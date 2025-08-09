নাগাচাকি: জাপানৰ নাগাচাকিত পাৰমাণিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ৮০ বছৰ । ১৯৪৫ চনৰ ৯ আগষ্টৰ দিনটোতে আমেৰিকাই জাপানৰ দক্ষিণৰ চহৰখনত নিক্ষেপ কৰিছিল পাৰমাণৱিক বোমা । হিৰোছিমাত পাৰমাণৱিক বোমা নিক্ষেপৰ ৩ দিন পিছত আমেৰিকাই নাগাচাকিক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । পৃথিৱী কঁপাই যোৱা এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ কবলৰ পৰা আজিও মুক্ত হ'ব পৰা নাই জাপান । নাগাচাকিৰ পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰায় ৭০,০০০ গৰাকী লোক নিহত হৈছিল । আনহাতে তথ্য অনুসৰি হিৰোছিমাত নিহতৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় ১,৪০,০০০ । এই আক্ৰমণৰ পিছতে জাপানে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু তাৰ লগে লগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰো সমাপ্ত হৈছিল ।
আমেৰিকাৰ শক্তিশালী পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আজিও কান্দি উঠিছে নাগাচাকিৰ জনসাধাৰণ । শনিবাৰে নাগাচাকিৰ শান্তি উদ্যানত অনুষ্ঠিত স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত ৯০ খনতকৈও অধিক দেশৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি প্ৰায় ২৬০০ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইছিবাই ভাষণ প্ৰদান কৰে । নাগাচাকিৰ ওপৰত প্লুটনিয়াম বোমাটো বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সঠিক সময় আছিল পুৱা ১১:০২ বজা । সেই একেটা সময়তে নাগাচাকি শান্তি উদ্যানত ঘণ্টা বাজি উঠে আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
নাগাচাকিৰ মেয়ৰ শ্বিৰো চুজুকীৰ ভাষণৰ পিছতে শান্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে চিহ্নিত ডজন ডজন পাৰ চৰাই উৰুৱাই দিয়া হয় । বিস্ফোৰণত মেয়ৰগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃও নিহত হৈছিল । তেওঁ কয় যে চহৰখনত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ স্মৃতি জাপান আৰু বাহিৰতো এক উমৈহতীয়া ঐতিহ্য আৰু ইয়াক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি মনত ৰাখিব লাগে ।
চুজুকীয়ে লগতে কয়, "মানৱতাৰ অস্তিত্বৰ সংকট পৃথিৱীত বাস কৰা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । নাগাচাকিক চিৰদিনৰ বাবে অন্তিম পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ স্থান হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বিশ্বৰ নাগৰিকসকলৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ বিলুপ্তকৰণ আৰু চিৰন্তন বিশ্ব শান্তি উপলব্ধিৰ দিশত আমাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰচেষ্টা অৰ্পণ কৰিম ।"
প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো বিস্ফোৰণৰ স্থানত নিৰ্মিত শান্তি উদ্যান আৰু সমীপৰ হাইপ'চেণ্টাৰ উদ্যানত শ শ লোক সমবেত হয় । আন একাংশই আকৌ নাগাচাকিৰ গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা বিকিৰণৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত তথা ভুক্তভোগীসকলেও ৰাজহুৱাভাৱে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ বিলুপ্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে একত্ৰিত হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । কিন্তু তেওঁলোক উদ্বিগ্ন কাৰণ পৃথিৱীখন ইয়াৰ বিপৰীত দিশে গতি কৰিছে ।
নাগাচাকিৰ বিস্ফোৰণৰ ভুক্তভোগী, যি এতিয়া বৃদ্ধ হৈছে তেওঁলোকেও পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ বিলুপ্তিকৰণৰ দাবী জনাইছে আৰু ইয়াৰ বাবে মাত মাতিবলৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে নৱপ্ৰজন্মক । তেওঁলোকে কৈছে এই আক্ৰমণ ইতিহাস নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰাসংগিক হৈ থকা এটা বিষয় ।
বিস্ফোৰণৰ পৰা ৰক্ষা পৰা লোকসকলক সমৰ্থন কৰা নাগাচাকিৰ এটা সংস্থাৰ ৮৩ বছৰীয়া সদস্য টেৰুকো যোকোয়ামাই কয় যে তেওঁ সহকৰ্মীসকলৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰে ।
অভিশপ্ত নাগাচাকি বিস্ফোৰণত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা লোকৰ সংখ্যা ৯৯,১৩০ লৈ হ্ৰাস পাইছে । যি মূল জনসংখ্যাৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশ । তেওঁলোকৰ গড় বয়স ৮৬ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে । তেওঁলোকেও বিস্ফোৰণ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব পৰা নাই । কিয়নো জীৱিতসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম বয়সীয়াজনেও আক্ৰমণৰ কথা স্পষ্টকৈ মনত পেলাব পৰা নাই ।
বিকিৰণ সম্পৰ্কীয় ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা দুই ভগ্নীৰ কথা স্মৰণ কৰি যোকোয়ামাই কয়, "আমি জীৱিতসকলৰ পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ক্ষতি আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনকালৰ কাহিনীৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিব লাগিব ।"
তেওঁৰ এক সংস্থাই নতুন প্ৰজন্মৰ সহায়ত ইউটিউব আৰু অন্যান্য ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত জীৱিতসকলৰ আখ্যান ডিজিটেলাইজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । শুকুৰবাৰে দ্য এছ'চিয়েটেড প্ৰেছক যোকোয়ামাই কয়, "যোকোয়ামাই পদক্ষেপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । গতিকে মই ভাবো আমি এতিয়াও হতাশ হ'ব নালাগে ।"
শুকুৰবাৰে নাগাচাকিত অনুষ্ঠিত হয় এক "শান্তি সভা" য'ত জীৱিতসকলে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৩০০ ৰো অধিক যুৱকৰ সৈতে নিজৰ কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰে । ৯০ বছৰীয়া ছেইচিৰো মিছে কয়, ফুলি থকা দেখাৰ আশাত শান্তিৰ ফুলৰ বীজ নৱ প্ৰজন্মৰ হাতত তুলি দিছো ।"
ইফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পাৰমাণৱিক ভাবুকি আৰু প্ৰতিৰোধৰ বাবে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ বা মজুতৰ সমৰ্থনত নাগাচাকিৰ ভুক্তভোগীসকল হতাশ হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে জাপান চৰকাৰে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিষেধাজ্ঞা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ বা আনকি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাটো সমালোচনা কৰে কাৰণ আমেৰিকাৰ মিত্ৰ হিচাপে জাপানক প্ৰতিৰোধ হিচাপে আমেৰিকাৰ পাৰমাণৱিক দখলৰ প্ৰয়োজন ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত জাপানৰ পাৰমাণৱিক মুক্ত বিশ্বৰ সন্ধান পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত নিউয়ৰ্ক চহৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ অপ্ৰসাৰ পৰ্যালোচনা সন্মিলনত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ থকা দেশ আৰু অপাৰমাণৱিক ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত আলোচনা আৰু সহযোগিতা প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী ইছিবাই অৱশ্যে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিষেধাজ্ঞা চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল ।
নাগাচাকি প্ৰশাসনে শনিবাৰে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো দেশৰ প্ৰতিনিধিক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ কাৰণ বাখ্যা নকৰাকৈ চীনে অৱগত কৰিছিল যে তেওঁলোক উপস্থিত নাথাকে ।
