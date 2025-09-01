ETV Bharat / international

পুটিনক সাক্ষাতৰ বাবে সাজু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী;এছ চি অ'ৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনতো দিব ভাষণ - MODI PUTIN MEETING

ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ সময়তে পুটিনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক ।

Prime Minister Narendra Modi arrives during the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit at Tianjin Meijiang Convention Centre, in Tianjin, China, on Aug 31 2025
পুটিনক সাক্ষাতৰ বাবে সাজু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PMO via PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2025 at 9:35 AM IST

নতুন দিল্লী : চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ এদিন পিছত অৰ্থাৎ সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চীনৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত ২৫ সংখ্যক ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনক সম্বোধন কৰিব । তাৰ পিছত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সংবাদমেলত বৈদেশিক সচিব বিক্রম মিশ্ৰীয়ে নিশ্চিত কৰে যে এছ চি অ'ৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত ভাষণ দিয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিব ।

দেওবাৰে মিশ্ৰীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত ভাষণ দিব, য'ত তেওঁ এছ চি অ'ৰ অধীনত আঞ্চলিক সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিব । এই ভাষণৰ পিছত তেওঁ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আছে, তাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতলৈ ৰাওনা হ'ব ।"

যি সময়ত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ হেঁচাৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰত, তেনে সময়তে এই বৈঠকখনে বিশেষ তাৎপৰ্য্য গ্ৰহণ কৰিছে । একে সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ মধ্যস্থতাত ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ সমাপ্তিৰ বাবে চলি থকা আলোচনাৰ মাজতে এই বৈঠক গুৰুত্বপূৰ্ণ । ৩০ আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফোনত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিক কয় যে ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ নিষ্পত্তিৰ বাবে ভাৰতে সকলো প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰে ।

এতিয়া মোদী আৰু পুটিনৰ আলোচনাত এই প্ৰসংগ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে জেলেনস্কিয়ে মোদীক ফোন কৰি ৰাছিয়াৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকৰ বাবে সাজু হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যুদ্ধৰ সমাপ্তি তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত এছ চি অ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে টিয়ানজিনত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । দেওবাৰে এছ চি অ'ৰ নেতা সন্মিলনৰ সময়তে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে তেওঁ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ।

এই বৈঠকত দুয়োগৰাকী নেতাই একমত হয় যে দুয়োখন দেশ উন্নয়নৰ অংশীদাৰ আৰু কেতিয়াও প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় । মতানৈক্য বিবাদলৈ পৰিণত হ'ব নালাগে আৰু ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত পাৰস্পৰিক সন্মান, পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থ আৰু পাৰস্পৰিক সংবেদনশীলতাৰ ভিত্তিত সুস্থিৰ সম্পৰ্ক আৰু সহযোগিতাৰ আহ্বান জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বিকাশৰ স্বাৰ্থত সীমান্ত অঞ্চলসমূহত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।

