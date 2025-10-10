ভেনিজুৱেলাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী মাৰিয়া ক'ৰিনা মাচাডোলৈ শান্তিৰ নোবেল

ভেনিজুৱেলাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী মাৰিয়া ক'ৰিনা মাচাডোলৈ শান্তিৰ নোবেল
দীৰ্ঘদিনীয়া চৰ্চাৰ অন্তত নোবেল বঁটাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প । ভেনিজুৱেলাৰ মাৰিয়া ক'ৰিনা মাচাডোৱে পালে এই বঁটা ।
Published : October 10, 2025 at 4:06 PM IST
অস্লো : নৰৱেৰ নোবেল কমিটীয়ে ঘোষণা কৰিলে ২০২৫ বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা । এইবাৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে মাৰিয়া ক'ৰিনা মাচাডোৱে । দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যাপক চৰ্চাৰ পিছতো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে নাপালে শান্তিৰ নোবেল বঁটা ।
ভেনিজুৱেলাৰ জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতি আহিছে মাৰিয়াই । একনায়কত্ববাদৰ পৰা গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠালৈ ন্যায়সংগত আৰু শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কৰা সংগ্ৰামৰ বাবে নৰৱেৰ নোবেল কমিটীয়ে ২০২৫ চনৰ শান্তি নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰিছে মাৰিয়াক ।
সাহসী আৰু দায়বদ্ধ সমৰ্থক
নৰৱেৰ নোবেল কমিটীৰ অধ্যক্ষ জৰ্জেন ভাটনে ফ্ৰিডনেছে মাচাডোক প্ৰশংসা কৰি তেওঁক শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী সাহসী আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ চেম্পিয়ন বুলি অভিহিত কৰে । যিয়ে 'ক্ৰমবৰ্ধমান অন্ধকাৰৰ মাজতো গণতন্ত্ৰৰ শিখা জ্বলাই ৰাখিছে' । ট্ৰাম্পে এই বঁটাৰ বাবে দাবী কৰা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জৰ্জেন ভাটনে ফ্ৰিডনেছে কয় যে কমিটীয়ে প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ চিঠি লাভ কৰে আৰু এটা বন্ধ কোঠাতে সিদ্ধান্ত লয় । তেওঁ মাৰিয়াক প্ৰশংসা কৰি কয় যে যোৱা এটা বছৰত মাৰিয়াই আত্মগোপন কৰি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছিল । জীৱনৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি আহিলেও তেওঁ দেশতেই আছিল । যিয়ে লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।
এই বছৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিতৰ্ক চলি আছিল । বিশ্বজুৰি যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰি এই বঁটাৰ বাবে ট্ৰাম্পে নিজকে যোগ্য বুলি অভিহিত কৰি আছিল ।
শান্তিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়
শান্তিৰ প্ৰসাৰ, সংঘাতৰ সমাধান, মানৱ অধিকাৰৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তি বা সংগঠনক শান্তিৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো নৰৱেৰ নোবেল কমিটীয়ে পৰিচালনা কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহত এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয় ।
