পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে PoK-ত ব্যাপক প্ৰতিবাদ, আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত ৩ প্ৰতিবাদকাৰী
এইবাৰ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে PoK-ত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বৃহৎ সংখ্যক লোক ৷
Published : September 30, 2025 at 8:24 AM IST
মুজাফৰাবাদ : এইবাৰ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰ (PoK)ত জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই ৷ পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অগণন লোকে সাব্যস্ত কৰিছে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ ৷ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰ ।
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত ইতিমধ্যে তিনিজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এক ডজনৰো অধিক আহত হৈছে ।
চৰকাৰে ৰাইজৰ দাবী পূৰণ নকৰাৰ বাবে সোমবাৰে ইউনাইটেড আৱামী একশ্যন কমিটীয়ে (JAAC) বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল । এই বন্ধৰ সমৰ্থনত বৃহৎ সংখ্যক লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ৷ ফলত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ।
বন্ধৰ সময়ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰৰ মীৰপুৰ, কোটলী আৰু মুজাফৰাবাদত নিজৰ অধিকাৰৰ দাবীত বৃহৎ সংখ্যক লোকে সমবেত হৈছিল । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ ন্যায়ৰ দাবীক আওকাণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
ইফালে, এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ মাজতে JAAC ৰ সভাপতি শৌকত নৱাজ মীৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চৰকাৰী সংস্থাসমূহে প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "এই সময়ত চৰকাৰে মানুহ হত্যা কৰিবলৈ লৈছে । আৰক্ষী আমাৰ লগত আছে ।" তেওঁ আৰু অভিযোগ কৰি কয়, “ৰাজ্যখনত মানুহক হত্যা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যমে ভুৱা বাতৰি বিয়পাইছে ।”
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, PoK-ত পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনছাফ (PTEI) দলে অনলাইন প্ৰতিবাদৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু আনৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক “অক্ষমতা আৰু দমন”ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল, যাৰ ফলত কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
PTEI-এ এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, ‘‘সকলো মীৰপুৰে নিজৰ অধিকাৰৰ দাবীত আৰু এই অযোগ্য আনৱাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ।’’
প্ৰতিবাদৰ সময়ত চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলিও দলটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰে । PTEI-এ দাবী কৰে যে “মুছলিম (অপৰাধী) সন্মিলনৰ গুণ্ডাৰ দ্বাৰা চৰকাৰী সুৰক্ষাৰ অধীনত শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰা প্ৰতিবাদকাৰী চাৰিজন লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ আহিছে, যাৰ ফলত লোককেইজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৷’’