নেপালৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে সুশীলা কাৰ্কী

নেপালৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সুশীলা কাৰ্কীয়ে ।

SUSHILA KARKI
প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কী ((Credit: X))
Published : September 11, 2025 at 8:17 AM IST

কাঠমাণ্ডু: নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিৰ পদত্যাগৰ পিছত নেপালত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু অধিক গভীৰ হৈ পৰিছে ৷ চৰ্চা চলিছে দেশখনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাকে লৈ ৷ এইক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনশীল নতুন চৰকাৰৰ নেতৃত্বৰ বাবে এগৰাকী আগশাৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে নেপালৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীয়ে ।

উল্লেখ্য যে নেপালত চৰকাৰক জবাবদিহি কৰাৰ দাবীত যুৱক-যুৱতী, মূলতঃ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নেতৃত্বত চলি থকা জেন জেড আন্দোলনে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । বিগত ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাঠমাণ্ডু আৰু পোখাৰা, বুটৱাল, বীৰগঞ্জকে ধৰি অন্যান্য ডাঙৰ চহৰত চৰকাৰে কৰ ৰাজহ আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি একাংশ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ।

নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত ১৯ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৫০০ ৰো অধিক লোক ইতিমধ্যে আহত হৈছে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কাঠমাণ্ডুকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি জেন ​​জেডৰ প্ৰতিনিধি দলে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিবলৈ সুশীলা কাৰ্কীৰ নামত সন্মতি প্ৰকাশ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

সুশীলা কাৰ্কী কোন ?

২০১৬ চনৰ জুলাইৰ পৰা ২০১৭ চনৰ জুন মাহলৈকে নেপালৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সুশীলা কাৰ্কীয়ে । ১৯৫২ চনৰ ৭ জুনত বিৰাটনগৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুশিলা কাৰ্কী আছিল পৰিয়ালৰ সাতোটি সন্তানৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ । বিৰাটনগৰত আইন শিক্ষা সমাপ্ত কৰি ১৯৭৯ চনত আইনী জীৱন আৰম্ভ কৰে । ২০০৭ চনত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা কাৰ্কীয়ে ২০০৯ চনৰ জানুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদৰ্থ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে আৰু ২০১০ চনত স্থায়ী ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি পায় ।

এতিয়াও সান্ধ্যআইনৰ কৱলত নেপাল:

নেপালৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জেন জেড নেতৃত্বাধীন প্ৰতিবাদৰ ফলত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা অশান্তিৰ বাবে বুধবাৰে নেপালী সেনাই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা কৰাৰ লগতে দেশজোৰা সান্ধ্যআইন অব্যাহত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে । সেনাই উল্লেখ কৰে যে নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব । সেনাই এক বিবৃতিত কয়- "এই আন্দোলনত অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, হিংসাত্মক আক্ৰমণ, আনকি ধৰ্ষণৰ চেষ্টাকে ধৰি বিপজ্জনক অপৰাধমূলক কাৰ্য্যকলাপত বহু লোক লিপ্ত হৈছে । বৰ্তমানৰ কঠিন পৰিস্থিতিত দেশৰ শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ দায়িত্ব পালন কৰাত নেপাল সেনাই সকলো নাগৰিককে অবিৰতভাৱে সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে । সকলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে।"

ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুকে ধৰি সমগ্ৰ নেপালত জেন জেডৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সময়ত লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, আৰু অন্যান্য হিংসাত্মক কাৰ্য্যৰ সৈতে জড়িত ২৭ জন লোকক নেপাল সেনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি বুধবাৰে দ্য হিমালয়ান টাইমছে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কাঠমাণ্ডুৰ গোশালা-চাবাহিল-বৌদ্ধ কৰিড’ৰত সেনাই সন্দেহযুক্ত লোকৰ পৰা ৩৩.৭ লাখ চুৰি নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৩১টা বিভিন্ন ধৰণৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰসহ বৃহৎসংখ্যক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে মেগজিন আৰু গোলাবাৰুদ জব্দ কৰে ।

সেনাই নিশ্চিত কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ সংঘটিত সংঘৰ্ষত আহত নেপাল আৰক্ষীৰ ২৩জন বিষয়া আৰু তিনিজন সাধাৰণ নাগৰিকক সামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক: দেশজুৰি সান্ধ্য আইন জাৰি: প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লুটি নিয়া অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বিচাৰি হায়ৰাণ নেপাল সেনা

