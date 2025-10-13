ইজৰাইলৰ সৰ্বোচ্চ বঁটাৰ বাবে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক মনোনীত কৰে নেতানিয়াহুৱে
বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ দৰে বিশ্বক আগুৱাই নিয়া কোনো লোকক তেওঁ কেতিয়াও দেখা নাই ।
By ANI
Published : October 13, 2025 at 9:10 PM IST
টেল আভিভ : ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক হোৱাইট হাউছত ইজৰাইলৰ প্ৰিয় বন্ধু বুলি অভিহিত কৰি প্ৰশংসা কৰে আৰু অহা বছৰৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে তেওঁক সমৰ্থন কৰে ।
ইজৰাইলৰ সংসদত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কয়, “মই বহু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দেখিছো, কিন্তু আমাৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ দৰে দ্ৰুত আৰু নিৰ্ণায়কভাৱে বিশ্বক আগুৱাই নিয়া কোনো লোকক মই কেতিয়াও দেখা নাই...”
#WATCH | Israeli PM Benjamin Netanyahu nominates US President Donald Trump for the Israel Prize, Israel's highest prize— ANI (@ANI) October 13, 2025
Source: U.S Network Pool via Reuters pic.twitter.com/CJD6Zz90R0
ইজৰাইলৰ সংসদত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প, আমি আপোনাক ইয়াত আদৰণি জনাইছো আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমৰ্থন থকা এটা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতৃত্বৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো । এনে এটা প্ৰস্তাৱ যিয়ে আমাৰ সকলো পণবন্দীক ঘূৰাই আনিব । এনে এটা প্ৰস্তাৱ যিয়ে আমাৰ সকলো লক্ষ্যত উপনীত হৈ যুদ্ধৰ অন্ত পেলাব..."
পৰৱৰ্তী শান্তি নোবেল বঁটাৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থন
পণবন্দীসকলৰ প্ৰথমটো দল ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীক গতাই দিয়াৰ সময়তে বৰ্তমান ইজৰাইলত আছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী । প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কয়, “...ড’নাল্ড ট্ৰাম্প হৈছে হোৱাইট হাউছত ইজৰাইলৰ প্ৰিয় বন্ধু ।”
ইজৰাইলে অহা বছৰৰ শান্তি নোবেল বঁটাৰ বাবে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক সমৰ্থন জনাই কয়, “আপোনাতকৈ কোনোৱেই যোগ্য নহয় ।” ইফালে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱেও ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ইজৰাইলৰ সৰ্বোচ্চ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰে ।
নেতানিয়াহুৱে কয়, "আমি এই যুদ্ধৰ বাবে বহু মূল্য দিছো, কিন্তু আমাৰ শত্ৰুৱে এতিয়া বুজি পাইছে যে ইজৰাইল কিমান শক্তিশালী আৰু দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।"
তেওঁ কয়, "আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প আৰু তেওঁৰ দলৰ সমৰ্থন, অটল আৰু কেন্দ্ৰীভূত সমৰ্থন, স্থায়ী সহায় আৰু ইজৰাইলী সৈন্যৰ অবিশ্বাস্য ত্যাগ আৰু সাহসৰ দ্বাৰা আমি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছো । দুমাহৰ আগতে আপুনি আইডিএফক গাজা চহৰৰ হামাছৰ শেষ দুৰ্গলৈ পঠোৱাৰ মোৰ সিদ্ধান্তক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰিছিল ।"
জেৰুজালেমত নেচেটক সম্বোধন কৰে ট্ৰাম্পে
ইজৰাইলৰ জেৰুজালেমত নেচেটক সম্বোধন কৰি কয়, “দুটা দুখজনক বছৰ অন্ধকাৰ আৰু বন্দীত্বৰ অন্তত ২০ জন সাহসী পণবন্দী নিজৰ পৰিয়াললৈ উভতি আহিছে...” সোমবাৰে ইজৰাইলৰ সংসদত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে গাজা যুদ্ধত তেওঁ দালালি হিচাপে সহায় কৰা যুদ্ধবিৰতি চুক্তিখনে “নতুন মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ঐতিহাসিক উত্থান”ৰ সূচনা কৰিছে ।
#WATCH | US President Donald Trump delivers remarks to The Knesset in Israel's Jerusalem— ANI (@ANI) October 13, 2025
" after two harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the embrace of their families..."
video source: the white house="" youtube pic.twitter.com/itGa0XMhRK
তেওঁ কয় যে ইমান বছৰ ধৰি অহৰহ যুদ্ধ আৰু অন্তহীন বিপদৰ অন্তত আজি আকাশ শান্ত, বন্দুক নিস্তব্ধ, চাইৰেন নিস্তব্ধ, আৰু সূৰ্য উদয় হৈছে পবিত্ৰ ভূমিৰ ওপৰত য’ত অৱশেষত শান্তি আছে, এনে এখন ভূমি আৰু এনে এটা অঞ্চল যিটো ঈশ্বৰে ইচ্ছা কৰিলে চিৰকাল শান্তিত থাকিব ।
ইজৰাইলৰ সংসদত ভাষণ দি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কয়, "...আমি ৮ মাহত ৮খন যুদ্ধৰ সমাধান কৰিছো, এই যুদ্ধখনকে ধৰি...।"