি নইমে বিবৃতিটোত কয়,"আমেৰিকাত বাস আৰু অধ্যয়নৰ বাবে ভিছা প্ৰদান কৰাটো এক বিশেষাধিকাৰ । যেতিয়া আপুনি হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ওকালতি কৰে, তেতিয়া সেই বিশেষাধিকাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা উচিত আৰু আপুনি এই দেশত থাকিব নোৱাৰে । কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক সন্ত্ৰাসবাদী সহানুভূতিশীল ব্যক্তিয়ে স্ব-নিৰ্বাসনৰ বাবে চিবিপি হোম এপ ব্যৱহাৰ কৰা দেখি মই আনন্দিত ।"