NRI উদ্যোগপতি লৰ্ড স্বৰাজ পালৰ দেহাৱসান, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৰিলে শোকপ্ৰকাশ - LORD SWARAJ PAUL PASSES AWAY

৯৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে লৰ্ড স্বৰাজ পালে । পৰিয়ালে প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁৰ দেহাৱসানৰ খবৰ । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

NRI Industrialist Lord Swraj Paul Passes Away In London
লণ্ডণত দেহাৱসান উদ্যোগপতি লৰ্ড স্বৰাজ পালৰ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 10:46 AM IST

নতুন দিল্লী: বৃহস্পতিবাৰে লণ্ডণত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি লৰ্ড স্বৰাজে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৯৪ বছৰ । পৰিয়ালে প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ । শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এন আৰ আইৰ উদ্যোগপতিগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।

সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখে,"স্বৰাজ পালজীৰ মৃত্যুত মই অত্যন্ত দুঃখিত। ব্ৰিটেইনত উদ্যোগ, পৰোপকাৰ আৰু সমাজসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান আৰু ভাৰতৰ সৈতে ঘণিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি যি সমৰ্থন তাৰবাবে সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব । আমি বহুবাৰ লগ পোৱাৰ স্মৃতি মনলৈ আহিছে । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীসকললৈ গভীৰ সবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

ব্ৰিটেইনস্থিত তাৰ উদ্যোগৰ প্ৰতিস্থাপক লৰ্ড পাল বিগত কিছুদিন পূৰ্বে অসুস্থ হৈ পৰাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । কেইবাদিনো ধৰি মৃত্য়ুৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত পৰিয়ালৰ সন্মুখতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । হাউচ অফ লৰ্ডচ ৰ সদস্য স্বৰাজ পালৰ জন্ম জলন্ধৰত হৈছিল ।

১৯৬০ চনত তেওঁৰ কন্যা সন্তান অম্বিকাৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্ৰিটেইনলৈ গুচি গৈছিল । জানিব পৰা অনুসৰি, মাত্ৰ ৪ বছৰ বয়সতে অম্বিকাৰ মৃত্যু হয় ৷ ইয়াৰে পিছত এন আৰ আইৰ উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে 'পাল ফাউণ্ডেশ্যন' স্থাপন কৰে । এই ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাৰণত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই আহিছে ।

তেওঁ গোটেই জীৱনটো কেৱল পৰিয়ালৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিল । ২০১৫ চনত তেওঁৰ পুত্ৰৰ দেহাৱসান হয় । ইয়াৰ পিছত ২০২২ চনত তেওঁৰ পত্নীয়েও ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । এইসমূহ ঘটনাৰ পাছত পালে তেওঁলোক দুয়োৰ স্মৃতিত বহুতো সেৱা কাৰ্য সম্পন্ন কৰে । লৰ্ড স্বৰাজে প্ৰতিবছৰে 'চানদে' টাইমছ ৰিচ লিষ্ট'ত স্থান লাভ কৰিছিল । এই লিষ্টত তেওঁ ৮১ নম্বৰত আছিল । তেওঁৰ গ্ৰুপ অৱ কপাৰৰ হেড কোৱাটাৰ লণ্ডণত আছে আৰু ইয়াৰ বহু শাখা ইউ কে, ভাৰত, উত্তৰ আমেৰিকা আৰু মধ্য প্ৰাচ্যত আছে ।

