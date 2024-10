ETV Bharat / international

বিলুপ্তিৰ আশংকাত তিনিটা প্ৰজাতিৰ গছৰ: IUCN প্ৰতিবেদন

By ETV Bharat Assamese Team

কালি (কলম্বিয়া) : জীৱকুলৰ প্ৰতি আহিছে ভাবুকি ৷ আপুনি জানি আচৰিত হ’ব, সোমবাৰে প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিশ্বজুৰি প্ৰতি তিনিটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত অধিক গছৰ বিলুপ্তিৰ আশংকা আহি পৰিছে ৷ যাৰ ফলত পৃথিৱীত থকা জীৱৰ জীৱন-ধাৰণৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘৰ বিপন্ন প্ৰজাতিৰ ৰেড তালিকাৰ (Red List) আপডেটত সন্নিবিষ্ট গ্ল’বেল ট্ৰী এচেছমেণ্টত (International Union for Conservation of Nature চমুকৈ IUCN) এই সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে । কলম্বিয়াৰ কালি চহৰত (Cali city of Colombian) অনুষ্ঠিত হোৱা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ‘COP16’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ১৬ হাজাৰৰো অধিক গছৰ প্ৰজাতি বিলুপ্ত হোৱাৰ আশংকাত আছে ।

বিশ্বত থকা আনুমানিক ৫৮ হাজাৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত ৪৭ হাজাৰতকৈ অধিক প্ৰজাতিৰ এই অধ্যয়নৰ বাবে মূল্যায়ন কৰা হৈছিল । কাঠৰ বাবে নাইবা খেতি আৰু মানুহৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবেও গছ কাটি দিয়া হয় । খৰাং বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবেও অতিৰিক্ত ইয়ালৈ ভাবুকি আহি পৰিছে । এই সংখ্যাবোৰ কেৱল প্ৰতীকী নহয় ।

বিশেষজ্ঞ এমিলি বিচে এএফপিক জনায় যে মানুহে, “খাদ্য, কাঠ, ইন্ধন আৰু ঔষধ ইত্যাদিৰ বাবে গছৰ প্ৰজাতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও গছে আমি উশাহ লোৱা অক্সিজেন গেছ তৈয়াৰ কৰে আৰু বায়ুমণ্ডলৰ পৰা তাপৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে ।’’

IUCN ৰ সঞ্চালক প্ৰধান গ্ৰেথেল এগুইলাৰে কয় যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰত ইয়াৰ গুৰুত্ব আধিক ৷ ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বাবে পৃথিৱীত বাস কৰা সকলো জীৱকে গছ অতি প্ৰয়োজন ৷ আনকি লাখ লাখ লোকে নিজৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ।