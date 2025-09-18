পাকিস্তান আৰু চৌদি আৰৱে যিকোনো আক্ৰমণ বিৰুদ্ধে সন্মিলিত বিৰোধিতাৰ বাবে চুক্তিত স্বাক্ষৰ
এই বুজাবুজিত কোৱা হয় যে যিকোনো দেশৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো আক্ৰমণ দুয়োখন দেশৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব ।
Published : September 18, 2025 at 6:19 PM IST
ৰিয়াধ: এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোকপাত কৰি পাকিস্তান আৰু চৌদি আৰৱে স্বাক্ষৰ কৰে এখন প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত । য'ত উল্লেখ থাকে যে যিকোনো দেশত যদি কোনোৱে যিকোনো প্ৰকাৰে আক্ৰমণ কৰে তেন্তে সেই আক্ৰমণ পাকিস্তান আৰু আৰৱৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰা বুলি গণ্য কৰিব । দুয়োখন দেশে বুধবাৰে কৰে এই ঘোষণা ।
পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফে ৰিয়াধ ভ্ৰমণৰ সময়ত স্বাক্ষৰ কৰে এই 'ষ্ট্ৰেটেজিক মিউচুৱেল ডিফেন্স এগ্ৰীমেণ্ট'ত, য'ত আল-য়ামামহ পেলেচত ক্ৰাউণ প্ৰিন্স আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মহম্মদ বিন চলমানো উপস্থিত থাকে ।
ইয়াৰ পিছতে এক সন্মিলিত বিবৃতিত কোৱা হয়, "চৌদি আৰৱৰ ৰাজত্ব আৰু ইছলামী গণতন্ত্ৰ পাকিস্তানৰ মাজত প্ৰায় ৮ দশকলৈ বিস্তাৰিত এক ঐতিহাসিক বুজাবুজিৰ আধাৰত, ভাতৃসূলভ আৰু ইছলামী মিত্ৰতাৰ বন্ধনৰ সৈতে দুয়োখন দেশৰ মাজত ৰণনীতিৰ হিতৰ বাবে এছআৰএছ ক্ৰাউণ প্ৰিন্স আৰু পাকিস্তানী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক সামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।"
ইয়াত কোৱা হয় যে, এই বুজাবুজিয়ে দুয়োখন দেশৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰা আৰু বিশ্বত সুৰক্ষা আৰু শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কৰিব । দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বিকশিত কৰা আৰু যিকোনো আক্ৰমণক সন্মিলিতভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ শক্তিক মজবুত কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ।
চৌদি আৰৱৰ ৰাজধানীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰিয়াধৰ উপ-ৰাজ্যপাল মহম্মদ বিন আব্দুলৰহমান বিন আব্দুলআজিজে আদৰণি জনাই । তেওঁক সংগ দিয়ে বিদেশ মন্ত্ৰী ইছহাক ডাৰ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খাজা আচিফ, বিত্ত মন্ত্ৰী মহম্মদ ঔৰংগজেৱ, মন্ত্ৰী অত্তাওল্লাহ তাৰৰ, মন্ত্ৰী মুছাদিক মালিক আৰু বিশেষ সহায়ক তাৰেক ফাতেমীয়ে ।