নতুন দিল্লী : চীনৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হৈছে ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলন । দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সন্মিলনৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । প্ৰায় ৪০ মিনিট ধৰি চলা এই বৈঠকত দুয়োগৰাকী নেতাই বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
বৈঠকৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ বিমানসেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰগতি হৈছে । পুনৰ আৰম্ভ হৈছে মানস সৰোবৰ যাত্ৰা, যি ক'ভিড সম্পৰ্কীয় নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে ৫ বছৰ ধৰি বন্ধ আছিল ।
একে সময়তে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙেও কয়, "আজি বিশ্বই এনে পৰিৱৰ্তন দেখিছে যি শতিকাত এবাৰে ঘটিছে । এনে পৰিস্থিতিত দুয়োপক্ষই এই সম্পৰ্কক কৌশলগত গুৰুত্ব আৰু দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব লাগিব আৰু পৰিচালনা কৰিব লাগিব । এছিয়া আৰু বিশ্বৰ শান্তি-সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰকৃত অৱদান আগবঢ়োৱাৰ ঐতিহাসিক দায়িত্বও আমি পালন কৰিব লাগিব ।"
ঝি জিনপিঙক ভাৰতলৈ আমন্ত্ৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
বৈঠকৰ অন্তত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৬ চনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ব্ৰিকছ সন্মিলনলৈ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙক আমন্ত্ৰণ জনায় । এই সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এই আমন্ত্ৰণৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতাৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ
ঝি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO)ৰ প্ৰতিনিধি/চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলৰ আনুষ্ঠানিক অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চীনৰ টিয়ানজিনত উপস্থিত হয় । এই সময়ত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় ।
কেইবাগৰাকী নেতাক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ আনুষ্ঠানিক অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি অ'লিক সাক্ষাৎ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজজু আৰু ইজিপ্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুস্তাফা মেডবৌলীকো সাক্ষাৎ কৰে ।
এই সন্মিলনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বেলাৰুছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ লুকাচেংকোক সাক্ষাৎ কৰে । তাজিকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমোমালি ৰহমান আৰু কাজাখস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাছিম-জোমাৰ্ট টোকায়েভৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
টিয়ানজিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ম্যানমাৰৰ চিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং হ্লাইঙৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় । এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ম্যানমাৰ ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট আৰু চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । আমি দুয়ো এই কথাত একমত হৈছো যে বাণিজ্য, যোগাযোগ, শক্তি, খনন আৰু নিৰাপত্তাৰ দৰে ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্কক প্ৰসাৰিত কৰাৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে ।"
এছ চি অ'ত অংশ লোৱা নেতাসকলৰ ফটো ছেছন
ইফালে অভ্যৰ্থনাৰ পিছতে শীৰ্ষ সন্মিলনত উপস্থিত থকা সকলো নেতাই ফটো ছেছনত অংশ লয় । সেই সময়ত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে সন্মুখৰ শাৰীত উপস্থিত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ।
টিয়ানজিনত নৈশ আহাৰৰ আয়োজন
শীৰ্ষ সন্মিলনৰ প্ৰাকক্ষণত বন্দৰ চহৰ টিয়ানজিনত পত্নী পেং লিয়ুয়ানৰ সৈতে ঝি জিনপিঙে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক আদৰণি জনাই আৰু একেলগে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে । টিয়ানজিন সন্মিলনক সদস্যসকলৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে চীনত অনুষ্ঠিত এছ চি অ' শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰতৰ উপৰিও বেলাৰুছ, ইৰাণ, কাজাখস্তান, কিৰ্গিস্তান, পাকিস্তান, ৰাছিয়া, তাজিকিস্তান আৰু উজবেকিস্তানেও অংশ লৈছে । ইয়াৰ উপৰিও বহু আলোচনাৰ অংশীদাৰ আৰু পৰ্যবেক্ষকেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ২০১৭ চনৰ পৰা এছ চি অ'ৰ সদস্য হোৱা ভাৰতে ২০০৫ চনৰ পৰা পৰ্যবেক্ষক হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক :ৰূপৰ চপষ্টিকসহ ভিনটেজ বাটি আৰু পশমিনা চাদৰ: জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক মোদীৰ উপহাৰ - PM MODI GIFT