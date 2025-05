ETV Bharat / international

মাউণ্ট এভাৰেষ্ট: প্ৰথম আৰোহণৰ ৭২ বছৰৰ পিছত উদ্বেগ বৃদ্ধিৰ - MOUNT EVEREST ENVIRONMENTAL ISSUES

মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শিখৰলৈ যোৱাৰ পথত কেম্প ২ৰ পৰা কেম্প ৩লৈ যোৱা পৰ্বতাৰোহীসকল ( AP )

By Surendra Phuyal Published : May 29, 2025 at 11:34 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 11:55 PM IST 7 Min Read

কাঠমাণ্ডু: নেপালৰ বিখ্যাত ‘এভাৰেষ্ট মেন’ কামি ৰীতা শ্বেৰ্পাই ২৭ মে’ত মঙলবাৰে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত অভিলেখসংখ্যক ৩১ বাৰকৈ আৰোহণ কৰি নিজৰ অভিলেখ ভংগ কৰে । দুদিন পিছত তেওঁ পুনৰ নেপালৰ ৰাজধানীত উপস্থিত হয় – কিন্তু হিমালয়ৰ ভৱিষ্যতৰ লগতে অঞ্চলটোত বাস কৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ বাবে তেওঁ চিন্তিত । কাৰণ ? বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতাই হিমালয়ৰ ওপৰত ক্ষতিসাধন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । “তাত থকা বৰফ আৰু বৰফৰ আৱৰণ দ্ৰুতগতিত গলিছে আৰু আমাৰ পাহাৰবোৰ ক্ৰমান্বয়ে ক’লা হৈ পৰিছে,” কামি ৰীতাই মোক ক’লে, অন্যথা বৰফৰ দৰে হিমালয়ৰ শৃংগবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰি যিবোৰে শেহতীয়াকৈ বৰফ আৰু বৰফৰ আৱৰণ পাতল হোৱাৰ বাবে ক’লা দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । “চৰকাৰে (আমাৰ পাহাৰবোৰক সুৰক্ষা দিবলৈ) কিবা এটা কৰিব লাগে ।” হিমালয়ত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত ৫৫ বছৰীয়া পৰ্বতাৰোহীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে যেতিয়া নেপালী বিষয়া আৰু পৰ্বতাৰোহীয়ে বৃহস্পতিবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাগৰমথা দিৱস পালন কৰিছিল । সাগৰমথা হৈছে পৰ্ব্বত এভাৰেষ্টৰ নেপালী নাম । ইয়াৰ দ্বাৰা নিউজীলেণ্ডৰ ছাৰ এডমাণ্ড হিলাৰী আৰু টেনজিং নৰ্গে শ্বেৰ্পা ৭২ বছৰ আগৰ ১৯৫৩ চনৰ ২৯ মে'ৰ প্ৰথমটো আৰোহণক স্মৰণ কৰা হয় । শেহতীয়া জলবায়ু গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে হিমালয়ৰ গড় উষ্ণতা ০.৩চেলছিয়াছৰ পৰা ০.৭ চেলছিয়াছৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে – যিটো বিশ্বৰ গড়তকৈ অধিক । ইয়াৰ ফলত হিমবাহৰ দ্ৰুত গলি যোৱা আৰু আনকি হিমবাহৰ হ্ৰদবোৰো ফাটি যোৱাৰ ফলত যোৱা গ্ৰীষ্মকালত মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ ওচৰৰ কামি ৰীতাৰ থলুৱা গাঁও থামি ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰ দৰেও হিমবাহৰ হ্ৰদবোৰ ফাটি গৈছে । পৰ্বতাৰোহীৰ শাৰী (Kami Rita Sherpa) ব্যাপক হাৰত পৰ্বতাৰোহীৰ আগমণ তথাপিও এনে পৰিৱৰ্তনে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্বতাৰোহীক বাধা দিব পৰা নাই, যিসকলে উচ্চতম পৰ্বতত আৰোহণ কৰিবলৈ ব্যাপক হাৰত নেপালত উপনীত হৈয়েই আছে । হিলাৰী আৰু টেনজিং নৰ্গেই ৭২ বছৰ আগতে কৰা দৰে তেওঁলোকে বসন্ত কালত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, যাতে তেওঁলোকে মে’ মাহত প্ৰদান কৰা আদৰ্শ পৰ্বতাৰোহণৰ স্থিতিৰ সুবিধা ল’ব পাৰে । এই বছৰ নেপালী চৰকাৰে প্ৰায় ৫০০টা এভাৰেষ্ট আৰোহণৰ অনুমতি পত্ৰ প্ৰদান কৰে, ইয়াৰে বেছিভাগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্বতাৰোহী আছিল । ইয়াৰে ৫০ শতাংশতকৈ অধিক লোকে ৯ মে’ৰ পৰা ২৭ মে’ৰ ভিতৰত পৰ্বতমালাত আৰোহণ কৰাত সফল হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কামি ৰীতাই ২২ জন ভাৰতীয় পৰ্বতাৰোহীৰ এটা দলৰ নেতৃত্ব দিছিল, যিসকলক দুইডজনতকৈ অধিক শ্বেৰ্পাই সহায় কৰিছিল । তেওঁৰ দলৰ সদস্যসকলে ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানলৈ যোৱাৰ সময়ত, কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় – আৰু অদ্ভুত - নতুন ৰেকৰ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল :

