এইবাৰ মস্কোত ... আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলনত কি কি ঘটিল ?

পুটিন আৰু তেওঁ কি কি বিষয়ত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কি বাকী আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ট্ৰাম্পে অস্বীকাৰ কৰে ।

Alaska Summit Highlights
যুটীয়া সংবাদমেললৈ আগবঢ়াৰ সময়ত ট্ৰাম্প আৰু পুটিন (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 10:39 AM IST

এংকৰেজ : শুকুৰবাৰে আধাৰুৱা হৈ ৰয় আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলন । আনহাতে, আলোচনাৰ পিছত নিজৰ বক্তব্য শেষ কৰাৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে যৌথ সংবাদমেলৰ শেষত বিৰলভাৱে ৰাজহুৱাকৈ ইংৰাজী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক কয়, “এইবাৰ মস্কোত” ।

ইয়াৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়, "অহ, এইটো আকৰ্ষণীয় । ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ সমালোচনা সহিব লাগিব, কিন্তু মোৰ এনে লাগিছে যে এইটো হ'ব ।" প্ৰায় তিনিঘণ্টীয়া বৈঠকৰ অন্তত ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে পুটিনৰ সৈতে চুক্তি কৰাত ব্যৰ্থ হয় ট্ৰাম্প । ইয়াৰ লগে লগে ৰক্তপাত আৰম্ভ কৰা মানুহ এজনৰ বাবে ৰেড কাৰ্পেট পাৰি দিয়াৰ পিছতো ৰক্তপাত বন্ধ কৰাৰ বাবে এতিয়ালৈকে লোৱা আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপটো ব্যৰ্থ হয় ।

পুটিনৰ দ্বাৰা ইউক্ৰেইন সন্দৰ্ভত 'বুজাবুজি'ত উপনীত হোৱাৰ দাবী আৰু ইউৰোপক 'নৱ উদ্ভাসিত অগ্ৰগতিত বাধা প্ৰদান নকৰিবলৈ' সকীয়নি প্ৰদানৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়, "যেতিয়ালৈকে কোনো বুজাবুজি নহয়, তেতিয়ালৈকে কোনো চুক্তি নহয় ।" ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’দিমিৰ জেলেনস্কি আৰু ইউৰোপীয় নেতাসকলক ফোনযোগে আলোচনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব ।

এইটো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল

শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পিছত ফক্স নিউজৰ আগত ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাৰ নেতা আৰু পুটিনৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাছিয়াৰ তিনি বছৰীয়া আক্ৰমণৰ অন্ত পেলোৱাৰ চুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিৰ ওপৰত । তেওঁ লগতে এই বৈঠকখনক দহৰ ভিতৰত দহ বুলি ৰেটিং প্ৰদান কৰে ।

ট্ৰাম্পে কয়, "এইটো এতিয়া সঁচাকৈয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আৰু মই ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহকো ক’ম, তেওঁলোকো অলপ জড়িত হ’ব লাগিব, কিন্তু সেয়া ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।"

ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ আশা কৰিছে যে পুটিন আৰু জেলেনস্কিৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু তেৱেঁই হয়তো তেওঁলোকক লগ লগাই দিব । ইফালে তেওঁ আৰু পুটিনে কি কি বিষয়ত সন্মত হৈছে আৰু কি বাকী আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি পুনৰ কয়, “এয়া এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ।”

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও পুটিনে কৈছিল যে তেওঁ জেলেনস্কিক সাক্ষাৎ কৰাৰ বিৰোধী নহয় যদিও প্ৰথমে 'নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত' পূৰণ কৰিব লাগিব । ক্ৰেমলিনে কয় যে দুয়োৰে সাক্ষাৎ তেতিয়াহে হ’ব, যেতিয়া এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবৰ বাবে টেবুলত সাজু হৈ থাকিব ।

ক্ৰেমলিনে কয় যে ট্ৰাম্প আৰু পুটিনে ‘বিস্তৃত বিবৃতি’ প্ৰদান কৰিছে, সেয়েহে এই সন্দৰ্ভত কোনো প্ৰশ্নই উত্থাপন হ'ব নালাগে ।

ক্ৰেমলিনৰ মুখপাত্ৰ ডিমিট্ৰি পেছক'ভে কয় যে আলোচনাৰ পিছত পুটিন আৰু ট্ৰাম্পে 'বিস্তৃত বিবৃতি' দিছে, সেয়ে সাংবাদিকৰ পৰা কোনো প্ৰশ্ন গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি ৰাছিয়াৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা আৰ আই এ নভোষ্টীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । উল্লেখ্য যে আলোচনাৰ অন্তত পুটিন আৰু ট্ৰাম্পে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বক্তব্য ৰাখে যদিও সাংবাদিকৰ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ সাংবাদমেল ত্যাগ কৰে ।

আৰ আই এ নভোষ্টীয়ে পেছক'ভৰ উদ্ধৃতি দি এই আলোচনাক 'অতি ইতিবাচক' বুলি অভিহিত কৰি কয় যে এই সন্মিলনে মস্কো আৰু ৱাশ্বিংটনে “(ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত) সমাধানৰ বিকল্পৰ সন্ধানৰ পথত আত্মবিশ্বাসেৰে একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুমতি দিয়ে ।”

আনহাতে, ‘বন্ধুত্বপূৰ্ণ’ আলোচনাৰ বাবে পুটিনে ট্ৰাম্পক ধন্যবাদ জনাই ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাক ‘এক নতুন অধ্যায়’ ৰচিবলৈ আহ্বান জনায় ।

শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ 'বন্ধুত্বপূৰ্ণ' সুৰৰ বাবে পুটিনে ট্ৰাম্পক ধন্যবাদ জনাই কয় যে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাই “নতুন অধ্যায় ৰচনা কৰিব লাগে আৰু সহযোগিতালৈ পুনৰ ঘূৰি যাব লাগে ।”

তেওঁ ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা কৰি কয়, “তেওঁ কি লাভ কৰিব বিচাৰে তাৰ স্পষ্ট ধাৰণা আছে আৰু নিজৰ দেশৰ সমৃদ্ধিৰ প্ৰতি আন্তৰিকতাৰে যত্ন লয় । একে সময়তে তেওঁ ৰাছিয়াৰ নিজস্ব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ থকা বিষয়টোও বুজি পায় ।”

পুটিনে কয়, "মই আশা কৰিম যে আজিৰ চুক্তিসমূহ কেৱল ইউক্ৰেইনৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবেই নহয়, ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ব্যৱসায়িক, আন্তৰিক সম্পৰ্ক পুনৰুদ্ধাৰৰো আৰম্ভণি হ’ব ।"

ট্ৰাম্পে পুটিনৰ সৈতে তেওঁৰ ‘অতি ভাল’ সম্পৰ্কক প্ৰশংসা কৰে যদিও তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ বিষয়ে কোনো সবিশেষ তথ্য আগবঢ়োৱা নাই ।

ট্ৰাম্পে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ সম্পৰ্কে সমাধান কৰিবলগীয়া 'মাত্ৰ কেইটামান' বিষয় আছে । অৱশ্যে তেওঁ সেই সমস্যাসমূহ কি হ’ব পাৰে তাৰ কোনো ধাৰণা প্ৰদান কৰা নাই ।

ট্ৰাম্পে কয়, "কিছুমান ইমান বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নহয় ।" তেওঁ লগতে কয়, “এটা হয়তো আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু আমাৰ তাত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি ভাল । আমি তাত উপনীত হোৱা নাই, কিন্তু তাত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি ভাল ।”

আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে পুটিনৰ সৈতে তেওঁৰ “সদায় এক অতি ভাল সম্পৰ্ক আছিল” । তেওঁ ২০১৬ চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাছিয়াই সমৰ্থন কৰা ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা চৰকাৰৰ তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰি আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ ভিতৰতে 'আটাইতকৈ শীৰ্ষত' বুলি কৰা দাবীৰ পুনৰাবৃত্তি কৰে ।

পুটিনে যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰে পৰা উত্থাপিত কথাবোৰ পুনৰ দোহাৰে

ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ 'আন্তৰিকতাৰে আগ্ৰহী' বুলি মস্কোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া স্থিতি পুনৰাবৃত্তি কৰে পুটিনে । কিন্তু সেয়া হ’বলৈ হ’লে “সংকটৰ সকলো মূল কাৰণ ... নিৰ্মূল কৰিব লাগিব” বুলিও কয় ।

পুটিনে কয় যে ৰাছিয়াৰ সকলো বৈধ চিন্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু ইউৰোপ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বৰ নিৰাপত্তা ক্ষেত্ৰখনত এক ন্যায্য ভাৰসাম্য ঘূৰাই আনিব লাগিব । তেওঁ লগতে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ট্ৰাম্পৰ সৈতে একমত আৰু মস্কোৱে এই সন্দৰ্ভত কাম কৰিবলৈ সাজু । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সবিশেষ একো প্ৰকাশ কৰা নাই ।

কি বুজাবুজিত উপনীত হ'ল সেই বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ নকৰাকৈ পুটিনে কয়, "মই আশা কৰিম যে আমি যি বুজাবুজিত উপনীত হ’লোঁ, তাৰ ফলত আমি উক্ত লক্ষ্যৰ ওচৰ চাপিব পাৰোঁ আৰু ইউক্ৰেইনত শান্তিৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰোঁ ।"

ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমি আশাকৰোঁ যে কিয়েভ আৰু ইউৰোপৰ ৰাজধানীসমূহে এই সকলোবোৰ গঠনমূলকভাৱে অনুভৱ কৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নকৰিব বা প্ৰৰোচনা বা পৰ্দাৰ আঁৰৰ কুটিলতাৰ জৰিয়তে নৱ উদ্ভাসিত অগ্ৰগতিক বিঘ্নিত কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব ।"

জেলেনস্কিক পুটিনৰ সৈতে বৈঠকৰ বিষয়ে জনাব ট্ৰাম্পে

ইউৰোপীয় আৰু নাটোৰ নেতাসকল আৰু জেলেনস্কিক ফোন কৰি পুটিনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ সবিশেষ জনাব বুলিও কয় আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত 'কিছু বৃহৎ অগ্ৰগতি' হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে কয় যে “বহু কথাত সন্মতি দিয়া হৈছে”, মাত্ৰ 'কেইটামান' বাকী আছে । উল্লেখ্য যে আলাস্কাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনলৈ জেলেনস্কিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল ।

২০২২ চনত ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা হ’লে ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ নহ’লহেঁতেন: পুটিন

উল্লেখ্য যে ট্ৰাম্পে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁ যদি তেতিয়া হোৱাইট হাউছত থাকিলহেঁতেন, তেন্তে পুটিনে কেতিয়াও ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ নকৰিলেহেঁতেন । ৰাছিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ বৈঠকৰ পিছত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত ট্ৰাম্পৰ সেই যুক্তি নিশ্চিত কৰে । পুটিনে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁক সমালোচনা কৰি যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁৰ উপস্থিতি যথেষ্ট বুলি ট্ৰাম্পৰ যুক্তিক সমৰ্থন কৰে ।

এগৰাকী দোভাষীৰ জৰিয়তে পুটিনে কয়, "মই সেইটো নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ ।"

ট্ৰাম্পৰ সৈতে যৌথ সংবাদমেলত প্ৰথমে ভাষণ দিয়ে পুটিনে

ৰাছিয়ান ভাষাত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ ট্ৰাম্পক 'প্ৰিয় প্ৰতিবেশী' বুলি সম্ভাষণ জনাইছে আৰু তেওঁক সুস্বাস্থ্যৰে থকা দেখি নিজকে ধন্য মানিছে । পুটিনে লগতে কয় যে তেওঁৰ আৰু ট্ৰাম্পৰ “অতি ভাল, প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ আছে ।” উল্লেখ্য যে পুটিনে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত ট্ৰাম্প তেওঁৰ পৰা প্ৰায় ৬-৭ ফুট দূৰৈত, নিজৰ মঞ্চত থিয় হৈ আছিল ।

পুটিনে কয় যে আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়া ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী, মাত্ৰ কেইমাইলমানৰ মাজৰ ব্যৱধান । গতিকে আলাস্কাত এই শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাটো যুক্তিসংগত । তেওঁ কয় যে আলোচনাসমূহ “গঠনমূলক আৰু পাৰস্পৰিক সন্মানজনক পৰিৱেশত” অনুষ্ঠিত হয় আৰু ই “অতি পুংখানুপুংখ আৰু উপযোগী” আছিল ।

