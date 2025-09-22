ETV Bharat / international

নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী সুশীলা কাৰ্কীয়ে সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে মন্ত্ৰীসভা

ঘূৰি আহিছে নেপালৰ পূৰ্বৰ পৰিস্থিতি । দেশ চলাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুশীলা কাৰ্কী ।

Nepal PM Sushila Karki expands cabinet appoints four new ministers
নেপালত চাৰিজন নতুন মন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ (ANI)
কাঠমাণ্ডু : সোমবাৰে নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী সুশীলা কাৰ্কীয়ে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাত চাৰিজন মন্ত্ৰী নিযুক্তি দিয়ে । আজি নেপালৰ চৰকাৰী বাসগৃহ শীতল নিৱাসত (Shital Niwas) নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌড়েলে নতুন চাৰিজন মন্ত্ৰীক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ।

অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ অনিল কুমাৰ সিনহাক তিনিটা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে – উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু যোগান; আইন আৰু ন্যায় আৰু ভূমি সংস্কাৰ, সহযোগিতা আৰু দৰিদ্ৰতা নিৰাময় ।

মেগছেছে বঁটা বিজয়ী মহাবীৰ পুনক শিক্ষা আৰু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । নেপালৰ বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাৰ বিকাশত পুন দীৰ্ঘদিন ধৰি সক্ৰিয় হৈ আহিছে । বৰ্তমান তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ভাৱন কেন্দ্ৰৰ নেতৃত্ব দিয়ে ।

মদন প্ৰসাদ পাৰিয়াৰক কৃষিমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । জ্যেষ্ঠ জলবায়ু আৰু কৃষি বিশেষজ্ঞ পাৰিয়াৰে সামাজিক ন্যায় আৰু অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে কাম কৰা অলাভজনক সংস্থা সামাতা ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে কাম কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ সংবিধান সভাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক পুনৰ্গঠন আয়োগৰ সমন্বয় কৰিছিল ।

সংবাদ মাধ্যমৰ পেছাদাৰী তথা ইমেজ চেনেলৰ সম্পাদক জগদীশ খাৰেলে তথ্য আৰু যোগাযোগ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । কাৰ্কি কেবিনেটত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তিনিজন মন্ত্ৰী হ’ল- ৰামেশোৰ খানাল (বিত্তমন্ত্ৰী), কুলমান ঘিছিং (শক্তি, জলসম্পদ আৰু জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী) আৰু ওম প্ৰকাশ আৰিয়াল (গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী)।

পৃথকে পৃথকে Gen Z বিদ্ৰোহৰ দুসপ্তাহৰ পাছত দেওবাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে হত্যা, অগ্নিসংযোগ আৰু ভাঙি-ছিঙি পেলোৱাৰ কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ আয়োগ গঠন কৰে । Gen Z প্ৰতিবাদবোৰ হিংসাত্মক হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলত বহু লোকৰ প্ৰাণ আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতি হৈছিল ।

গৃহমন্ত্ৰী ওম প্ৰকাশ আৰিয়ালে জনোৱা মতে, অতিৰিক্ত দুজন সদস্য থকা আয়োগৰ নেতৃত্ব দিব বিশেষ আদালতৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ গৌৰী বাহাদুৰ কাৰ্কীয়ে ।

গৃহমন্ত্ৰী ওম প্ৰকাশ আৰিয়ালে নিশ্চিত কৰে, "যোৱা সপ্তাহৰ কেবিনেট অধিবেশনত ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী সংস্থাটো স্থাপনৰ বাবে নীতিগত চুক্তি কৰা হৈছিল । আজি আয়োগ গঠন আৰু সদস্যসকলৰ বিষয়ে চূড়ান্ত সমৰ্থন কৰা হৈছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে, আয়োগৰ সদস্য হিচাপে নেপাল আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মহাপৰিদৰ্শক (এ আই জি) বগ্যান ৰাজ শৰ্মা আৰু অধিবক্তা বিশ্বেশ্বৰ প্ৰসাদ ভাণ্ডাৰীকো সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তদন্ত আয়োগ আইনৰ অধীনত গঠন হোৱা এই আয়োগৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তিনি মাহৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে ।

৮ ছেপ্টেম্বৰত দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলন আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞাৰ অন্ত পৰাৰ সময়ত সংসদৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে ২১ জন প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱকক হত্যা কৰাৰ পিছতে নেপালত উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।

ফলত ৩৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰে ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল জুইত জ্বলি । বাকী ১২ জনৰ মৃত্যু হিংসাৰ সপ্তম দিনলৈকে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।

