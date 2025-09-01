খাপ্লু: পাকিস্তানৰ খাপ্লুত ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা । সোমবাৰে পাকিস্তান চৰকাৰৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দেশখনৰ উত্তৰ অংশত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হেলিকপ্টাৰখনত থকা ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে । ডায়েমাৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া আব্দুল হামিদে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে হেলিকপ্টাৰখনে পাহাৰীয়া এলেকাত নতুন প্ৰস্তাৱিত হেলিপেডত পৰীক্ষামূলক অৱতৰণ কৰি আছিল । সেই সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীলৈ উদ্ধাৰকাৰী ৰাওনা হয় । দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
নিহতসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী পাইলট আৰু ৩ গৰাকী টেকনিচিয়ান আছে বুলিও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনাইছে । জানিব পৰা মতে গিলগিট বাল্টিস্তান চৰকাৰৰ হেলিকপ্টাৰখন অঞ্চলটোৰ ডায়েমাৰ জিলাত পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
উল্লেখ্য যে কেইসপ্তাহমান পূৰ্বে বান সাহায্য অভিযান চলাই থকাৰ সময়ত খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত চৰকাৰী এম আই-১৭ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । তাৰ পিছত পুনৰ এনে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দেশজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে দেশজুৰি শোকাৰ ছাঁ পৰিছে । কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে যোৱা কিছু বছৰত পাকিস্তানত কেইবাটাও মাৰাত্মক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ২০২২ চনত দক্ষিণ-পশ্চিম বেলুচিস্তান প্ৰদেশত বান সাহায্য অভিযানৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ৫ গৰাকী সেনা জোৱান আৰু সেনাবাহিনীৰ এজন সেনাধ্যক্ষ নিহত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :6.3 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ বিধ্বংসী ৰূপ; নিহত হ’ল আঠ শতাধিক, 2500 লোক আহত হোৱাৰ ধাৰণা - AFGHANISTAN EARTHQUAKE