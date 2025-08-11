নিউয়ৰ্ক: এষাৰ কথা আছে, ঢোঁৰা সাপৰ ফোঁচফোঁচনিয়ে সাৰ । একে কথা পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে । অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত নিজৰ মান-সন্মান, শক্তি সকলো হেৰুওৱাৰ পিছতো ইছলামাবাদে পুনৰ ঢোঁৰা সাপৰ দৰে ফোঁফোঁচাব ধৰিছে ।
পাকিস্তানী সেনাপ্ৰধান ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনীৰে এইবাৰ আমেৰিকাৰ ভূমিৰ পৰা ভাৰতক প্ৰৰোচিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, মুকলিমূৰীয়াকৈ পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ।
লগতে ভাৰতে সিন্ধু নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া বান্ধ ১০ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি ধূলিসাৎ কৰাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে । তেনেক্ষেত্ৰত ভাৰতে বুজিব লাগিব যে পাকিস্তানে লাভ কৰা শাস্তিৰ পৰা নিজক শুধৰাবৰ চেষ্টা নকৰে । সেয়ে সম্পূৰ্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি মুখ বন্ধ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে বুলি একাংশই মত পোষণ কৰিছে ।
আছিম মুনীৰৰ ভাবুকি
আমেৰিকাৰ পৰা পাক সেনাপ্ৰধান আছিম মুনীৰে ভাৰতক মুকলিকৈয়ে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে । মুনীৰে বিশ্ববাসীক দেখুৱাই কয় যে যদি ভৱিষ্যতে যুদ্ধ হয়, তেন্তে 'আধা বিশ্বক শেষ কৰি দিব' । কেৱল তাতেই ক্ষান্ত থকা নাই পাক সেনাৰ মুৰব্বীগৰাকী । তেওঁ লগতে কয় যে যদি সিন্ধু নদীৰ ওপৰত ভাৰতে বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰি তোলে, তেন্তে সেই বান্ধ ধ্বংস কৰিবৰ বাবে এটা নহয়, ১০ টা মহা বিধ্বংসী মিছাইল নিক্ষেপ কৰিব । এনেদৰেই এতিয়া মুনীৰে ভাৰতক প্ৰৰোচিত কৰি নিজৰ কুটিল মনাভাব ব্যক্ত কৰিছে ।
এটা কথা উল্লেখনীয় যে পাকিস্তানৰ সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ পৰা ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে । মুকলিকৈয়ে পৰমাণু যুদ্ধৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে । আমেৰিকাৰ ফ্ল'ৰিডাৰ টেম্পাত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আছিম মুনীৰে কয়, "আমি এখন পৰমাণু শক্তি সম্পন্ন ৰাষ্ট্ৰ । যদিহে আমাৰ অনুভৱ হয় যে আমি ডুবিবলৈ গৈ আছোঁ, তেন্তে আমি আধা বিশ্বক আমাৰ লগত লৈ ডুবিম ।"
ব্যৱসায়ী তথা টেম্পাৰ অনাৰেৰী কাউন্সেল আদনান আছাদে আয়োজন কৰা এক নৈশভোজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত মুনীৰে এই কথা কয় । আনহাতে, এইটো হৈছে এনেকুৱা প্ৰথম ঘটনা, য'ত কোনো তৃতীয় দেশৰ প্ৰতি কোনো দেশে আমেৰিকাৰ ভূমিৰ পৰা পৰমাণু আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ।
আছিম মুনীৰ ইয়াতেই ক্ষান্ত থকা নাই, তেওঁ সিন্ধু নদীৰ ওপৰত ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ বান্ধ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভতো প্ৰত্যক্ষভাৱে সাৱধানবাণী শুনায় । তেওঁ কয় যে যদি ভাৰতে সিন্ধু জলচুক্তিক নস্যাৎ কৰি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰে, তেন্তে ইছলামাদে এই বান্ধ ১০ মিছাইলেৰে ধ্বংস কৰি দিব ।
মুনীৰে কয় যে এপ্ৰিল মাহত পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত নতুন দিল্লীয়ে সিন্ধু চুক্তি স্থগিত ৰাখি ২৫ কোটি পাকিস্তানীক অনাহাৰে মৰাৰ দিশে ঠেলি দিছে । তেওঁ কয়, "সিন্ধু নদী ভাৰতৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয় । আমাৰ ওচৰত মিছাইলৰ কোনো আকাল নাই । আলহামদুলিল্লাহ ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে ভাৰতীয় সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে আই আই টি মাদ্ৰাজত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত কৈছিল, "পৰৱৰ্তী যুদ্ধ যাৰ আমি কল্পনা কৰি আছোঁ, সেয়া অতি সোনকালে হ'ব পাৰে ..." জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে অপৰাশ্যন সেন্দূৰত পাকিস্তানক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়, "২২ এপ্ৰিলত পহলগামত ২৬ নিৰ্দোষী পৰ্যটকৰ হত্যাই সমগ্ৰ দেশকে জোকাৰি গৈছে । পিছদিনাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু তিনি সেনাপ্ৰধানে সিদ্ধান্ত লয় যে বহুত হৈছে আৰু সেনাই যি কৰিব লাগে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হয় ।"
ইফালে পাকিস্তানী সেনাপ্ৰধান ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনীৰে পহলগাম আক্ৰমণৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে উল্লেখ কৰিছিল যে পাকিস্তানে কাশ্মীৰৰ বিষয়টো কেতিয়াও নাপাহৰে । লগতে এইটোও কৈছিল, "এয়া আমাৰ ডিঙিৰ হাৰ ।" অৱশ্যে তেওঁৰ এই মন্তব্যক ভাৰতে নাকচ কৰে ।
সেই সময়ত বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে কৈছিল, "কোনো বিদেশী সামগ্ৰী ডিঙিৰ হাৰত কেনেকৈ ওলমিব পাৰে ? এইখন হৈছে ভাৰতৰ এক কেন্দ্ৰীয়শাসিত প্ৰদেশ । পাকিস্তানৰ সৈতে ইয়াৰ একমাত্ৰ সম্বন্ধ হৈছে উক্ত দেশখনৰ দ্বাৰা অবৈধভাৱে দখল কৰা অঞ্চলক মুক্ত কৰা ।"