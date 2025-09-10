অৰাজক নেপাল: জে'লৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উলিয়াই লৈ গ'ল ৫৫০ কয়দীক

অৰাজক নেপাল: জে'লৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উলিয়াই লৈ গ'ল ৫৫০ কয়দীক
নেপাল কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা কয়দীসকলে বিহাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় । ইতিমধ্যে ১০ জন কাৰাবন্দীক কৰায়ত্ত কৰিছে এছ এছ বিয়ে ।
Published : September 10, 2025 at 5:57 PM IST
সীতামাৰী: জনতা জনাৰ্দন ৷ ভিন্ন সময়ত, ভিন্ন পৰিস্থিতিত এই কথা প্ৰমাণিত হৈ আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ নেপালত চলা Gen Z ৰ প্ৰতিবাদে পুনৰ এবাৰ এই কথা প্ৰতীয়মান কৰিছে ৷ সম্প্ৰতি দেশখনৰ পৰিস্থিতিৰ চৰম অৱক্ষয় ঘটিছে ৷
নেপালত চলি থকা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে একাংশ কাৰাবন্দীক মুকলি কৰা দিয়া কাণ্ডই আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । মঙলবাৰে সন্ধিয়া নেপালৰ মহোটাৰী জিলাৰ জলেশ্বৰ কাৰাগাৰৰ পৰা ৫৫০ জন কয়দীয়ে পলায়ন কৰে । এই ঘটনাৰ পিছত নেপালৰ সৈতে সংলগ্ন বিহাৰৰ সীমান্তত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হয় ।
জলেশ্বৰ জিলা বিষয়াই নিশ্চিত কৰিছে যে ৫৫০ জন কয়দীয়ে পলায়ন কৰিছে । ইফালে বিহাৰ হৈ ভাৰতৰ সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ১০ জন কয়দীক সীমান্ত সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে ৷
জলেশ্বৰত জেল ভাঙি পলায়ন ৫৫০ জন কয়দীৰ
ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুকে ধৰি নেপালৰ বহু চহৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ এই পৰ্যন্ত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহু লোক আহত হোৱাৰ খবৰো পোৱা গৈছে ।
চুবুৰীয়া দেশখনৰ অস্থিৰতাৰ মাজতে মঙলবাৰে নিশা বিহাৰৰ সীতামাৰী জিলাৰ সৈতে সংলগ্ন ভিঠা সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰমান দূৰত্বত থকা নেপালত কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী মুকলি কৰা কাৰ্যৰ বাবে বিহাৰৰ সমীপৱৰ্তী স্থানসমূহত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৷ বিহাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে এইক্ষেত্ৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৷
বিহাৰৰ ব্য়ৱসায়ীসকলে কি কয় ?
জলেশ্বৰত ব্যৱসায় কৰা সীতামাৰীৰ ব্যৱসায়ী মনোজ কুমাৰে ই টিভি ভাৰতৰ সংবাদদাতা ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰক ফোনযোগে জনাই, ‘‘সোমবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জলেশ্বৰ কাৰাগাৰত আক্ৰমণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ উগ্ৰমূৰ্তি দেখি আৰক্ষী পিছুৱাই যায় । ইয়াৰ পিছত কাৰাবন্দী হৈ থকা ৫৫০ জন লোকক পলাবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ বহু নেতাও কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছিল ৷ তেওঁলোকো পলায়ন কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । এই ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন ।’’
মনোজ কুমাৰে লগতে কয়, ‘‘ঘটনাৰ পিছত ইয়াৰ (নেপাল) সমগ্ৰ কাৰাগাৰ চৌহদ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আৰক্ষীয়ে ঘেৰাও কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে পলায়ন কৰা কয়দীসকলক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইতিমধ্যে নেপাল-বিহাৰ সীমান্তত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে যাতে কয়দীসকলে বিহাৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।’’
ভাৰতৰ সীমান্তত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ১০ জন কাৰাবন্দীৰ
এছ এছ বিৰ সূত্ৰ অনুসৰি দেশখনৰ কাৰাবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত জলেশ্বৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা একাংশ কাৰাবন্দীয়ে মঙলবাৰে নিশা বিহাৰ হৈ ভাৰতৰ সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে এছ এছ বিৰ জোৱানসকলে তেওঁলোকক জেৰা চলায় ৷ জেৰাৰ অন্তত তেওঁলোকক আটক কৰা হয় ।
ই টিভি ভাৰতৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে, ১০ জন কয়দীক সীতামাৰী জিলাৰ সুৰসন্দ আৰু ভিঠ্ঠা থানাত গতাই দিয়া হয় । ধৃত কয়দীসকলৰ ভিতৰত আছে দুজন ভাৰতীয় । ৭ জন কয়দীক ভিঠ্ঠা অ’ পিৰ হাতত গতাই দিয়াৰ বিপৰীতে ৩ জনক সুৰসন্দ আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়া হৈছে ।
সীতামাৰীৰ পৰা ভিঠ্ঠা সীমান্তলৈ ১০ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব
নেপালৰ মহোটাৰী জিলাত আছে জলেশ্বৰ কাৰাগাৰ । নেপালৰ এই অঞ্চলটো বিহাৰৰ সীতামাৰী জিলাৰ সংলগ্ন ভিঠ্ঠা সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ ১০ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত । যাৰ বাবে বিহাৰ সীমান্তত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা । নেপালৰ পৰা পলায়ন কৰা কাৰাবন্দীসকলে ভাৰতৰ সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় বিষয়াসকলে ।
বিহাৰ সীমান্তত এছ এছ বিৰ সতৰ্কতা জাৰি
নেপালৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত-নেপাল সীমান্তৰ গাতে লাগি থকা হনুমান চ’ক, সোণবৰছা বজাৰ, ইন্দৰৱা, সাহৰবা, লালবন্দী, লাৰকৱা, বালুৱাহা, কানহাউলী নাকাত এছ এছ বি ৫১ বেটালিয়নৰ জোৱানসকলে অবিৰতভাৱে তহল দি আছে ৷
সীমান্ত পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আৰু বাহনৰ পুংখানুপুংখভাৱে তালাচী চলোৱা হৈছে । পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাইহে নাগৰিকক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে । একেদৰে, নেপালৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱানসকলেও আহ-যাহ কৰি থকা লোকসকলক তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে ।
গোটেই নিশা টহল দিয়াত ব্যস্ত আৰক্ষী অধীক্ষক
এই কাণ্ডৰ পিছত ভাৰত-নেপাল সীমান্তৱৰ্তী এলেকা (বিহাৰ)ত জিলা আৰক্ষী আৰু এছ এছ বিৰ জোৱানসকলক হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে । সোমবাৰে মাজনিশা সীমান্ত অঞ্চলৰ থানা পৰিদৰ্শন কৰা দেখা যায় সীতামৰ্হীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত ৰঞ্জনক । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষী বিষয়াসকলক কেইবাটাও নিৰ্দেশ দিলে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।
‘‘প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কাৰাগাৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ পিছত এছ এছ বি, আৰক্ষী আৰু সকলো তদন্তকাৰী সংস্থাৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অহৰহ টহল দি আছে ৷’’ এইদৰে কয় সীতামাৰীৰ ডি এম ৰিচি পাণ্ডেই ৷
নেপালত Gen Z আন্দোলন
নেপাল চৰকাৰে ২৬ টা ছ’চিয়েল মিডিয়া চাইট নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকল ৷ কিন্তু এই হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছত চৰকাৰে নিজৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতো বন্ধ হোৱা নাই প্ৰতিবাদ । নেপালী যুৱচামৰ আন্দোলনে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
সংসদ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অগ্নিসংযোগ, মন্ত্ৰীক আক্ৰমণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত্যাগৰ পিছতো হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । নতুন চৰকাৰ গঠন আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
লগতে পঢ়ক: দেশজুৰি সান্ধ্য আইন জাৰি: প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লুটি নিয়া অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বিচাৰি হায়ৰাণ নেপাল সেনা