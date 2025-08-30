নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে টকিঅ’ত জাপানৰ ১৬ খন প্ৰদেশৰ গৱৰ্ণৰসকলক সাক্ষাৎ কৰি ভাৰত-জাপান বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বজনীন অংশীদাৰিত্বৰ অধীনত প্ৰদেশ ভিত্তিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ আহ্বান জনায় ।
"আজি পুৱা টকিঅ'ত জাপানৰ ১৬ খন প্ৰদেশৰ গৱৰ্ণৰৰ সৈতে মত বিনিময় হয় । প্ৰদেশ ভিত্তিক সহযোগিতা ভাৰত-জাপান বন্ধুত্বৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ । এই কাৰণেই কালি ১৫ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত ইয়াৰ ওপৰত এক সুকীয়া পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হয় । বাণিজ্য, উদ্ভাৱন, ঔদ্যোগীকৰণ আৰু অধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰাৰ অপৰিসীম পৰিসৰ আছে । ষ্টাৰ্টআপ, প্ৰযুক্ত আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাও উপকাৰী হ’ব পাৰে ।" X-ৰ পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এনেদৰে কয় ।
🇮🇳-🇯🇵| Taking greater strides in the steadfast India-Japan ties.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2025
PM @narendramodi met with the Governors of 16 prefectures in Tokyo.
PM highlighted the potential of states-prefectures collaboration and in this regard urged action under the State-Prefecture Partnership… pic.twitter.com/QR5CJESDD1
ইয়াৰ পূৰ্বে এটা X পোষ্টত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "ভাৰত-জাপানৰ দৃঢ় সম্পৰ্কত অধিক অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । টকিঅ'ৰ ১৬ খন প্ৰদেশৰ গৱৰ্ণৰসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰে ।"
ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদেশ ভিত্তিক সহযোগিতাৰ সম্ভাৱনাক আলোকপাত কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত তথ্য আদান-প্ৰদানৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে ১৫ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ সময়ত আৰম্ভ কৰা প্ৰদেশ ভিত্তিক অংশীদাৰিত্ব পদক্ষেপৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।"
পোষ্টটোত লগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, বিনিয়োগ, দক্ষতা, ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় ৰাজ্য আৰু জাপানৰ প্ৰদেশবোৰৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক গভীৰ কৰাৰ উপায়ৰ ওপৰত আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ বিবৃতি অনুসৰি, মোদীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে যে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা সভ্যতাবাদী সংযোগৰ পৰা সজীৱতা আহৰণ কৰি ভাৰত-জাপানৰ সম্পৰ্কই গতি লাভ কৰিছে । তেওঁ কয় যে টকিঅ’ আৰু দিল্লীৰ ওপৰত পৰম্পৰাগত মনোনিবেশৰ বাহিৰেও প্ৰদেশ ভিত্তিক সংযোগক নৱীকৃত মাত্ৰা প্ৰদানৰ সময় আহি পৰিছে ।
তেওঁ লগতে আলোকপাত কৰে যে প্ৰদেশ ভিত্তিক অংশীদাৰিত্ব পদক্ষেপে বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি, পৰ্যটন, দক্ষতা, নিৰাপত্তা আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিব ।
This morning in Tokyo, interacted with the Governors of 16 prefectures of Japan. State-prefecture cooperation is a vital pillar of India-Japan friendship. This is also why a separate initiative on it was launched during the 15th Annual India-Japan Summit yesterday. There is… pic.twitter.com/N31Kp9wTw3— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাপানৰ গৱৰ্ণৰ আৰু ভাৰতৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক উৎপাদন, গতিশীলতা, পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ আন্তঃগাঁথনি, উদ্ভাৱন, ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অধিক শক্তিশালী সহযোগিতা গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনায় । জাপানৰ প্ৰতিখন প্ৰদেশৰ নিজস্ব অৰ্থনৈতিক আৰু প্ৰযুক্তিগত শক্তি আছে আৰু ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহৰ নিজস্ব সামৰ্থ্য আছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৱৰ্ণৰসকলক ভাৰতৰ বিকাশৰ ধাৰাত অৰিহণা যোগাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।
তেওঁ লগতে যুৱক-যুৱতী আৰু দক্ষতা বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰতো যৌথ প্ৰচেষ্টা আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিভাৰ সৈতে জাপানী প্ৰযুক্তিৰ অনুকূল সংমিশ্ৰণৰ আহ্বান জনায় বুলি বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে কয় । আনহাতে, গৱৰ্ণৰসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ব্যৱসায়িক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উপ-ৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা হৈছে মূল কথা ।