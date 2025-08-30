ETV Bharat / international

ইছিবাৰ সৈতে বুলেট ট্ৰেইনত ফুৰিলে মোদীয়ে: ভাৰতৰ বাবে কিমান সফল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জাপান ভ্ৰমণ ? - MODI JAPAN VISIT OUTCOME

ভাৰতৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডলৈ জাপানৰ সহযোগিতাৰ আশ্বাস । দুয়োখন দেশৰ মাজত ১৩ খন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ ।

In this image posted on August 30, 2025, Prime Minister Narendra Modi along with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba takes a ride on a bullet train, in Japan
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জাপান ভ্ৰমণ (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2025 at 6:21 PM IST

টকিঅ': জাপান ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইছিবাৰ সৈতে টকিঅ'ৰ পৰা চেণ্ডাইলৈ বুলেট ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই টকিঅ'ৰ পৰা ৩০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক দূৰত্বত থকা জাপানৰ মিয়াগি প্ৰিফেকচাৰৰ চেণ্ডাইত থকা এটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট পৰিদৰ্শন কৰে । ইফালে চেণ্ডাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইছিবা আৰু মোদীয়ে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে য'ত মিয়াগি প্ৰিফেকচাৰৰ গৱৰ্ণৰ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো উপস্থিত থাকে ।

ভাৰতীয় বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চেণ্ডাইস্থিত টকিঅ' ইলেক্ট্ৰন মিয়াগি লিমিটেড (টি ই এল মিয়াগি) ভ্ৰমণে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু এই খণ্ডত জাপানৰ শক্তিৰ মাজত পৰিপূৰকতাক আকৰ্ষণ কৰি তুলিছে । ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডৰ আগশাৰীৰ জাপানী কোম্পানী টি ই এল মিয়াগিয়ে ভাৰতৰ সৈতে সহযোগিতাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে এই ভ্ৰমণে নেতাসকলক ছেমিকণ্ডাক্টৰ যোগান শৃংখলা, নিৰ্মাণ আৰু পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা সুযোগসমূহৰ বিষয়ে ব্যৱহাৰিক বুজাবুজি লাভ কৰে ।

জাপান–ভাৰত ছেমিকণ্ডাক্টৰ যোগান শৃংখলাৰ অংশীদাৰিত্বৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিযোগিতামূলক অংশীদাৰিত্ব আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা আলোচনাৰ অধীনত চলি থকা অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত সহযোগিতা স্মাৰকপত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি এই খণ্ডত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে দুয়োপক্ষই নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ।

বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই প্লাণ্টলৈ মোদী আৰু ইছিবাৰ যৌথ ভ্ৰমণে ভাৰত আৰু জাপানৰ শক্তিশালী, স্থিতিস্থাপক আৰু বিশ্বাসযোগ্য ছেমিকণ্ডাক্টৰ যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ ভাগ-বতৰা দৃষ্টিভংগীকো আলোকপাত কৰিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইছিবাক এই ভ্ৰমণত যোগদান কৰাৰ বাবে তেওঁৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই কৌশলগত ক্ষেত্ৰত জাপানৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰস্তুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে । শুকুৰবাৰে মোদী আৰু ইছিবাই বৈঠকত মিলিত হয় য'ত ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

চেণ্ডাই ভ্ৰমণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুদিনীয়া জাপান ভ্ৰমণ সামৰি এছ চি অ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে চীনলৈ ৰাওনা হয় । চীন ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত মোদীয়ে ৩১ আগষ্ট আৰু ১ ছেপ্টেম্বৰত টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ট্ৰাম্পে ভাৰতীয় ৰপ্তানিৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ আকস্মিক অৱনতি ঘটা প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত-চীন সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ১০ জনীয়া ব্লকৰ শীৰ্ষ সন্মিলনক ​​তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু সৰ্বাধিক পৰিণতিমূলক বুলি গণ্য কৰা হৈছে । ৭ বছৰৰ পাছত এইটোৱেই হ'ব মোদীৰ প্ৰথম চীন ভ্ৰমণ ।

ভাৰত-জাপানৰ মাজত কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত ১৩ খন গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তিৰ লগতে কেইবাটাও ঘোষণা কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "জাপান ভ্ৰমণ এই উৎপাদনশীল ফলাফলৰ বাবে স্মৰণীয় হ'ব যিয়ে আমাৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব । মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ইছিবা, জাপানৰ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰক তেওঁলোকৰ উষ্ম আদৰণিৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো ।"

জাপানে ভাৰতত এক দশকত ১০ ট্ৰিলিয়ন য়েন (প্ৰায় ৬০,০০০ কোটি টকা) বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু দুয়োপক্ষই প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কৰ কাঠামো আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ বাবে ১০ বছৰৰ ৰোডমেপকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তিত অনুমোদন জনাইছে ।

স্বাক্ষৰিত চুক্তিসমূহৰ ভিতৰত আছে ছেমিকণ্ডাক্টৰ, স্বচ্ছ ইন্ধন, টেলিকম, ঔষধ, খনিজ আৰু নতুন আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ দৰে কৌশলগত খণ্ডত যোগান শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতাক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা স্থাপত্য ।

১০ বছৰীয়া ৰোডমেপত সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াত অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, গতিশীলতা, পৰিৱেশগত বহনক্ষমতা, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন, স্বাস্থ্য, জনসাধাৰণৰ মাজত আদান-প্ৰদান আৰু ভাৰতীয় ৰাজ্য আৰু জাপানী প্ৰিফেকচাৰৰ মাজত সংযোগকে ধৰি কেইবাটাও দিশত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

দুয়োখন দেশৰ মহাকাশ সংস্থাই চন্দ্ৰৰ মেৰু অঞ্চলৰ যৌথ অন্বেষণ চন্দ্ৰযান-৫ অভিযানৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োপক্ষই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে ।

