এংকৰেজ : শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ৰুছ প্ৰধান ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত যুদ্ধবিৰতি আলোচনা বৈঠক । ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়াৰ সংঘাতৰ সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতা আলোচনাত মিলিত হয় । এই বৈঠকৰ দিশে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল । কিয়নো প্ৰায় ১০ বছৰৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে আমেৰিকাৰ ভূমিত ভৰি দিয়ে । কিন্তু এই আলোচনা আধৰুৱা হৈয়ে ৰয় ।
ইউক্ৰেইনৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত ট্ৰাম্প-পুটিনৰ এই শীৰ্ষ সন্মিলনত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই । অৱশ্যে চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰসমূহ আঙুলিয়াই দি বন্ধুত্ব পুনৰ জগাই তুলিলেও কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ কোনো ভাল খবৰ আগবঢ়োৱা নাই ।
ইফালে নিজকে চুক্তি সম্পাদনত ওস্তাদ বুলি ক’বলৈ ভাল পোৱা ট্ৰাম্পে ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আলাস্কাৰ বিমান ঘাটিত পুটিনক ৰেড কাৰ্পেটেৰে আদৰণি জনায় ।
শীৰ্ষ সহায়কসকলৰ সৈতে তিনি ঘণ্টাৰ আলোচনাৰ অন্তত ট্ৰাম্প আৰু পুটিনে বহু বিষয় আগবঢ়ায় যদিও সাংবাদিকৰ কোনো প্ৰশ্নৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি থাকে । সাধাৰণতে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি অতি সচেতন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ বাবে ই অতি অস্বাভাৱিক । ট্ৰাম্পে কয় যে আমাৰ মাজত এক অত্যন্ত গঠনমূলক বৈঠক হৈছে আৰু বহু কথাত সন্মতিত উপনীত হোৱা গৈছে ।
কোনো বিশেষ বৰ্ণনা নকৰাকৈ ট্ৰাম্পে কয়, "মাত্ৰ অতি কম সংখ্যকহে বাকী আছে, কিছুমান বেছি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নহয়, এটা সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ।" তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু আমি তাত উপনীত হোৱাৰ বহুত ভাল সম্ভাৱনা আছে । আমি তাত উপনীত হোৱা নাই যদিও তাত উপনীত হোৱাৰ বহুত ভাল সম্ভাৱনা আছে ।"
মাত্ৰ ১২ মিনিটৰ যৌথ সংবাদমেলত পুটিনেও সাধাৰণভাৱে সহযোগিতাৰ কথা কয় । পুটিনে কয়, "আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি যি বুজাবুজিত উপনীত হ’ম... ইউক্ৰেইনত শান্তিৰ পথ মুকলি কৰিব ।" আনহাতে, ট্ৰাম্পে দ্বিতীয়খন বৈঠকৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি থকাৰ সময়তে পুটিনে হাঁহি হাঁহি কয়, “পৰৱৰ্তী সময়ত মস্কোত মিলিত হ'ম ।”
লগতে এই কথাত পুটিনে ট্ৰাম্পৰ সৈতে সহমত প্ৰকাশ কৰি কয় যে জো বাইডেনৰ সলনি যদি ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি হ’লহেঁতেনে তেন্তে পুটিনে নিৰ্দেশ দিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধখন সংঘটিত নহ’লহেঁতেন । ইফালে ট্ৰাম্পে নিজৰ ফালৰ পৰা পুনৰ এক প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁক সহায় কৰিবলৈ ৰাছিয়াই হস্তক্ষেপ কৰিছিল, যিটো তথ্য আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থায়ো লাভ কৰিছিল ।
পুটিনৰ পশ্চিমীয়া মিত্ৰ দেশসমূহলৈ সকীয়নি
উল্লেখ্য যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হোৱাইট হাউছত সাক্ষাতৰ সময়ত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিক ট্ৰাম্পে গালি পৰাৰ বিপৰীতে পুটিনৰ সৈতে এই বন্ধুত্বপূৰ্ণ আদৰণি এক সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থিতি আছিল ।
কিন্তু ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ অতি সোনকালে জেলেনস্কিৰ লগতে নাটোৰ নেতাসকলৰ সৈতেও আলোচনা কৰিব, যিসকলে আমেৰিকাৰ নেতাগৰাকীয়ে পুটিনৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অস্বস্তিৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে, ট্ৰাম্পৰ সৈতে চমু আলোচনাকালত পুটিনে ইউক্ৰেইন আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহক সকীয়াই দি কয় যে “কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নকৰিব” আৰু “প্ৰৰোচনা বা পৰ্দাৰ আঁৰৰ কুটিলতাৰ জৰিয়তে এই সম্ভাৱনাময় অগ্ৰগতিক বিঘ্নিত কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব” ।
উল্লেখ্য যে মাত্ৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে পুটিনক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু ২০১৯ চনৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰথম ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে অতি সাৱধানতামূলকভাৱে কৰিঅ’গ্ৰাফী কৰা নাটক হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছিল । দুয়োগৰাকী নেতাই নিজ নিজ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জেট বিমানেৰে গৈ এটা বিমান ঘাটিত অৱতৰণ কৰে আৰু পুটিন উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ট্ৰাম্পে হাত চাপৰি বজাই সম্ভাষণ জনায় ।
আনহাতে, আমেৰিকাৰ সামৰিক শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আকাশত বি-২ বোমাৰু বিমান উৰি থকাৰ সময়তে এজন সাংবাদিকে পুটিনে শুনাকৈ চিঞৰে, “আপুনি সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰাটো বন্ধ কৰিবনে ?”
ইফালে যেতিয়া ট্ৰাম্পে তেওঁক 'দ্য বীষ্ট' নামৰ আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰী নিৰাপদ বাহনখনেৰে লৈ যোৱাৰ এক অস্বাভাৱিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত পুটিনে নিৰ্ভীকভাৱে মুখত এমোকোৰা হাঁহি লৈ আগবাঢ়ে । আনহাতে, তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হোৱা কোঠাটোত এখন পৰ্দাত ইংৰাজী আখৰেৰে জিলিকি আছিল 'শান্তিৰ সন্ধানত' ।
এই ভ্ৰমণত ৰাছিয়াৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে পুটিনে হাঁহি হাঁহি ধেমালি কৰিছিল, যিটো এগৰাকী নেতাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক । কিয়নো লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হোৱা ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে পুটিনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
যুদ্ধক্ষেত্ৰত চাপ সৃষ্টি কৰি আছে ৰাছিয়াই
উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনত ৰাছিয়াই যুদ্ধক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, যিয়ে যিকোনো যুদ্ধবিৰতি আলোচনাত পুটিনৰ হাত শক্তিশালী কৰিব পাৰে । অৱশ্যে পুটিনৰ আগমনৰ সময়ত ইউক্ৰেইনে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে কেইবাখনো গাঁও পুনৰ দখল কৰিছে । ইফালে ২০১৮ চনত হেলচিংকিত অনুষ্ঠিত শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত ভয়াতুৰ যেন দেখাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত ট্ৰাম্পে এই কথা জোৰ দি কৈছিল যে তেওঁ পুটিনৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থাকিব ।
আনহাতে, আলাস্কালৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত হোৱাইট হাউছে হঠাতে ঘোষণা কৰে যে ট্ৰাম্পে পুটিনক অকলে সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা বাতিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু তেওঁৰ ভ্ৰমণকাৰী দূত ষ্টিভ উইটকফৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব । ইয়াত জেলেনস্কিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল আৰু তেওঁ ৰাছিয়াই দখল কৰা ভূখণ্ড সমৰ্পণ কৰিবলৈ ট্ৰাম্প দিয়া হেঁচাক অস্বীকাৰ কৰে ।
ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ছ’চিয়েল মিডিয়াত জেলেনস্কিয়ে কয়, "যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে ৰাছিয়াই প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । আমি আমেৰিকাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিছোঁ ।" ট্ৰাম্পে কয় যে যিকোনো চূড়ান্ত চুক্তি পুটিন আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত হ'ব, য'ত ভূখণ্ড 'বিভাজন' কৰা হ'ব ।
কিন্তু তেওঁ জেলেনস্কিৰ সৈতে কোনো বৈঠকৰ কথা ঘোষণা কৰা নাছিল আৰু শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ ৱাশ্বিংটনলৈ উভতি আহে ।