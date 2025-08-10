ইছলামাবাদ : যোৱা ২২ এপ্ৰিলত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাচতেই ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল । চিৰবৈৰী চুবুৰীয়া দেশখনক শাস্তি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত ১৯৬০ চনৰ সিন্ধু জল সন্ধি স্থগিত ৰাখে । ভাৰতৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিচতেই ভাৰতীয় বিমানৰ বাবে পাকিস্তানে প্ৰতিশোধৰ বাবে নিজৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰি দিয়ে । এই সিদ্ধান্তৰ বাবে এতিয়া পাকিস্তানে মূল্য় ভৰিবলগীয়া হৈছে ।
ভাৰতীয় বিমানৰ বাবে পাকিস্তানে নিজৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হোৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । এই বিষয়ে পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদতো আলোচনা কৰা হৈছে । পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি দুমাহৰ ভিতৰতেই দেশখনে প্ৰায় ১২৪০ কোটি টকা (৪.১ বিলিয়ন পিকে আৰ)তকৈ অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
যোৱা শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদত দেশখনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য়ত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে । ড’নৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২৩ এপ্ৰিলত ভাৰতে সিন্ধু জল সন্ধি স্থগিত ৰখাৰ প্ৰতিশোধকল্পে পাকিস্তানেও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ অধীনত ভাৰতীয় বিমান কোম্পানীসমূহৰ পৰিচালিত, মালিকানাধীন বা লিজত থকা ভাৰতীয় পঞ্জীয়নভুক্ত সকলো বিমান আৰু বিমানৰ উৰণৰ অনুমতি ২৪ এপ্ৰিলৰ পৰা পাকিস্তানে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ।
পাকিস্তানে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে কিন্তু দেশখনত আৰ্থিকভাৱে বিপৰীত ছবিহে প্ৰকাশ কৰিলে । ডন'ৰ মতে, যোৱা ২৪ এপ্ৰিলৰ পৰা ৩০ জুনৰ ভিতৰত পাকিস্তান বিমানবন্দৰৰ (পিএএ) বিমান ভাড়াৰ আয় অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ ফলত দৈনিক প্ৰায় ১০০-১৫০খন ভাৰতীয় বিমান পৰিবহণ প্ৰভাৱিত হয় । এইদৰে প্ৰভাৱ পৰাৰ ফলত পাকিস্তানৰ বিমান যাতায়ত প্ৰায় ২০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে আৰ্থিক লোকচানৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলেও ইয়াক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি কয়, “সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা অৰ্থনৈতিক দিশৰ ওপৰত ।” বিষয়াসকলে লগতে দাবী কৰে যে এনে ব্যৱস্থা 'কৌশলগত আৰু কূটনৈতিক' কাৰণত এয়াৰমেনলৈ জাননীৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰালয়ৰ নিজা তথ্য অনুসৰি ২০১৯ চনত পাকিস্তান এয়াৰৱেজৰ গড় দৈনিক অভাৰফ্লাইট ৰাজহ আছিল ৫০৮,০০০ ডলাৰ । আনহাতে ২০২৫ চনত ই ৭ লাখ ৬০ হাজাৰ ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাব । অৰ্থাৎ ভাৰতীয় বিমান উৰণৰ এই নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে পাকিস্তানে পূৰ্বৰ অৱস্থাতকৈ বহু বেছি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
অতি সম্প্ৰতি পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গত ভাৰতীয় বিমান সংস্থা আৰু বিমানৰ বাহিৰে আন সকলোৰে বাবে মুকলি আছে । দুবাৰকৈ এই নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এতিয়া আগষ্ট মাহৰ শেষ সপ্তাহলৈকে চলিব । আন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথত ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই । আনহাতে পাকিস্তানী বিমান সংস্থাসমূহক ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা ২২ এপ্ৰিলত পহলগামত পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছতে এই বিমান চলাচলত বাধা আৰোপ কৰাত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল যাত্ৰা । তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে ভাৰতে সামৰিক বিমানকে ধৰি পাকিস্তানৰ পৰিচালিত, মালিকানাধীন বা লিজত থকা সকলো বিমানেই ৩০ এপ্ৰিলৰ পৰা ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । পাকিস্তানী বিমানৰ প্ৰৱেশৰ নিষেধাজ্ঞাও ভাৰতেও বৃদ্ধি কৰিছে । এই তথ্য দাঙি ধৰি অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মুৰলীধৰ মোহলে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞা অহা ২৩ আগষ্টলৈকে চলি থাকিব ।