ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ দিশে অগ্ৰসৰ নেপাল; গৃহমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ
চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ পাচতে কাঠমাণ্ডুত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ । পদত্যাগ কৰিলে নেপালৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ লেখাকে ।
Published : September 8, 2025 at 11:11 PM IST
কাঠমাণ্ডু : দুটা দশকৰ ভিতৰত সোমবাৰে নেপালত সংঘটিত হয় আটাইতকৈ মাৰাত্মক হিংসাত্মক ঘটনা । বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই ঘটনাত ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ক্ৰমাৎ এই ঘটনাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ।
শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে সন্ধিয়া দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ লেখাকে পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । খবৰ অনুসৰি এই ঘটনাক লৈ অনুষ্ঠিত হোৱা জৰুৰী কেবিনেট বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলীক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে লেখকে ।
বাতৰি অনুসৰি, গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নেপালী কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত স্পষ্টকৈ কৈছিল যে তেওঁ নৈতিক ভিত্তিতে পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ।
#UPDATE | Nepal Home Minister Ramesh Lekhak tenders his resignation to the Prime Minister during the cabinet meeting held at the official residence of the Prime Minister in Baluwatar. https://t.co/zHzmf8JFyp— ANI (@ANI) September 8, 2025
দুর্নীতি আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ নেপালত এতিয়া জ্বলিছে প্ৰতিবাদৰ অগনি । দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ ফলত কেৱল কাঠমাণ্ডুতে ১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে সুনছাৰী জিলাৰ ইটহাৰী চহৰত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
কাঠমাণ্ডুৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে আন আন জিলাসমূহতো হিংসাত্মক প্ৰতিবাদক বাধা দিবলৈ ইতিমধ্যে কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে । কাঠমাণ্ডুৰ পৰা প্ৰায় ২৭০ কিলোমিটাৰ নিলগৰ ৰূপাণ্ডেহী জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ে সোমবাৰে বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা ১০ বজালৈ বুটৱাল আৰু ভৈৰহাৱাত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে ।
মুখ্য জিলা বিষয়া টোকৰাজ পাণ্ডেই কয় যে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিত্তিত সান্ধ্য আইন বলবৎ কৰা হৈছে । কোনো ধৰণৰ সমাৱেশ, সভা, প্ৰতিবাদ, সভা, ধৰ্ণা আদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । বুটৱালত পূবে ঢাগো কাৰ্খানা দলঙৰ পৰা পশ্চিমে বেলবাছ চকলৈকে, উত্তৰে চিদিয়াখোলাৰ পৰা দক্ষিণে মংগলপুৰলৈকে এই সান্ধ্য আইন সামৰি লৈছে ।
বুটৱাল-বেলাহিয়া পথৰ দুয়োকাষে ১০০ মিটাৰৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ সমাৱেশ বা প্ৰতিবাদ নিষিদ্ধ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে প্ৰশাসনে । ইফালে প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ পিছত সুনছাৰী জিলাৰ ইটহাৰীত জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন ।
মুখ্য জিলা বিষয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ মিশ্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, আজি বিয়লি ৩:৩০ বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত ইটাহাৰীৰ মূল চৌহদত সুনছাৰিত সান্ধ্য আইন বাহাল থাকিব । এই কথা সগৰী কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যালয়ে ।