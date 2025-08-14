কৰাচী : আজি অৰ্থাৎ ১৪ আগষ্টত পাকিস্তানে পালন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱস । স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত কৰাচী চহৰত ‘গাফিলতিপূৰ্ণ’ আকাশী গুলীচালনাৰ ফলত তিনিজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৬০ জনৰো অধিক লোক গুলীবিদ্ধ হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ নিহত লোকৰ ভিতৰত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু এগৰাকী ৮ বছৰীয়া কিশোৰীও আছিল ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে জিঅ’ নিউজৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা ।
কৰাচীৰ বিভিন্ন চহৰত এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈছিল । আজিজাবাদত এগৰাকী যুৱতীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ লগতে কোৰাংগিত ষ্টিফেন নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় । জিঅ’ নিউজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সমগ্ৰ মহানগৰীত এনে ঘটনাত কমেও আন ৬৪ জন লোক আহত হৈছে ।
উদ্ধাৰকাৰী বিষয়াসকলে সদৰী কৰা অনুসৰি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত হোৱা গুলীচালনাত বহু সংখ্যক লোক আহত হয় । বিষয়াসকলে এই ঘটনাক গাফিলতি আৰু বিপজ্জনক আখ্যা দি গৰিহণা দিয়ে আৰু নাগৰিকসকলক নিৰাপদভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি আকাশী গুলীচালনাৰ লগত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, জানুৱাৰী মাহত কৰাচীত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত পাঁচগৰাকী মহিলাকে ধৰি কমেও ৪২ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ঘটনাসমূহত ৫গৰাকী মহিলাকে ধৰি ২৩৩জন লোক আহত হয় । মহানগৰীখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ডকাইতিৰ চেষ্টা বিফল কৰি গুলীচালনাৰ ফলত ৫জন লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ উপৰি আন কিছুমান ঘটনাত বিক্ষিপ্ত গুলীচালনা বা আকাশী গুলীচালনাৰ ফলত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । অৱশ্যে গুলীচালনাৰ ঘটনাত নিহত হোৱা সাতজন লোকৰ কোনো এজনৰ নাম উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাও আছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলে এই ঘটনাসমূহৰ বাবে কেইবাটাও কাৰকক জগৰীয়া কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে মতানৈক্য, ব্যক্তিগত শত্ৰুতা আৰু ডকাইতিৰ চেষ্টাৰ প্ৰতিৰোধ । জানুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে কৰাচীত পথ দুৰ্ঘটনা, ডকাইতিৰ প্ৰতিৰোধ আৰু আকাশী গুলীচালনাৰ বাবেও মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল । চিপা ফাউণ্ডেচনৰ তথ্য অনুসৰি পথ দুৰ্ঘটনাত শিশু আৰু বৃদ্ধকে ধৰি ৫২৮ জন লোক আহত হোৱাৰ লগতে ৩৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ডকাইতিৰ কাণ্ডৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ গৈ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে পোন্ধৰজন লোক আহত হয় ।