আজি হ'ব সুশীলা কাৰ্কী মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ: অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তিনিজনকৈ নতুন মন্ত্ৰী
খুব সোনকালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাখন বৃহৎ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ৷
By ANI
Published : September 15, 2025 at 10:36 AM IST
কাঠমাণ্ডু: বিদ্ৰোহৰ পিছত তৎকালীনভাৱে গঠন কৰা নেপালৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ আজি (শুক্ৰবাৰ) হ'ব সম্প্ৰসাৰণ ৷ অৱশ্যে এই সম্প্ৰসাৰণ সদ্যহতে তেনেই সামান্য ধৰণে কৰা হ'ব ৷ সুশীলা কাৰ্কীয়ে ইতিমধ্যে দেশখনৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজি এয়া হ'ব তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাখনৰ প্ৰথমটো সম্প্ৰসাৰণ ৷
ধাৰণা কৰা হৈছে যে আজিৰ এই প্ৰথমটো সম্প্ৰসাৰণত কমেও তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীক কেবিনেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ৷ এ এন আইক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক সুত্ৰই জনোৱা অনুসৰি নেপাল বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰাক্তন পৰিচালন সঞ্চালক কুলমান ঘিচিং হ'ব পাৰে শক্তি, নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হ'ব পাৰে ৷ গৃহ আৰু আইন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হ'ব ওম প্ৰকাশ আৰিয়াল ৷ আৰিয়াল আছিল কাঠমাণ্ডু উন্নয়নৰ প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰাক্তন আইনী উপদেষ্টা ৷
আনহাতে ৰামেশ্বৰ খানাল হ'ব পাৰে বিত্ত মন্ত্ৰী ৷ খানাল আছিল নেপাল চৰকাৰৰ বিত্ত সচিব ৷ ইতিমধ্যে এই তিনিওজনৰে নাম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাম চন্দ্ৰ পৌড়েলৰ হাতত দাখিল কৰা হৈছে বুলি এ এন আইৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে নেপাল চৰকাৰৰ সুত্ৰটোৱে ৷
উল্লেখ্য যে শুক্ৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি পৌড়েলে সুশীলা কাৰ্কীক নেপাল চৰকাৰৰ অন্তৱৰ্তীকালীন নিযুক্তি দিছিল আৰু দেওবাৰে নৱতম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ সুত্ৰটোৱে লগতে এই বুলিও প্ৰকাশ কৰে যে খুব সোনকালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাখন বৃহৎ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ৷
2026 চনৰ 5 মাৰ্চৰ ভিতৰত নেপালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ দায়িত্বত থাকিব সুশীলা কাৰ্কীয়ে ৷ সাংবিধানিকভাৱে ছমাহমানৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব ৷
মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়েই সুশীলা কাৰ্কীয়ে ঘোষণা কৰিছিল- "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি থকাটো মোৰ লক্ষ্য নহয় ৷ লক্ষ্য হৈছে ছমাহৰ ভিতৰত এখন নতুন চৰকাৰ গঠন কৰি দায়িত্বভাৰ চমজাই দিয়া ৷"
