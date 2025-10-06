আজিৰে পৰা ঘোষণা হ'ব নোবেল বঁটা
৬ অক্টোবৰৰ পৰা ১৩ অক্টোবৰলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব নোবেল বঁটা । চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বঁটা লাভৰ দৌৰত আছে জি এল পি-১ৰ ওপৰত কৰা গৱেষণা ।
Published : October 6, 2025 at 2:18 PM IST
ষ্টকহোম : ৬ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব নোবেল বঁটাৰ ঘোষণা আৰু ১৩ অক্টোবৰত সমাপ্ত হ'ব । ভোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৰম'নৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে প্ৰবল দাবীদাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । এইবাৰৰ প্ৰথমটো নোবেল বঁটা বিয়লি ৩ বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ।
এই বঁটাত থাকিব ডিপ্লমা, সোণৰ পদক আৰু ১৩.৩১ কোটি টকাৰ চেক (১ কোটি ১০ লাখ ছুইডিছ ক্ৰ'ন'ৰ বা ১২ লাখ ডলাৰ)।
নোবেল বঁটা ২০২৫ৰ সূচী :
- ফিজিঅ'লজী বা চিকিৎসা - সোমবাৰ, ৬ অক্টোবৰ, ১১:৩০ চিইএছটি ( ভাৰতীয় সময়- ৩ বজাত) । এই বঁটা ঘোষণা কৰিব ৱালেনবাৰ্গছডেলৰ কেৰ'লিনস্কা ইনষ্টিটিউটত নোবেল বিধানসভাই ।
- পদাৰ্থ বিজ্ঞান - মঙলবাৰ, ৭ অক্টোবৰ, ১১:৪৫ চিইএছটি (ভাৰতীয় সময়-৩:১৫ বজাত)। ষ্টকহোমৰ ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ চাইন্সে ঘোষণা কৰিব ।
- সাহিত্য - বৃহস্পতিবাৰ, ৯ অক্টোবৰ, ১৩ চিইএছটি (ভাৰতীয় সময়-৪:৩০ বজাত)। ষ্টকহোমৰ ছুইডিছ একাডেমীয়ে ঘোষণা কৰিব ।
- শান্তি - শুকুৰবাৰ, ১০ অক্টোবৰ, ১১ চিইএছটি (ভাৰতীয় সময়-২:৩০ বজাত)। নৰৱেৰ নোবেল কমিটী, নৰৱেৰ নোবেল ইনষ্টিটিউট, অছলোৱে ঘোষণা কৰিব ।
- আলফ্ৰেড নোবেলৰ স্মৃতিত অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানৰ স্বেৰিজেছ ৰিক্সবেংক বঁটা- সোমবাৰ, ১৩ অক্টোবৰ, ১১:৪৫ চিইএছটি (ভাৰতীয় সময়-৩:১৫ বজাত IST)। এই কথা ঘোষণা কৰিব ষ্টকহোমৰ ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ চাইন্সেছে ।
জি এল পি-১ৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাই নোবেল বঁটা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা
যি সময়ত কোটি কোটি লোক মেদবহুলতাত ভুগিছে, সেই সময়ত 'গ্লুকাগন-লাইক পেপটাইড ১'(জিএলপি-১) নামৰ হৰম'নৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাক এই বছৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হ'ব পাৰে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে জনাইছে ।
জিএলপি-১ এগ'নিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা নতুন প্ৰজন্মৰ ঔষধে-ব্লকবাষ্টাৰ ব্ৰেণ্ড অজেম্পিক, ৱেগ'ভি আৰু মৌঞ্জাৰোকে ধৰি-বিশ্বজুৰি মেদবহুলতা আৰু ডায়েবেটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এক মূল্যৱান আহিলা প্ৰদান কৰিছে ।
ৰাজহুৱা সম্প্ৰচাৰক স্বেৰিজেছ ৰেডিঅ'ৰ বিজ্ঞান সম্পাদক লাৰ্ছ ব্ৰষ্ট্ৰমে এ এফ পিক জনায় যে বহুতে অনুমান কৰিছে যে ই (চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা) জি এল পি-১ৰ আঁৰৰ লোকসকলৰ হাতলৈ যাব । ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ গৱেষকসকলে এই সপ্তাহত ষ্টকহোমত ঘোষণা হ'বলগীয়া নোবেল বঁটাত পুনৰবাৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
কিন্তু তেনেকুৱা হ'লেও আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়া বিজ্ঞান কাৰ্যসূচীৰ বাজেট কৰ্তনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব ।
গ্ৰাণ্ট ৱাচ নামৰ এক স্বতন্ত্ৰ তথ্যকোষৰ মতে, জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ (এন আই এইচ)-এ প্ৰায় ৯.৫ বিলিয়ন ডলাৰ আৰু ২.৬ বিলিয়ন ডলাৰৰ ২১০০ টা গৱেষণা অনুদান বন্ধ কৰি দিছে।বিলিয়ন ডলাৰৰ চুক্তি বন্ধ কৰি দিছে ।
পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতিৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ চাইন্সেছৰ মহাসচিব হান্স এলেগ্ৰেনে এ এফ পিক কয়, "যুদ্ধৰ পিছৰ সময়ছোৱাত আমেৰিকাই বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বৈজ্ঞানিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে জাৰ্মানীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁলোকে এতিয়া গৱেষণাৰ ধন কৰ্তন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া ই দেশৰ স্থিতিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে ।"
বহু প্ৰতিদ্বন্দ্বী
আন বহু আৱিষ্কাৰৰ দৰেই জি এল পি-১ৰ কথা আহিলে বিশ্বৰ বহু বিজ্ঞানীয়ে উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে যদিও প্ৰকৃততে কোনে এই সন্মানৰ যোগ্য সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো কঠিন হ'ব পাৰে ।
ব্ৰষ্ট্ৰমে কয় যে কিছুমান নামৰ ওপৰত প্ৰায়ে জল্পনা-কল্পনা কৰা হয়, যেনে ডেনিছ চিকিৎসক জেন্স জুল হোলষ্ট, হাৰ্ভাৰ্ডৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক জোৱেল হাবেনাৰ লগতে কানাডাৰ এণ্ডক্ৰাইন'লজিষ্ট ডেনিয়েল ড্ৰাকাৰ আৰু যুগোস্লাভিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা আমেৰিকান ৰসায়নবিদ স্বেটলানা মজছভ ।
শেহতীয়াকৈ অজেম্পিকৰ দৰে চিকিৎসা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু কেৰলিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ নোবেল বিধানসভাই দশক দশক পুৰণি আৱিষ্কাৰসমূহক অধিক সঘনাই সন্মান জনোৱাৰ পিছতো জিএলপি-১ক স্বীকৃতি দিয়াৰ সময়ো আহিব পাৰে, কাৰণ ইয়াক ১৯৮০ চনত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল বুলি ব্ৰষ্ট্ৰমে কয় ।
একেটা ক্ষেত্ৰতে দুজন জাপানী গৱেষক কেঞ্জি কাংগাৱা আৰু মাছায়াছু কোজিমাই ভোগ লগোৱা হৰম'ন ঘ্ৰেলিনৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ বাবে নোবেল বঁটা লাভ কৰিব পাৰে বুলি ক্লাৰিভেট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৱেষণা বিশ্লেষণৰ মুৰব্বী ডেভিদ পেণ্ডেলবেৰীয়ে কয় ।
পেণ্ডেলবেৰীয়ে কয় যে ই জেনেটিচিষ্ট জেফ্ৰি ফ্ৰাইডমেনৰ ১৯৯৪ চনৰ আৱিষ্কাৰৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিফলন হ'ব । তেওঁ লেপ্টিন নামৰ আন এটা ভোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৰম'ন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু যিটো হৰম'ন ক্লাৰিভেটে পূৰ্বেও আলোকপাত কৰিছে । এএফপিক তেওঁ কয় যে আমাৰ হাতত কেইবাটাও অতি সুন্দৰ আৱিষ্কাৰ আছে, এটা ভোক উদ্দীপক হৰম'ন, এটা ভোক দমন কৰা হৰম'ন আৰু ইয়াৰ ফলত জি এল পি-১ৰ বাবে বঁটাৰ বিষয়েও জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।
ক্লাৰিভেটে লগতে কয় যে জাৰ্মান চিকিৎসা অধ্যাপক আন্দ্ৰেয়া এবলাছাৰ, আমেৰিকাৰ ভাইৰ'লজিষ্ট গ্লেন এন বাৰ্বাৰ আৰু চীনা-আমেৰিকান জৈৱ ৰসায়নবিদ জিজিয়ান 'জেমছ' চেনৰ কামক 'জন্মগত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ মৌলিক ব্যৱস্থা cGAS-STING পথ স্পষ্ট কৰাৰ বাবে' সন্মানিত কৰিব পৰা যাব ।
ইয়াৰ উপৰিও কোৱা হৈছে যে কানাডাৰ জীৱ বিজ্ঞানী জন ই ডিকও লিউকেমিয়া ষ্টেম চেল চিনাক্ত কৰা আৰু চিকিৎসাৰ বিফলতাত ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা বাবেৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে ।
ইনভিজিবিলিটী ক্ল'ক (Invisibility cloak)
মঙলবাৰৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে ছুইডেনৰ ৰাজহুৱা ৰেডিঅ'ৰ বিশেষজ্ঞসকলে মেটামেটেৰিয়েলৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ কথা উল্লেখ কৰে, যাক লৈ কেইবাবছৰ ধৰি আলোচনা চলি আহিছে । বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ পদাৰ্থবিজ্ঞানী জন বি পেণ্ড্ৰিক তেওঁৰ 'invisibility cloak'ৰ বাবে সঘনাই উল্লেখ কৰা হৈছে, যিটো বস্তুৰ চাৰিওফালে বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰাৰ তাত্ত্বিক পদ্ধতি ।
নোবেল বঁটা আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী
নোবেল বঁটাৰ ৱেবছাইটৰ মতে যেতিয়া ছুইডেনৰ উদ্ভাৱক, উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়ী আলফ্ৰেড নোবেলৰ মৃত্যু হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ উইলত লিখা আছিল যে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ব্যৱবহাৰ সেইসকল লোকক পুৰস্কাৰ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 'যিসকলে পূৰ্বৰ বছৰবোৰত মানৱজাতিক সৰ্বাধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে'।
নোবেল বঁটা সম্পৰ্কে কেইটামান সাধাৰণ তথ্য-
- আলফ্ৰেড নোবেলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল
- প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯০১ চনত বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল
- ৬ টা শাখাত বঁটা
- প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহত ঘোষণা কৰা হয়
- ১০ ডিচেম্বৰত বঁটা প্ৰদান কৰা হয়
নোবেলৰ এই বঁটাৰ জৰিয়তে তেওঁ জীৱনকালত যিবোৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি জড়িত আছিল : পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য আৰু শান্তি, সেইবোৰৰ অসাধাৰণ প্ৰচেষ্টাক পুৰস্কৃত কৰা হয় । তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাৰ এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় আৰু ১৯০১ চনত প্ৰথম নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ১৯৬৯ চনত এটা নতুন বঁটা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় - আলফ্ৰেড নোবেলৰ স্মৃতিত অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানৰ ছুইডিছ ৰিক্সবেংক বঁটা । ইয়াৰ সংযোজন এক ব্যতিক্ৰম আছিল । ছুইডেনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ ৩০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে এই বঁটা যোগ দিয়া হৈছিল ।
প্ৰতিখন পুৰস্কাৰ কমিটীৰ কাম-কাজ অলপ পৃথক, কিন্তু বঁটা বিজয়ীসকলে মানৱতাক উপকৃত কৰা বুলি নোবেলৰ ইচ্ছাক সন্মান জনোৱাৰ বাবে সকলোৱে চেষ্টা কৰে । শান্তি বঁটা কমিটীখনেই হৈছে একমাত্ৰ সমিতি যিয়ে নিয়মীয়াকৈ বিগত বছৰত লাভ কৰা সাফল্যৰ বাবে বঁটা প্ৰদান কৰে ।
নৰৱেৰ অছলোত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ষ্টকহোমত প্ৰদান কৰা বিজ্ঞান পুৰস্কাৰৰ বাবে বিজয়ীসকলে প্ৰায়ে দশক দশক ধৰি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় যাতে তেওঁলোকৰ কামক নোবেলৰ বিচাৰকসকলে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ।