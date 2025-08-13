নিউয়ৰ্ক/ৱাশ্বিংটন: ভাৰত আৰু পাকিস্তান উভয়ৰে সৈতে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক ‘ভাল’ বুলি আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰি লগতে দৃঢ়তাৰে কয় যে কূটনীতিবিদসকল ‘দুয়োখন দেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ’ । মঙলবাৰে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ টেমি ব্ৰুচে কয় যে আমেৰিকাই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে কাম কৰাটো অঞ্চলটো আৰু বিশ্বৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু ই এক উপকাৰী ভৱিষ্যতৰ প্ৰসাৰ ঘটাব ।
ব্ৰুচে কয়, "মই ক'ম যে দুয়োখন দেশৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক যিদৰে আছিল, তেনেদৰেই থাকিব, যিটো ভাল । আৰু সেইটোৱেই হৈছে সকলোকে চিনি পোৱা, সকলোৰে সৈতে কথা পতা এজন ৰাষ্ট্ৰপতি থকাৰ সুবিধা আৰু সেইদৰেই আমি এই বিষয়ত একেলগে মতানৈক্য সমাধান কৰিব পাৰো । গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে ইয়াৰ কূটনীতিবিদসকল দুয়োখন দেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ।"
পাকিস্তান সেনাৰ মুখ্য ফিল্ড মাৰ্শ্বাল আছিম মুনীৰে ট্ৰাম্পৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত ইছলামবাদলৈ অস্ত্ৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ সাহায্য বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ সম্পৰ্কৰ মূল্যত এনে হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় ।
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত মে’ মাহত হোৱা সংৰ্ঘষৰ কথা উল্লেখ কৰি ব্ৰুচে লগতে কয়, "স্পষ্টভাৱে, সংঘাতৰ সময়ত পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ এক অভিজ্ঞতা হৈছিল, যিটো যথেষ্ট ভয়ংকৰ কিবা এটালৈ বিকশিত হ’ব পাৰিলেহেঁতেন ।"
তেওঁ কয় যে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্স, ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প আৰু বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ সৈতে ‘যিটো ঘটি আছে তাৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাত’ ‘তাৎক্ষণিক উদ্বেগ আৰু তাৎক্ষণিক গতি’ আছে ।
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ নেতাসকল ‘সেই সম্ভাৱ্য বিপৰ্যয় বন্ধ কৰাত’ জড়িত । নতুন দিল্লীয়ে কৈ আহিছে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানে আমেৰিকাৰ কোনো মধ্যস্থতা অবিহনে তেওঁলোকৰ সামৰিক বাহিনীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ আলোচনাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি দিছিল ।
ব্ৰুচে লগতে কয় যে আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানৰ মাজত শেহতীয়াকৈ হোৱা শান্তি চুক্তিখন "কম্বোডিয়া আৰু থাইলেণ্ড, ইজৰাইল আৰু ইৰাণ, ৰুৱাণ্ডা আৰু কংগো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য, ভাৰত আৰু পাকিস্তান, ইজিপ্ত আৰু ইথিওপিয়া আৰু ছাৰ্বিয়া আৰু ক’ছ’ভ’ৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতে এই চুক্তি কৰা হৈছে ।"
ইফালে, মঙলবাৰে দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত ৰুবিঅ’ই কয় যে বিশ্বৰ কেইবাটাও সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে ট্ৰাম্পলৈ ‘ক্ৰেডিট যায়’ ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ ‘শান্তিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বিচাৰে । আৰু সেয়েহে যিকোনো সময়তে আমি কোনো সংঘাত দেখিবলৈ পাওঁ য'ত আমি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম বুলি ভাবো, আমি জড়িত হওঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভাল সফলতা লাভ কৰিছো । ভাৰত-পাকিস্তান, থাইলেণ্ড-কম্বোডিয়া, আজাৰবাইজান আৰু আৰ্মেনিয়াৰ সৈতে শান্তি চুক্তি, মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে হৈছিল ৷" 'চিড এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ ইন দ্য মৰ্নিং'ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয় ।