নতুন দিল্লীঃ চীনৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত ২৫ সংখ্যক ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ অধিবেশনত ভাষণ দি সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক ‘মানৱতাত বিশ্বাস কৰা প্ৰতিখন দেশৰ বাবে মুকলি প্ৰত্যাহ্বান’ বুলি অভিহিত কৰে।
এছ চি অ’ৰ অংশ হিচাপে থকা ১০খন দেশৰ দেশৰ মুৰব্বীসকলৰ মাজত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফেও উপস্থিত আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যোৱা চাৰিটা দশক ধৰি ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ বোজা বহন কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ আমি পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদৰ আটাইতকৈ বেয়া দিশটো দেখিবলৈ পাইছো। এই শোকৰ সময়ত আমাৰ সৈতে থিয় হোৱা বন্ধু দেশৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পহলগাম আক্ৰমণ “মানৱতাত বিশ্বাস কৰা প্ৰতিখন দেশ আৰু ব্যক্তিৰ বাবে এক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান” আৰু “আমি স্পষ্ট আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ক’ব লাগিব যে সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দ্বৈত মানদণ্ড গ্ৰহণযোগ্য নহয়।”
"এনে পৰিস্থিতিত সন্ত্ৰাসবাদক কিছুমান দেশৰ মুকলি সমৰ্থন আমাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাটো স্বাভাৱিক। আমি সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতিটো ৰূপ আৰু ৰংতে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বিৰোধিতা কৰিব লাগিব। মানৱতাৰ প্ৰতি এয়া আমাৰ কৰ্তব্য।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে নিৰাপত্তা, শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাই যিকোনো দেশৰ উন্নয়নৰ আধাৰ কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ আৰু উগ্ৰবাদ এই পথত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। সন্ত্ৰাসবাদ কেৱল এখন দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান নহয়, সকলো মানৱতাৰ বাবে এক উমৈহতীয়া প্ৰত্যাহ্বান বুলিও তেওঁ কয়।
"কোনো দেশ, কোনো সমাজ, কোনো নাগৰিকে নিজকে ইয়াৰ পৰা সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত ঐক্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে...ভাৰতে যুটীয়া তথ্য অভিযানৰ নেতৃত্ব দি অল-কায়দা আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ উদ্যোগ লৈছিল...আমি সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় সাহায্যৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ মাত মাতিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ সমৰ্থনৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো।"
প্ৰাৰম্ভিক ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী বুলি কয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙক “আমাক এক বৃহৎ আদৰণি জনোৱা”ৰ বাবে ধন্যবাদ জনায়। তেওঁ কয় যে ভাৰতে এছ চি অ’ৰ সদস্য হিচাপে অতি ইতিবাচক ভূমিকা পালন কৰিছে। এছ চি অ’ৰ বাবে ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী আৰু নীতি তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে: এছ - ছিকিউৰিটী (নিৰাপত্তা), চি- কমিউনিকেশ্যন (সংযোগ) আৰু অ’ - অপৰছ্যুনিটী (সুযোগ)।
সাৰ্বভৌমত্বক বাইপাছ কৰা সংযোগে আস্থা আৰু অৰ্থ হেৰুৱাই পেলায় বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে যে শক্তিশালী সংযোগে কেৱল বাণিজ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয়, বৃদ্ধি আৰু বিশ্বাসৰ দুৱাৰো মুকলি কৰে। "এই কথা মনত ৰাখি আমি চাবাহাৰ বন্দৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ-দক্ষিণ পৰিবহণ কৰিডৰৰ দৰে পদক্ষেপৰ ওপৰত কাম কৰি আছো। ইয়াৰ দ্বাৰা আফগানিস্তান আৰু মধ্য এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ উন্নত কৰাত সহায়ক হ'ব।"
ভাৰতৰ উন্নয়নৰ পথৰ ওপৰত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশখনে “সংস্কাৰ, পৰিৱেশন আৰু ৰূপান্তৰৰ মন্ত্ৰ অনুসৰণ কৰি” আগবাঢ়িছে। "আমি প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানক এটা সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো... মই আপোনালোক সকলোকে ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাৰ অংশ হ'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে যে এছচিঅ’ই “সময়ৰ পৰিৱৰ্তিত প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে বিকশিত হৈছে”। তেওঁ কয় যে সংগঠিত অপৰাধ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, আৰু চাইবাৰ নিৰাপত্তাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চাৰিটা নতুন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আমি এই সংস্কাৰমুখী মানসিকতাক আদৰণি জনাইছো।
আজি মোদী-পুটিনৰ বৈঠক
আজিৰ শেষৰ ফালে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় ১০ জনীয়া এছচিঅ’ৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান সকলৰ শীৰ্ষ বৈঠক। সংগঠনটোৰ অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে পিএম মোদীয়ে ব্লকটোৰ ভৱিষ্যতৰ গতিপথ চক কৰি উলিয়াবলৈ দিনজোৰা আলোচনা আৰম্ভ কৰে।
আজি পুৱা বিশ্ব নেতাসকলে এছ চি অ’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, পুটিন আৰু ঝিয়ে পৰস্পৰৰ মাজত স্পষ্টভাৱে মত বিনিময় কৰা দেখা গ’ল।
আন দুগৰাকী বিশ্ব নেতাৰ সৈতে তেওঁৰ আড্ডাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত এটা পোষ্টত কয় যে, "টিয়ানজিনত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ অব্যাহত আছে! এছচিঅ' শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ঝিৰ সৈতে দৃষ্টিভংগীৰ আদান-প্ৰদান।"
৩১ আগষ্টৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ২৫ সংখ্যক এছচিঅ’ৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান পৰিষদৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শনিবাৰে দুদিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ বাবে টিয়ানজিনত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী।
দেওবাৰে এছ চি অ’ৰ নেতা সন্মিলনৰ আঁৰত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, য’ত ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত কাজানত অনুষ্ঠিত হোৱা শেষ বৈঠকৰ পিছত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ইতিবাচক গতি আৰু অবিৰত অগ্ৰগতিক দুয়োগৰাকী নেতাই আদৰণি জনায়।
