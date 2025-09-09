ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ, দিনজোৰা প্ৰতিবাদৰ অন্তত কে পি শৰ্মা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত

ETV Bharat / international

নেপালৰ 'জেন জেড' প্ৰতিবাদত ১৯ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩০০ৰো অধিক লোক আহত হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী অলীৰ শোকপ্ৰকাশ, গৃহমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ ৷

GEN Z PROTEST
নেপালৰ কাঠমাণ্ডুৰ সংসদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ পানীৰ কামান, সোমবাৰ, ৮ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫ (AP)
September 9, 2025

নতুন দিল্লী : নেপালৰ কে পি শৰ্মা অলী চৰকাৰে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামকে ধৰি ২৬টা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । সোমবাৰে দেশজুৰি যুৱক-যুৱতীসকলৰ নেতৃত্বত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছত সন্ধিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

যুৱক-যুৱতীসকলৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত কমেও ১৯ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩০০ৰো অধিক লোক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ মাজতেই গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ লেখকে পদত্যাগ কৰে বুলি সংবাদ সংস্থা পি টি আইয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷

নেপালৰ যোগাযোগ, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পৃথ্বী চুব্বা গুৰুঙে কেবিনেটৰ জৰুৰী বৈঠকৰ অন্তত চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি ঘোষণা কৰে ৷

গুৰুঙে কয় যে কাঠমাণ্ডুৰ মাজমজিয়াত সংসদৰ সন্মুখত ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিয়া ‘জেন জেড’ৰ দাবী অনুসৰি ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহ পুনৰ মুকলি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহক তথ্য মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশ দিছে ৷

তিনিদিন পূৰ্বে ফেচবুক আৰু ‘এক্স’কে ধৰি ২৬টা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে নেপাল চৰকাৰৰ সৈতে পঞ্জীয়ন কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে নেপাল চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৷ প্ৰতিবাদকাৰী ‘জেন জেড’ গোটকো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুৰোধ জনাইছিল ৷

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, সোমবাৰে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংসদৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক হৈ পৰে, তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে পানীৰ কামান, কন্দুৱা গেছ আৰু গুলী ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিবলগীয়া হয় ৷ ইফালে সোমবাৰে নিশাৰ পৰা পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ পৰিছে ফেচবুক, ‘এক্স’, হোৱাটছএপৰ দৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে কাঠমাণ্ডুৰ মাজমজিয়াত সংসদৰ সন্মুখত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে জেনেৰেচন জেডৰ বেনাৰত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে নিষেধাজ্ঞা শীঘ্ৰে উঠাই লোৱাৰ দাবীত চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ পাছতে নেপালী সেনাক ৰাজধানীত মোতায়েন কৰা হয় ৷

নিউ বানেশ্বৰত সংসদ কমপ্লেক্সৰ আশে-পাশে থকা পথসমূহ সেনা জোৱানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, সংসদ চৌহদত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিবাদ হিংসাত্মক হৈ পৰে, তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে পানীৰ কামান, কন্দুৱা গেছ আৰু গুলী ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিবলগীয়া হয় ৷ নেপাল আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰ বিনোদ ঘিমিৰে কয় যে সমাৱেশৰ সময়ত কাঠমাণ্ডুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘৰ্ষত ১৭ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে পূব নেপালৰ সুনছাৰী জিলাত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত দুজন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু হয় ৷ পোখাৰা, বুটৱাল, ভৈৰহাৱা, ভৰতপুৰ, ইটহাৰী আৰু দমকলৈ প্ৰতিবাদ বিয়পি পৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলীয়ে এই মৃত্যুক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি অভিযোগ কৰে যে "শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদত কিছু অবাঞ্চিত উপাদানৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছিল" যাৰ বাবে চৰকাৰে ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি ৰোধ কৰিবলৈ বল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷ তেওঁ কয় যে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য আছিল ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰা নহয় বৰঞ্চ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৷ তেওঁ তদন্ত সমিতি গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি সমিতিখনে ১৫ দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

নেপালী কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী অলীৰ নেতৃত্বত গঠিত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত নেপালী কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গৃহমন্ত্ৰী লেখকে এই ভয়াবহ সংঘৰ্ষৰ পিছত নৈতিক ভিত্তিত পদত্যাগ কৰে ৷ বৈঠকৰ অংশ হিচাপে থকা এজন মন্ত্ৰীৰ মতে, সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ বালুৱাটাৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী অলীক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে ৷

চিকিৎসালয়ৰ বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি কাঠমাণ্ডু পোষ্ট কাকতখনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰমা চেণ্টাৰত ৮ জন, এভাৰেষ্ট হাস্পতালত ৩ জন, অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৩ জন, কাঠমাণ্ডু মেডিকেল কলেজত ২ জন আৰু ত্ৰিভুৱন টিচিং হাস্পতালত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্ধৃতি দি কাকতখনে কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ চিকিৎসালয়সমূহে কমেও ৩৪৭ জন আহত প্ৰতিবাদকাৰীৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে - অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ১০০ জন, ট্ৰমা চেণ্টাৰত ৫৯ জন, এভাৰেষ্টত ১০২ জন, কে এম চিত ৩৭ জন, বীৰ হাস্পতালত ছয় জন, পাটন হাস্পতালত ৪ জন, ত্ৰিভুৱন টিচিঙত ১৮ জন, নৰ্ভিকত ৩ জন, বি পি কইৰালা ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ চাইন্সেছত ২ জন, গণ্ডক মেডিকেল কলেজত এজন জন, বীৰট মেডিকেল কলেজত ৪ জন আৰু দমক হাস্পতালত ৭ জন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

যদিও চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহক নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বুলি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে যদিও সাধাৰণ জনতাৰ ধাৰণা হৈছে যে ইয়াৰ ফলত মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাক আক্ৰমণ কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ ফলত চেঞ্চৰশ্বিপৰ সৃষ্টিও হ’ব পাৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী অলীয়ে দেওবাৰে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে “সদায় বিসংগতি আৰু অহংকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিব, আৰু ৰাষ্ট্ৰক দুৰ্বল কৰা কোনো কাম কেতিয়াও মানি নলয়” ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দলটো ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বিৰোধী নহয়, “কিন্তু যিটো মানি ল’ব নোৱাৰি সেয়া হ’ল যিসকলে নেপালত ব্যৱসায় কৰি আছে, ধন উপাৰ্জন কৰিছে, তথাপিও আইন মানি চলা নাই” ৷

এই পদক্ষেপক লৈ হোৱা সমালোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আন্দোলনকাৰী কণ্ঠক “কেৱল প্ৰতিবাদৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদ কৰা পুতলা” বুলি অভিহিত কৰে ৷

