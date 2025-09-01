হায়দৰাবাদ: দেওবাৰে নিশা আফগানিস্তানৰ পূৱ প্ৰান্তৰ কুনাৰ প্ৰদেশক 6.3 প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্পই জোঁকাৰি যায় ৷ এই ঘটনাৰ ফলত প্ৰায় 250 লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেবা শতাধিক লোক আহত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
ভাৰতৰ ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই X-ত কৰা এটা পোষ্টত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰৰ স্থানাংক উল্লেখ কৰি কয় যে, ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য ৰিখটাৰ স্কেলত 6.3 আছিল।
EQ of M: 6.3, On: 01/09/2025 00:47:41 IST, Lat: 34.50 N, Long: 70.81 E, Depth: 160 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 31, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/O7V6fMS76w
আমেৰিকাৰ জিঅ’লজিকেল ছাৰ্ভেৰ অনুসৰি, ভূমিকম্পটোৰ কেন্দ্ৰস্থল আফগানিস্তানৰ নাংগাৰহাৰ প্ৰদেশৰ জালালাবাদৰ ওচৰত আছিল আৰু ইয়াৰ গভীৰতা 8 কিলোমিটাৰ আছিল। এই ভূমিকম্পটোৱে স্থানীয় সময় অনুসৰি দেওবাৰে ৰাতি 11 টা 47 বজাত আঘাত কৰে ।
Notable quake, preliminary info: M 6.0 - 27 km ENE of Jalālābād, Afghanistan https://t.co/hE9lf5oIhx— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 31, 2025
দেশখনৰ পৰা অহা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদনত 20 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে আফগানিস্তানৰ তথ্য মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্ধৃতি দি আনাডোলু নামৰ সংস্থাটোৱে কয় যে 250 জনতকৈ অধিক লোক নিহত হৈছে আৰু 500 লোক আহত হৈছে, য’ত কুনাৰ প্ৰদেশ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এতিয়ালৈকে আন কোনো সংবাদ সংস্থাই মৃতকৰ সংখ্যা নিশ্চিত কৰা নাই। মৃতক আৰু আঘাতপ্ৰাপ্তৰ সংখ্যা সম্পৰ্কে অধিক তথ্য অহাৰ লগে লগে এই খবৰটো আপডেট কৰা হ’ব।
#BREAKING Over 250 killed, 500 injured in Sunday night earthquake in Afghanistan's eastern Kunar province: Information Ministry tells Anadolu pic.twitter.com/yLNy3sJAOI— Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025
ছচিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা এটা কথিত চি.চি.টি.ভি. ভিডিঅ'ত ৰাতিৰ সময়ত অহা ভূমিকম্পটোৰ তীব্ৰতা দেখা যায়।
The intensity of the earthquake was strong in #Kunar #Afghanistan. They will need urgent help. pic.twitter.com/JJM6s3ZGbK— Khalyla Harito (@KhalylaHarito) August 31, 2025
আফগানিস্তানৰ ৱাৰ্ডক প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চহৰ ময়দান শ্বহৰৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ জাৰিফা গাফ্ফাৰীয়ে এক্সত এটা পোষ্টত কয় যে এই ভয়াৱহ ভূমিকম্পই সমগ্ৰ গাঁওবোৰক সমতল আৰু পৰিয়ালসমূহক হতাশ কৰি পেলাইছে।
"আফগানিস্তানৰ কুনাৰ, নাংগাৰহাৰ আৰু নোৰিষ্টান প্ৰদেশত এক ভয়াৱহ ভূমিকম্পই আঘাত হানিছে, পৰিয়ালসমূহ হতাশ হৈ পৰিছে কাৰণ ঘৰবোৰ সমতল হৈ পৰিছে আৰু জীৱন ধ্বংস হৈছে। সমগ্ৰ গাঁওসমূহ, ইয়াৰে বহুকেইটা, সমতল হৈ পৰিছে, আৰু গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ শিশু, মহিলা আৰু বৃদ্ধ লোক আহত হৈছে, গৃহহীন হৈ পৰিছে আৰু অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ পৰিছে। তালিবানে সঠিক পদক্ষেপ আগবঢ়াবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ ফলত, কুনাৰৰ জনসাধাৰণক গুৰুত্বপূৰ্ণ সহায়ৰ অতি প্ৰয়োজন। আন্তৰ্জাতিক সমাজ আৰু মানৱীয় সংস্থাবোৰে তৎপৰতাৰে সাহায্য, আশ্ৰয় আৰু জীৱন ৰক্ষা কৰা সহায়, সামগ্ৰী আগবঢ়াব লাগিব," ঘাফাৰীয়ে X-ত কৰা তেওঁৰ এখন পোষ্টত লিখিছে।
Afghanistan's Kunar, Nangarhar, and Noristan provinces has been struck by a devastating earthquake, with families left despairing as homes were leveled and lives devastated. Entire villages, many of them, have been flattened, and thousands of children, women, and elderly… pic.twitter.com/ZYGt0BWHl4— Zarifa Ghafari 🇦🇫 (@Zarifa_Ghafari) September 1, 2025
আফগানিস্তানৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজে এই মৃত্যুবোৰত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। 'আফগানিস্তানৰ কুনাৰত হোৱা মৰ্মান্তিক ভূমিকম্পত গভীৰভাৱে দুখী। মোৰ প্ৰাৰ্থনা ভুক্তভোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে। আল্লাহে শ্বহীদসকলক জান্নাহ, আহতসকলক নিৰাময় আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোকে শক্তি প্ৰদান কৰক।'
Deeply saddened by the tragic earthquake in Kunar, Afghanistan. My prayers are with the victims & their families. May Allah grant Jannah to the martyrs, healing to the injured & strength to all affected. 🕊️🇦🇫 pic.twitter.com/M5QioR2qAd— Rahmanullah Gurbaz (@RGurbaz_21) August 31, 2025
ইয়াৰ পূৰ্বে নাংগাৰহাৰ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ মুখপাত্ৰ নাকিবুল্লাহ ৰহিমীয়ে জনোৱা মতে, আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। প্ৰায় 20 মিনিটৰ পিছত একেখন প্ৰদেশতে দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প হয়, যাৰ প্ৰাবল্য 4.5 আৰু গভীৰতা 10 কিলোমিটাৰ আছিল ৷
স্মৰ্তব্য যে 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত আফগানিস্তানত 6.3 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ পিছত প্ৰচণ্ড জোঁকাৰণি অনুভূত হৈছিল । তালিবান চৰকাৰে অনুমান কৰিছিল যে কমেও 4 হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই বহু কম মৃত্যুৰ সংখ্যা দিছিল-প্ৰায় 1500 । শেহতীয়া স্মৃতিত আফগানিস্তানত সংঘটিত হোৱা এইটোৱেই আছিল আটাইতকৈ মাৰাত্মক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ।
লগতে পঢ়ক: ৮.৮ প্ৰাবল্য ভূমিকম্প: ৰাছিয়া-জাপানত ছুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি - TSUNAMI ALERT