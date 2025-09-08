ETV Bharat / international

ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছ এপ নিষিদ্ধ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল পৰিৱেশ দেশত, বিক্ষোভৰ মাজতে ৫ নিহত

ৰাজপথত প্ৰতিবাদমুখৰ সহস্ৰাধিক জনতা ৷ চৰকাৰক সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ বাবে দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৷

SOCIAL MEDIA BAN IN NEPAL
উত্তৰাখণ্ডৰ বানবাছাৰ ভাৰত-নেপাল সীমান্ত (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2025 at 4:39 PM IST

বনবাছা(উত্তৰাখণ্ড): ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম কেইখন বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তত উত্তাল দেশ ৷ চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাত সোমবাৰে যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত হোৱা তীব্ৰ বিক্ষোভত অন্ততঃ ৫ জন নিহত আৰু ৪২ জন আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে।

পুলিচ সূত্ৰৰ মতে, বিক্ষোভকাৰীৰ এক বৃহৎ দলে বহু স্থানত ৰাজপথ দখল কৰি গাড়ী ভঙা, অগ্নিসংযোগ আৰু পুলিচৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয়। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে গুলীয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি অভিযোগ উঠিছে। হতাহতসকলৰ ভিতৰত কিছুমানৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে।

দৰাচলতে নেপালৰ তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে ফেচবুক, এক্স আৰু ইউ টিউবকে ধৰি ২৬ টা বিদেশী ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম দেশখনত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ৷ এই তালিকাত আছে জনপ্ৰিয় ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম হোৱাটছ এপ ৷ মন্ত্ৰালয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কয় যে এই কোম্পানীসমূহে পঞ্জীয়ন কৰি চৰকাৰী তদাৰকীত জমা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে ।

আনহাতে, চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰ কৰি সৰ্বত্ৰে সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ ৷ সোমবাৰে নেপালৰ ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

এই ছাইটসমূহে প্ৰদান কৰা সস্তীয়া যোগাযোগৰ সুবিধা সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হোৱাৰ ফলতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে দেশখনৰ জনতা ৷

অনলাইন প্লেটফৰ্ম নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু নিৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশৰ পিছত এই ২৬ টা ছাইটে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ ওচৰত পঞ্জীয়ন কৰাত ব্যৰ্থ হয় ।

নিষিদ্ধ কৰা প্লেটফৰ্মসমূহৰ ভিতৰত আছে - ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, মেচেঞ্জাৰ, ইউ টিউব, এক্স, ৰেডিট, লিংকডইন, হোৱাটছ এপ, ডিচক’ৰ্ড, পিনটেষ্টাৰ, চিগনেল, থ্ৰেডছ, উই চাট, কোৰা, টাম্বলাৰ, ক্লাবহাউছ, ৰামবল, লাইন, ইমো, জালো, হামৰো পেট্ৰ’, মি ভিডিঅ’, মি ভাইকে ৩ আৰু ছল । ইয়াৰ বিপৰীতে যিবোৰ ছাইট এতিয়াও উপলব্ধ, সেইবোৰ হৈছে - টিকটক, ভাইবাৰ, ৱেটক, নিম্বুজ, টেলিগ্ৰাম আৰু গ্ল’বেল ডায়েৰী ।

SOCIAL MEDIA BAN IN NEPAL
নেপাল চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ এটা দলে এই সন্দৰ্ভত একাংশ নেপালী নাগৰিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল ৷ তেওঁলোকে কয়, ‘‘সকলোৱে চৰকাৰে নিজৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰাটো বিচাৰে ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোক অস্বস্তিত পৰিছে ।’’

উত্তৰাখণ্ডৰ বনবাছাৰ সীমান্তৱৰ্তী নেপালৰ পশ্চিম কাঞ্চনপুৰ জিলাৰ গদ্ধ চৌকী অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে কয় যে ফেচবুক, হোৱাটছ এপ আৰু ইউ টিউবৰ লগতে আন কেইবাটাও এপ নেপালৰ ভাৰ্চুৱেল যোগাযোগৰ মূল মাধ্যম । ২৬ টাকৈ প্লেটফৰ্ম বন্ধ হোৱাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বিশেষকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ব্যৱসায়িক খণ্ড ৷ নেপালৰ ব্যৱসায়ীসকলে ভাৰতৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰাত বহু পৰিমাণে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় ৷

নেপালৰ এজন নাগৰিক মনমোহন পন্তে কয়, ‘‘বিদেশী ছ’চিয়েল ছাইটসমূহত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ ফলত বহিঃৰাজ্যত ফোন কৰাৰ বাবদ আমাৰ প্ৰতি মিনিটত ৮ টকা খৰচ হৈছে । ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণ আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতত থকা নিজৰ নিজৰ আত্মীয়ৰ সৈতে নিয়মীয়া যোগাযোগো বন্ধ হৈ পৰিছে ৷’’

নেপালৰ বাসিন্দা গণেশ সুনাৰাই কয়, ‘‘ভাৰতকে ধৰি আন আন দেশত বাস কৰা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা নেপালৰ বাসিন্দাৰ সৈতে সঘনাই যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই ৷ কিয়নো তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ।’’

নেপালৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে যাতে তেওঁলোকে বহু কম খৰচত আপোনজনৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ।

গোপাল কাৰ্কী নামৰ আন এজন বাসিন্দাই কয়, ‘‘নেপাল চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰভাৱ তৃণমূল পৰ্যায়তে স্পষ্ট পৰিলক্ষিত হৈছে । চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰা সকলো এপ নেপালৰ জনসাধাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও এই সিদ্ধান্তত আমি অস্বস্তিত পৰিছো ।’’

ইফালে কাঠমাণ্ডুত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংসদ ভৱনটো ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ আৰু পানী কামান নিক্ষেপ কৰে । পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে সোমবাৰে সংসদ, চৰকাৰী সচিবালয়, ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ লগতে দেশখনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত চৰকাৰে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে ।

