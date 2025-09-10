ETV Bharat / international

দেশজুৰি সান্ধ্য আইন জাৰি: প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লুটি নিয়া অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বিচাৰি হায়ৰাণ নেপাল সেনা

নেপাল জ্বলিয়েই আছে ৷ জুই সহজে নুমুৱাৰ লক্ষণ নাই ৷

NEPAL PROTEST
সেনাই নেপালৰ নিয়ন্ত্ৰণ লোৱাৰ পাছত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে ৰাজপথেৰে যাতায়ত কৰা লোকৰ পৰিচয় আৰু নথি-পত্ৰ সেনাবাহিনীয়ে পৰীক্ষণ কৰা সময়ত, ১০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫ (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 3:38 PM IST

8 Min Read
কাঠমাণ্ডু : বুধবাৰে নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুৰ ৰাজপথত কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰি সেনা জোৱানসকলে চহৰখনত পুনৰ শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা চলায় আৰু সকলো লোকক ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ নেপালত অৰাজক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে নিশা ১০ বজাত সেনাই দেশখন নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে আৰু কে পি শৰ্মা অলিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছতো অব্যাহত থকা হিংসা ৰোধ কৰিবলৈ কাঠমাণ্ডু, ললিতপুৰ, ভক্তপুৰ আদি চহৰকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে ৷

সেনাই এক বিবৃতিত কয় যে সমগ্ৰ দেশতে এই নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ পুৱাৰে পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব আৰু তাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৬ বজালৈকে সান্ধ্য আইন বলবৎ হ’ব । সেনাই কয় যে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ আৰু অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ সম্ভাব্য কাণ্ড ৰোধ কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল ।

NEPAL PROTEST
কাঠমাণ্ডুত চৰকাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সিংহ দৰবাৰ মঙলবাৰে জ্বলাই দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে (AFP)

নিষেধাজ্ঞাৰ সময়ছোৱাত ব্যক্তি আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ বিক্ষোভ, ভঙা-ছিঙা, অগ্নিসংযোগ বা আক্ৰমণক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব আৰু সেই অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি সেনাই সকীয়াই দিয়ে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ধৰ্ষণ আৰু ব্যক্তিৰ ওপৰত হিংসাত্মক আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও আছে ।

’দেশৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিষেধাজ্ঞা আদেশ আৰু কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে’ বুলিও লগতে কোৱা হয় ।

লুটপাত কৰা মাৰণাস্ত্ৰ ঘূৰাই দিয়ক: সেনাৰ আহ্বান

ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সময়ত লুণ্ঠন কৰা বন্দুক, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গুলী নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী চকী বা নিৰাপত্তাৰক্ষীক ঘূৰাই দিবলৈও সেনাই আহ্বান জনায় ।

সেনাই আন এক বিবৃতিত কয় যে যিহেতু এনে অস্ত্ৰৰ অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰক আৰু অতি সোনকালে নিৰাপত্তা সংস্থাক ঘূৰাই দিয়ক । লগতে সকীয়াই দিয়া হৈছে যে যদি কোনো লোকৰ হাতত এনে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বা গোলা-বাৰুদ পোৱা যায় তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

NEPAL PROTEST
কাঠমাণ্ডুৰ সিংহ দৰবাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ প্ৰতিবাদকাৰী (AP)

সেনাই নাগৰিকসকলক আহ্বান জনাই যে "এই স্পৰ্শকাতৰ সময়ছোৱাত সেনাৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব নালাগে, কিয়নো তেনে কৰাটো অবৈধ ৷"

এক বিবৃতিত সেনাই ‘কঠিন পৰিস্থিতিৰ অযথা সুবিধা লৈ’ আৰু ‘অসামৰিক লোক আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ বিপুল ক্ষতি’ কৰা একাংশ গোটৰ কাৰ্যক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ নেপাল সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী বিষয়াই কয় যে লুণ্ঠন, লণ্ড-ভণ্ড কৰাকে ধৰি কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ আমি আমাৰ সৈন্য নিয়োগ কৰিছো ৷

তেওঁ কয় যে অধিক অশান্তি ৰোধ কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই বাসিন্দাসকলক ‘অতি প্ৰয়োজনীয়’ নোহোৱালৈকে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷

লুটপাত, অগ্নিসংযোগ আৰু ভঙা-ছিঙাৰ অপৰাধত ২৭ জন গ্ৰেপ্তাৰ

নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কাঠমাণ্ডুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ আৰু ভঙা-ছিঙা কাণ্ডৰ লগত জড়িত ২৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । এই অভিযানৰ সময়ত কাঠমাণ্ডুৰ চাবাহহিল, বৌদ্ধা আৰু গৌশালা অঞ্চলত ব্যক্তিৰ পৰা ৩১টা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, মেগজিন আৰু গুলীসহ নগদ ৩.৩৭ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

NEPAL PROTEST
সিংহ দৰবাৰত প্ৰতিবাদকাৰী, ঠিক শ্ৰীলংকাৰ দৰে (AP)

সোমবাৰে দুৰ্নীতি আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞাক লৈ সংঘটিত প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ কাৰ্যত কমেও ১৯ জন লোকৰ মৃত্যুৰ বাবে শতাধিক আন্দোলনকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী অলিয়ে পদত্যাগ কৰে । সোমবাৰে নিশা ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা হয় । অৱশ্যে অলিৰ পদত্যাগ কৰাৰ পাছতো বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে ।

প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংসদ, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ, চৰকাৰী ভৱন, ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যালয় আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ঘৰত জুই লগাই দিয়ে ।

কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ পৰিস্থিতি

কাঠমাণ্ডুৰ মূল অঞ্চলসমূহত পহৰা দি থকা সশস্ত্ৰ জোৱানসকলে বিগত দিনত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি আৰু বিশৃংখলতাই আৱৰি ৰখা চহৰখনলৈ কিছু নিয়ন্ত্ৰণৰ ভাব কঢ়িয়াই আনিছিল । পুৱাৰ পৰাই কাঠমাণ্ডুৰ সাধাৰণতে ব্যস্ত ৰাস্তাবোৰে নিৰ্জন ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । মাত্ৰ কেইজনমান বাসিন্দাইহে ওলাই আহিছিল, মূলতঃ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ।

নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে টহল দিয়াৰ লগতে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জুই লগাই দিয়া চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত অট্টালিকাৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞাক লৈ ক্ষোভ আছিল মাত্ৰ আৰম্ভণি

সোমবাৰে কেইবাটাও ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাত ক্ষুব্ধ যুৱক-যুৱতীসকলৰ নেতৃত্বত ৰাজধানীত প্ৰতিবাদৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু আৰক্ষীয়ে ভিৰৰ ওপৰত কৰা গুলীচালনা কৰাত ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । মঙলবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা হৈছিল যদিও মৃত্যুক লৈ ক্ষোভ আৰু ৰাজনৈতিক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকে ।

NEPAL PROTEST
অৰাজক নেপাল (AP)

ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌড়েলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক শান্তিপূৰ্ণ সমাধান বিচাৰিবলৈ আৰু উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী খদগা প্ৰসাদ অলিৰ পদত্যাগ মানি লৈ নতুন চৰকাৰ গঠন নোহোৱালৈকে অস্থায়ী চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিবলৈ অলিক নিযুক্তি দিয়ে - যদিও তেওঁৰ কি ক্ষমতা থাকিব বা ক’ত থাকিব সেয়া স্পষ্ট নহয় ।

ফেচবুক এক্স আৰু ইউটিউবকে ধৰি ২৬টা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে নেপাল চৰকাৰৰ সৈতে পঞ্জীয়ন কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে নেপাল চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পাছতেই এই প্ৰতিবাদ — যাক জেন জেড প্ৰতিবাদ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে আৰম্ভ হৈছিল ৷

কিন্তু এই প্ৰতিবাদত বহল অসন্তুষ্টিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল ৷ বিশেষকৈ বহু যুৱকে ৰাজনৈতিক নেতাৰ সন্তানে — তথাকথিত নেপো ল’ৰা-ছোৱালীয়ে — বিলাসী জীৱনশৈলী আৰু এক পৰিসৰৰ সুবিধা উপভোগ কৰা যেন লাগে, আনহাতে বেছিভাগ যুৱকে কাম বিচাৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰে । বিশ্ব বেংকৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা বছৰ যুৱ নিবনুৱা হাৰ প্ৰায় ২০% আছিল আৰু চৰকাৰে অনুমান কৰিছে যে প্ৰতিদিনে ২০০০ৰো অধিক যুৱকে মধ্যপ্ৰাচ্য বা দক্ষিণ-পূব এছিয়াত কাম বিচাৰি দেশ এৰি যায় ।

ৰাজনৈতিক নেতা, অট্টালিকা আৰু ঘৰক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল

ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নেপালী কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবা আৰু তেওঁৰ পত্নী বৰ্তমানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰ্জু ৰাণা দেউবাক প্ৰহাৰ কৰা দেখা গৈছে । দুয়োৰে তেজ ওলোৱা দেখা গৈছিল যদিও এটা ভিডিঅ’ত দলৰ নেতাজনক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা দেখা গৈছে । শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশ এই দলটো ।

বুধবাৰেও সংসদ ভৱন, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মূল মন্ত্ৰালয়ৰ কাৰ্যালয় থকা কেন্দ্ৰীয় সচিবালয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছিল । নেপালৰ সৰ্ববৃহৎ মিডিয়া হাউচ কান্তীপুৰ পাব্লিকেশ্যনৰ ভৱনটো অগ্নিসংযোগ কৰাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । গাড়ীৰ শ্ব’ৰুমবোৰো জ্বলাই দিয়া হয় । ৰাজপথত বিয়পি পৰিছিল জ্বলি যোৱা বাহন ।

প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মঙলবাৰে গোটেই দিনটো চৰকাৰী ভৱন আৰু শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ চলাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰে । ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা উপৰিও কেইবাজনো লোক আহত হয় । অলিয়ে গুলীচালনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে পৰিয়ালসমূহক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

চৰকাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছে

ছ’চিয়েল মিডিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নেপাল চৰকাৰে ব্যাপক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ সময়তে এই হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এই প্ৰস্তাৱক চেঞ্চৰশ্বিপৰ আহিলা হিচাপে আৰু অনলাইনত নিজৰ প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠস্বৰ দিয়া চৰকাৰী বিৰোধীক শাস্তি দিয়াৰ বাবে ব্যাপক সমালোচনা কৰা হৈছে ।

এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে কোম্পানীসমূহে দেশত যোগাযোগ কাৰ্যালয় বা যোগাযোগৰ সূত্ৰ নিযুক্তি দিব লাগিব । সংগঠনসমূহে ইয়াক মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আৰু মৌলিক অধিকাৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা বুলি অভিহিত কৰিছে ।

নেপালত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত প্ৰায় দুইডজন ছ’চিয়েল নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই পঞ্জীয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰযোজ্য আছিল । যিবোৰে মানি চলা নাছিল সেইবোৰ যোৱা সপ্তাহত ব্লক কৰা হৈছিল যদিও টিকটক, ভাইবাৰ আৰু পঞ্জীয়ন কৰা আন তিনিটা প্লেটফৰ্মে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ কাম কৰি আছিল । (এপি ইনপুটৰ সৈতে)

TAGGED:

NEPAL PROTESTGEN Z PROTESTNEPAL TENSIONইটিভি ভাৰত অসমNEPAL GEN Z UNREST UPDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

